Telegram a avut probleme timp de o zi. De ce nu au mai funcționat linkurile t.me

De ce a fost suspendat întregul domeniu t.me

Incidentul a început după ce Oficiul pentru Controlul Activelor Străine din SUA a sancționat First VPN Service, cunoscut și ca 1VPNS. Autoritățile susțin că serviciul era vândut grupărilor ransomware și altor infractori cibernetici.

În anunțul privind sancțiunile apărea și un canal Telegram. Acesta folosea o adresă t.me. Registrul care administrează domeniul .ME a reacționat prin suspendarea întregului domeniu folosit de platformă.

Măsura a blocat toate linkurile scurte Telegram. Nu doar adresa asociată serviciului VPN a devenit inaccesibilă. Au fost afectate milioane de legături către comunități și conturi legitime.

Pavel Durov, fondatorul Telegram, a cerut public explicații administratorului domeniului. Domain.Me a confirmat apoi că suspendarea era legată de sancțiunile americane. Compania a precizat că trebuie să respecte legile și cerințele aplicabile.

Telegram a transmis pe 14 iulie că a eliminat legăturile și orice asociere cu 1VPNS. Confirmarea a fost verificată. Domeniul t.me a fost apoi repus în funcțiune.

Serviciul VPN era folosit de grupări ransomware

First VPN fusese deja vizat de o operațiune internațională în luna mai. Autoritățile din Franța și Țările de Jos au coordonat acțiunea. Infrastructura serviciului a fost scoasă din funcțiune cu sprijinul Europol.

Playtech a scris atunci despre operațiunea prin care autoritățile au închis First VPN. Zeci de servere aflate în mai multe țări au fost confiscate. Administratorul platformei a fost identificat în Ucraina.