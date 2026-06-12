Espresso fără apă fierbinte? Cercetătorii au făcut cafea cu unde sonore, iar gustul ar fi la fel de bun

Cum poate sunetul să prepare cafeaua

La prima vedere, ideea pare mai degrabă un experiment de laborator decât o tehnologie care ar putea ajunge într-o cafenea. Totuși, principiul este cât se poate de real. Cercetătorii au transformat un coș filtrant obișnuit, asemănător celui folosit la espressoare, într-un mic reactor ultrasonic. Cu ajutorul unui transductor, recipientul este pus în vibrație, iar undele sonore trec prin cafeaua măcinată și prin apă.

Aceste unde sonore produc un fenomen numit cavitație acustică. Pe scurt, în lichid apar bule microscopice care se formează și se sparg foarte repede. Când aceste bule se prăbușesc în apropierea particulelor de cafea, ele funcționează ca niște perii minuscule, ajutând la desprinderea compușilor responsabili pentru gust, aromă, corp și cofeină.

Într-un espresso clasic, apa fierbinte are rolul de a accelera extracția. Căldura ajută la eliberarea rapidă a substanțelor din cafea, dar vine și cu un cost energetic. Metoda cu ultrasunete încearcă să obțină același efect fără temperaturi ridicate, folosind energia mecanică a vibrațiilor în locul apei aproape clocotite.

Cercetătorii au ajustat mai mulți factori pentru a obține o băutură apropiată de espresso: raportul dintre apă și cafea, granulația cafelei măcinate și durata expunerii la ultrasunete. Un detaliu important a fost concentrația finală a băuturii, pentru că un espresso nu trebuie să fie diluat, ci dens, intens și echilibrat.

Testul gustului: poate fi păcălit un băutor de cafea?

Partea cea mai interesantă a studiului nu este doar tehnologia, ci faptul că espresso-ul făcut cu sunet a fost testat pe oameni. Cercetătorii au organizat un test orb cu 100 de băutori obișnuiți de cafea, care au primit atât espresso tradițional, cât și variante preparate cu ultrasunete. Participanții nu au știut ce metodă fusese folosită pentru fiecare probă.

Rezultatul a fost surprinzător: oamenii nu au putut deosebi constant espresso-ul clasic de cel ultrasonic. Cu alte cuvinte, cel puțin în condițiile testului, lipsa apei fierbinți nu a distrus gustul și nu a făcut băutura ușor de identificat ca fiind „altfel”. Cercetătorii spun chiar că, în unele cazuri, ultrasunetele nu doar că nu au afectat negativ gustul, ci l-ar fi putut îmbunătăți.

Aceasta este o concluzie importantă, pentru că în lumea cafelei diferențele de gust contează enorm. Un proces mai eficient energetic nu ar avea mari șanse comerciale dacă ar produce o băutură slabă, apoasă sau lipsită de aromă. Faptul că participanții nu au putut face o separare clară între metode sugerează că tehnologia are potențial real.