Primul iaht Ferrari vrea să facă înconjurul lumi în timp record fără alimentare

Proiectul nu reprezintă însă intrarea Ferrari pe piața iahturilor de lux. Compania spune că nu intenționează, cel puțin în prezent, să transforme construcția de ambarcațiuni într-o nouă afacere. Hypersail este tratat mai degrabă ca un laborator plutitor în care inginerii pot testa tehnologii și materiale care ar putea ajunge ulterior și în mașinile Ferrari.

Ferrari a dus tehnologia mașinilor pe ocean

Hypersail are o configurație monohull și este construit în principal din fibră de carbon, pentru a combina rezistența cu o greutate cât mai redusă. Velierul folosește sisteme de propulsie și control electric, iar energia este produsă prin intermediul panourilor solare, turbinelor eoliene și chiar al efortului fizic depus de echipaj.

Ferrari susține că ambarcațiunea este prima de dimensiunea sa proiectată pentru a fi complet autonomă din punct de vedere energetic, folosind aceste surse pentru a-și produce electricitatea în timpul cursei.

O parte dintre soluțiile tehnice vin direct din proiectele auto ale companiei. Folia și chila mobilă ale Hypersail sunt acționate de același tip de punte electrică spate folosită de Ferrari Luce, primul model sportiv cu cinci locuri al mărcii, echipat cu patru motoare electrice, câte unul pentru fiecare roată.

Alegerea aceleiași tehnologii are și un motiv practic. Inginerii Ferrari vor să pornească de la sisteme deja testate și să le adapteze unui mediu mult mai dificil, în care apa, vântul și valurile pot solicita constant componentele.

Un alt exemplu este sistemul de manevrare a velelor. Ferrari a adaptat pentru Hypersail tehnologie dezvoltată pentru modelul 12Cilindri Manuale. În cazul velierului, echipajul continuă să acționeze manual manivelele și parâmele, însă energia generată prin acest efort este transformată în electricitate și folosită pentru ajustarea velelor.

Compania a depus deja peste 20 de brevete asociate proiectului. Transferul de tehnologie nu se face însă într-o singură direcție. Inginerii testează pe velier materiale provenite inclusiv din domenii precum industria aerospațială și cea militară, iar unele dintre soluțiile descoperite pe Hypersail ar putea fi adaptate ulterior pentru automobile.