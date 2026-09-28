BRIFT revine în 2026 pe 6-7 octombrie – tot ce trebuie să știi despre evenimentul anului în bartending, mixologie și ospitalitate

În 2026, formatul rămâne construit în jurul celor trei direcții care definesc BRIFT: EXPO, SEMINARS și ROMANIAN BARTENDER AWARDS. Pentru vizitator, avantajul este că nu trebuie să aleagă între un târg de produse, o conferință și o competiție de bartending. Toate se desfășoară în același eveniment, iar biletul include acces la zonele și activitățile principale.

Ce este BRIFT și de ce contează pentru industria de bar din România

BRIFT este o convenție internațională dedicată industriei de bar și ospitalitate, organizată în România de Exquisite Bar Solutions. Agenția activează din 2005 și s-a specializat în traininguri, seminare și evenimente dedicate profesioniștilor din HoReCa, având în echipă bartenders și traineri specializați în mixologie, barista și flair bartending.

Una dintre diferențele importante dintre BRIFT și un simplu târg comercial vine tocmai din această legătură cu partea practică a meseriei. Brandurile nu sunt prezente doar pentru a expune sticle pe rafturi, iar bartenderii nu vin doar pentru a participa la competiții. O parte importantă din experiență este schimbul de informații dintre producători, distribuitori, specialiști și oamenii care folosesc efectiv produsele într-un bar.

Zona EXPO aduce la un loc zeci de companii din România și din străinătate, cu produse consacrate sau lansări noi. Pentru un bartender, poate fi o ocazie să descopere ingrediente, distilate, echipamente, soluții pentru cafea sau produse pe care în mod normal le-ar întâlni separat, prin distribuitori sau prezentări de brand. Pentru managerii și proprietarii de localuri, aceeași zonă poate funcționa ca un punct de întâlnire cu furnizori și parteneri.

Conceptul este completat de zona de seminare, unde traineri și specialiști internaționali susțin sesiuni educaționale pe parcursul celor două zile. Într-o industrie în care tehnicile, produsele și preferințele clienților se schimbă foarte repede, partea educațională a devenit cel puțin la fel de importantă ca degustările.

Workshopuri, competiții și Bartender Romania Awards

BRIFT nu înseamnă doar standuri și degustări. Accesul la workshopurile și sesiunile educaționale susținute de speakeri este inclus în tipurile principale de bilete, ceea ce înseamnă că un vizitator își poate construi cele două zile în jurul subiectelor care îl interesează cel mai mult.

Pentru cine lucrează deja în domeniu, asemenea sesiuni pot însemna tehnici noi, idei pentru meniuri, informații despre evoluția pieței sau contact direct cu profesioniști care activează în alte piețe. Pentru cei aflați la început de drum, BRIFT poate fi și o metodă rapidă de a înțelege cât de mare este distanța dintre simpla preparare a unui cocktail și bartendingul practicat la nivel profesionist.