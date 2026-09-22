Primul iaht Ferrari vrea să facă înconjurul lumi în timp record fără alimentare
Ferrari își duce pasiunea pentru viteză într-un teritoriu în care nu a mai construit până acum: oceanul. Compania italiană dezvoltă Hypersail, un velier de 100 de picioare, adică aproximativ 30,5 metri, proiectat să atingă viteze foarte mari și să încerce să doboare recordul pentru cea mai rapidă circumnavigare a planetei.
Ambarcațiunea ar urma să fie lansată în 2027, iar obiectivul este unul ambițios. Ferrari vrea să depășească performanța obținută în ianuarie de Sodebo Ultim 3, care a reușit să facă înconjurul lumii în 40 de zile, 10 ore și 45 de minute. În plus, Hypersail ar trebui să își producă singură energia necesară în timpul cursei, scrie Financial Times.
Proiectul nu reprezintă însă intrarea Ferrari pe piața iahturilor de lux. Compania spune că nu intenționează, cel puțin în prezent, să transforme construcția de ambarcațiuni într-o nouă afacere. Hypersail este tratat mai degrabă ca un laborator plutitor în care inginerii pot testa tehnologii și materiale care ar putea ajunge ulterior și în mașinile Ferrari.
Ferrari a dus tehnologia mașinilor pe ocean
Hypersail are o configurație monohull și este construit în principal din fibră de carbon, pentru a combina rezistența cu o greutate cât mai redusă. Velierul folosește sisteme de propulsie și control electric, iar energia este produsă prin intermediul panourilor solare, turbinelor eoliene și chiar al efortului fizic depus de echipaj.
Ferrari susține că ambarcațiunea este prima de dimensiunea sa proiectată pentru a fi complet autonomă din punct de vedere energetic, folosind aceste surse pentru a-și produce electricitatea în timpul cursei.
O parte dintre soluțiile tehnice vin direct din proiectele auto ale companiei. Folia și chila mobilă ale Hypersail sunt acționate de același tip de punte electrică spate folosită de Ferrari Luce, primul model sportiv cu cinci locuri al mărcii, echipat cu patru motoare electrice, câte unul pentru fiecare roată.
Alegerea aceleiași tehnologii are și un motiv practic. Inginerii Ferrari vor să pornească de la sisteme deja testate și să le adapteze unui mediu mult mai dificil, în care apa, vântul și valurile pot solicita constant componentele.
Un alt exemplu este sistemul de manevrare a velelor. Ferrari a adaptat pentru Hypersail tehnologie dezvoltată pentru modelul 12Cilindri Manuale. În cazul velierului, echipajul continuă să acționeze manual manivelele și parâmele, însă energia generată prin acest efort este transformată în electricitate și folosită pentru ajustarea velelor.
Compania a depus deja peste 20 de brevete asociate proiectului. Transferul de tehnologie nu se face însă într-o singură direcție. Inginerii testează pe velier materiale provenite inclusiv din domenii precum industria aerospațială și cea militară, iar unele dintre soluțiile descoperite pe Hypersail ar putea fi adaptate ulterior pentru automobile.
Hypersail este un laborator pentru următoarea generație de Ferrari
Una dintre tehnologiile dezvoltate pentru proiect este un instrument de simulare cu ajutorul căruia inginerii pot analiza comportamentul unor materiale precum titanul și fibra de carbon. Sistemul îi ajută să găsească variante care oferă rezistență ridicată fără să adauge greutate inutilă.
Aceeași abordare poate fi utilă și în industria auto, de exemplu atunci când Ferrari caută materiale pentru o structură care trebuie să fie în același timp foarte rezistentă și cât mai ușoară.
Pentru Ferrari, cursele oceanice oferă și o libertate pe care Formula 1 nu o poate oferi. Regulile privind tehnologiile permise în competițiile nautice sunt mai puțin restrictive decât cele din Formula 1, ceea ce le permite inginerilor să experimenteze cu soluții care ar fi dificil de testat într-un monopost.
Proiectul se înscrie într-o perioadă în care Ferrari investește tot mai mult în electrificare și managementul energiei. În 2024, compania a prezentat F80, un hypercar hibrid cu un preț de 3,9 milioane de dolari, după ce a ajuns la concluzia că tehnologia bateriilor nu permitea realizarea unui model complet electric care să respecte obiectivele stabilite pentru acel proiect.
Ulterior, Ferrari a prezentat Luce, modelul său sportiv cu cinci locuri și patru motoare electrice. Experiența acumulată prin aceste proiecte se regăsește acum și pe Hypersail, unde eficiența energetică este la fel de importantă precum viteza.
Construcția velierului ar urma să fie finalizată până la sfârșitul lui 2026. Înainte de tentativa de record, echipajul va trebui să treacă printr-o perioadă de pregătire, iar Hypersail va fi supus unor teste pentru verificarea tuturor sistemelor.
Chiar dacă velierul va fi capabil să atingă viteze foarte mari, rezistența fizică a oamenilor rămâne o limitare importantă. Echipajul trebuie să se odihnească și să se recupereze în timpul unei curse care poate dura săptămâni întregi.
Ferrari nu se grăbește să încerce imediat recordul Jules Verne. Programul de dezvoltare este prevăzut să continue până în 2031, astfel încât echipa să poată testa, modifica și perfecționa ambarcațiunea înainte de tentativa propriu-zisă.
Dacă proiectul va reuși, Hypersail nu va fi doar un velier rapid. Pentru Ferrari, ar putea deveni una dintre cele mai neobișnuite platforme de testare pentru tehnologii care, într-o zi, ar putea ajunge din nou pe șosea.