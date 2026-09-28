BRIFT revine în 2026 pe 6-7 octombrie – tot ce trebuie să știi despre evenimentul anului în bartending, mixologie și ospitalitate
Pentru două zile, Bucureștiul redevine unul dintre punctele importante de întâlnire pentru industria de bar, mixologie și ospitalitate din România. BRIFT revine pe 6 și 7 octombrie 2026 cu cea de-a opta ediție, organizată la HALLO EVENTS CENTER, pe Bulevardul Mărăști, într-un format care combină expoziția de produse, seminarele cu invitați internaționali, competițiile profesionale și Bartender Romania Awards.
Evenimentul organizat anual de Exquisite Bar Solutions s-a transformat, de-a lungul edițiilor, dintr-o întâlnire adresată în primul rând bartenderilor într-un punct de contact pentru o parte mult mai mare a industriei HoReCa. La BRIFT ajung proprietari și manageri de baruri și restaurante, distribuitori, brand ambassadors, producători de băuturi, barista, specialiști în cafea, oameni din industria hotelieră și, inevitabil, pasionați care vor să vadă ce se întâmplă în spatele tejghelei unui bar modern.
În 2026, formatul rămâne construit în jurul celor trei direcții care definesc BRIFT: EXPO, SEMINARS și ROMANIAN BARTENDER AWARDS. Pentru vizitator, avantajul este că nu trebuie să aleagă între un târg de produse, o conferință și o competiție de bartending. Toate se desfășoară în același eveniment, iar biletul include acces la zonele și activitățile principale.
Ce este BRIFT și de ce contează pentru industria de bar din România
BRIFT este o convenție internațională dedicată industriei de bar și ospitalitate, organizată în România de Exquisite Bar Solutions. Agenția activează din 2005 și s-a specializat în traininguri, seminare și evenimente dedicate profesioniștilor din HoReCa, având în echipă bartenders și traineri specializați în mixologie, barista și flair bartending.
Una dintre diferențele importante dintre BRIFT și un simplu târg comercial vine tocmai din această legătură cu partea practică a meseriei. Brandurile nu sunt prezente doar pentru a expune sticle pe rafturi, iar bartenderii nu vin doar pentru a participa la competiții. O parte importantă din experiență este schimbul de informații dintre producători, distribuitori, specialiști și oamenii care folosesc efectiv produsele într-un bar.
Zona EXPO aduce la un loc zeci de companii din România și din străinătate, cu produse consacrate sau lansări noi. Pentru un bartender, poate fi o ocazie să descopere ingrediente, distilate, echipamente, soluții pentru cafea sau produse pe care în mod normal le-ar întâlni separat, prin distribuitori sau prezentări de brand. Pentru managerii și proprietarii de localuri, aceeași zonă poate funcționa ca un punct de întâlnire cu furnizori și parteneri.
Conceptul este completat de zona de seminare, unde traineri și specialiști internaționali susțin sesiuni educaționale pe parcursul celor două zile. Într-o industrie în care tehnicile, produsele și preferințele clienților se schimbă foarte repede, partea educațională a devenit cel puțin la fel de importantă ca degustările.
Workshopuri, competiții și Bartender Romania Awards
BRIFT nu înseamnă doar standuri și degustări. Accesul la workshopurile și sesiunile educaționale susținute de speakeri este inclus în tipurile principale de bilete, ceea ce înseamnă că un vizitator își poate construi cele două zile în jurul subiectelor care îl interesează cel mai mult.
Pentru cine lucrează deja în domeniu, asemenea sesiuni pot însemna tehnici noi, idei pentru meniuri, informații despre evoluția pieței sau contact direct cu profesioniști care activează în alte piețe. Pentru cei aflați la început de drum, BRIFT poate fi și o metodă rapidă de a înțelege cât de mare este distanța dintre simpla preparare a unui cocktail și bartendingul practicat la nivel profesionist.
Cealaltă componentă importantă este cea competitivă. Romanian Bartender Awards aduce în prim-plan cei mai buni profesioniști locali și include categorii asociate unor domenii precum mixologia, barista și flair bartending. În paralel, sunt organizate competiții naționale dedicate inclusiv mixologiei și cafelei.
Flair bartending rămâne probabil partea cea mai spectaculoasă pentru public, pentru că transformă prepararea băuturilor într-un exercițiu vizual. Mixologia este însă zona în care creativitatea, tehnica și înțelegerea ingredientelor cântăresc cel mai mult, iar competițiile de barista completează o industrie a ospitalității în care cafeaua și cocktailurile nu mai funcționează de mult ca două lumi complet separate.
Bartender Romania Awards are și o miză dincolo de trofee. Pentru concurenți, vizibilitatea obținută la un asemenea eveniment poate conta în dezvoltarea profesională, în colaborările cu brandurile și în accesul la competiții sau proiecte internaționale.
Ce primești cu biletul și cât costă accesul la BRIFT 2026
La momentul actual, perioada Early Bird s-a încheiat, iar până la 30 septembrie este activă etapa Regular. Un bilet pentru o singură zi costă 110 lei, în timp ce accesul pentru ambele zile costă 165 de lei.
Prețul nu acoperă doar intrarea în zona expozițională. Pachetele Regular includ accesul la eveniment pentru perioada aleasă, primul drink oferit la standurile expozanților pe baza brățării de acces, participarea la workshopuri și sesiuni educaționale, accesul la Bartender Romania Awards, intrarea la after-party-ul oficial și oportunitățile de networking cu profesioniști din HoReCa și hospitality.
Calendarul tarifelor este următorul:
- Regular, o zi, 10-30 septembrie: 110 lei
- Regular, două zile, 10-30 septembrie: 165 lei
- Late, o zi, 1-5 octombrie: 130 lei
- Late, două zile, 1-5 octombrie: 195 lei
- Last Minute, o zi, 6-7 octombrie: 150 lei
- Last Minute, două zile, disponibil pe 6 octombrie: 225 lei
Early Bird a costat 95 de lei pentru o zi, dar perioada de achiziție s-a încheiat pe 10 septembrie. Diferența dintre Regular și Last Minute este suficient de mare încât, dacă știi deja că vrei să mergi, achiziția din timp are mai mult sens.
Mai interesant este însă biletul pentru două zile. La 165 de lei în etapa Regular, diferența față de accesul pentru o singură zi este de numai 55 de lei. Având în vedere că programul educațional, expozanții și competițiile sunt împărțite pe două zile, aceasta este varianta care îți oferă cea mai mare libertate dacă vrei să vezi BRIFT ca eveniment profesional, nu doar ca o vizită de câteva ore.
Două zile în care industria românească de bar se întâlnește în același loc
BRIFT 2026 are loc pe 6 și 7 octombrie la HALLO EVENTS CENTER, Bulevardul Mărăști, București. Dincolo de seminare și competiții, una dintre cele mai importante componente ale evenimentului rămâne networkingul. În două zile poți avea în același spațiu bartenders, importatori, distribuitori, producători, traineri, oameni care administrează localuri și reprezentanți ai unor branduri internaționale.
În HoReCa, astfel de contacte sunt deosebit de importante pentru că multe colaborări pornesc mai degrabă dintr-o conversație față în față decât dintr-un e-mail. Pentru un bartender poate însemna o oportunitate profesională sau accesul la un program de training. Pentru un manager poate fi întâlnirea cu un furnizor nou. Pentru un brand poate fi contactul direct cu oamenii care îi folosesc produsele în fiecare seară.
After-party-ul oficial, inclus în bilet, continuă firesc această componentă socială. După o zi de workshopuri, prezentări și competiții, conversațiile se mută din zona strict profesională într-un cadru mai relaxat, fără ca evenimentul să-și piardă legătura cu industria care îl definește.
Pentru publicul pasionat de cocktailuri, BRIFT poate fi în același timp o ocazie de a vedea cât de mult s-a profesionalizat bartendingul în România. Cocktailurile moderne nu mai înseamnă doar rețete memorate, câteva sticle și un shaker. În spatele unui bar bun există astăzi tehnică, chimie, controlul temperaturii și diluției, ingrediente preparate în casă, fermentații, clarificări, cunoștințe despre cafea, ospitalitate și o atenție tot mai mare pentru experiența completă a clientului.
Tocmai de aceea, BRIFT a ajuns să fie relevant nu doar pentru bartenderul care vrea să câștige o competiție, ci pentru aproape orice profesionist sau pasionat care vrea să înțeleagă încotro se îndreaptă industria românească de bar și ospitalitate.
Dacă vrei să prinzi tarifele Regular înainte de următoarea etapă de preț, îți poți cumpăra biletul pentru BRIFT 2026 de aici.