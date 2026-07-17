Bill Maher primește marele premiu al comediei americane. Netflix aduce ceremonia cu Louis C.K. și Jay Leno

Trailerul sugerează însă o ceremonie mai liniștită decât s-ar fi așteptat publicul. Glumele sunt prezente. Totuși, invitații nu par hotărâți să îl ironizeze prea dur pe Maher. Accentul cade mai mult pe cariera și personalitatea prezentatorului.

Bill Maher este lăudat, dar nu scapă complet de glume

Louis C.K. oferă una dintre replicile centrale ale trailerului. El amintește câteva dintre lucrurile pentru care Maher este cunoscut. Vorbește despre faptul că prezentatorul nu își dorește copii, consumă marijuana și critică religia.

Replica nu funcționează neapărat ca o insultă. Este mai degrabă o descriere directă a stilului său. Bill Maher și-a construit cariera pe opinii provocatoare. A criticat politicieni, credințe religioase și diferite curente sociale.

Prezentatorul este cunoscut în special pentru emisiunea „Real Time with Bill Maher”. Programul este difuzat de HBO din 2003. Fiecare ediție combină monologul de comedie cu interviuri și dezbateri despre politică, tehnologie și societate.

Unele dintre declarațiile făcute la Bill Maher au provocat discuții ample. Invitații săi vin din zone foarte diferite. Printre ei se află politicieni, jurnaliști, oameni de afaceri și cercetători.

Maher este apreciat de o parte a publicului pentru independența sa. În același timp, este criticat atât de conservatori, cât și de progresiști. Trailerul specialului Netflix pare să transforme aceste controverse într-un motiv de sărbătoare.

Ceremonia pare mai cuminte decât omagiul adus lui Conan O’Brien

Evenimentul dedicat lui Bill Maher este comparat deja cu ceremonia din 2025. Atunci, premiul Mark Twain i-a fost acordat lui Conan O’Brien. Trailerul acelui spectacol conținea mult mai multe glume dure la adresa câștigătorului.