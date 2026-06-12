Espresso fără apă fierbinte? Cercetătorii au făcut cafea cu unde sonore, iar gustul ar fi la fel de bun
Espresso-ul este, pentru mulți oameni, definiția cafelei intense: apă fierbinte, presiune mare, extracție rapidă și o aromă concentrată care nu seamănă cu o cafea la filtru. Totuși, cercetătorii de la University of New South Wales Sydney susțin că una dintre regulile de bază ale espresso-ului ar putea fi schimbată radical. Mai exact, apa fierbinte ar putea fi înlocuită cu unde sonore ultrasonice.
Noua metodă folosește apă la temperatura camerei și vibrații produse de ultrasunete pentru a extrage aroma, uleiurile și cofeina din cafeaua măcinată. Rezultatul, potrivit cercetătorilor, este un espresso gata în mai puțin de trei minute, cu gust, corp și concentrație comparabile cu cele ale unui espresso tradițional. În plus, procesul ar putea reduce consumul de energie cu până la 75%, pentru că nu mai este nevoie de încălzirea apei.
Cum poate sunetul să prepare cafeaua
La prima vedere, ideea pare mai degrabă un experiment de laborator decât o tehnologie care ar putea ajunge într-o cafenea. Totuși, principiul este cât se poate de real. Cercetătorii au transformat un coș filtrant obișnuit, asemănător celui folosit la espressoare, într-un mic reactor ultrasonic. Cu ajutorul unui transductor, recipientul este pus în vibrație, iar undele sonore trec prin cafeaua măcinată și prin apă.
Aceste unde sonore produc un fenomen numit cavitație acustică. Pe scurt, în lichid apar bule microscopice care se formează și se sparg foarte repede. Când aceste bule se prăbușesc în apropierea particulelor de cafea, ele funcționează ca niște perii minuscule, ajutând la desprinderea compușilor responsabili pentru gust, aromă, corp și cofeină.
Într-un espresso clasic, apa fierbinte are rolul de a accelera extracția. Căldura ajută la eliberarea rapidă a substanțelor din cafea, dar vine și cu un cost energetic. Metoda cu ultrasunete încearcă să obțină același efect fără temperaturi ridicate, folosind energia mecanică a vibrațiilor în locul apei aproape clocotite.
Cercetătorii au ajustat mai mulți factori pentru a obține o băutură apropiată de espresso: raportul dintre apă și cafea, granulația cafelei măcinate și durata expunerii la ultrasunete. Un detaliu important a fost concentrația finală a băuturii, pentru că un espresso nu trebuie să fie diluat, ci dens, intens și echilibrat.
Testul gustului: poate fi păcălit un băutor de cafea?
Partea cea mai interesantă a studiului nu este doar tehnologia, ci faptul că espresso-ul făcut cu sunet a fost testat pe oameni. Cercetătorii au organizat un test orb cu 100 de băutori obișnuiți de cafea, care au primit atât espresso tradițional, cât și variante preparate cu ultrasunete. Participanții nu au știut ce metodă fusese folosită pentru fiecare probă.
Rezultatul a fost surprinzător: oamenii nu au putut deosebi constant espresso-ul clasic de cel ultrasonic. Cu alte cuvinte, cel puțin în condițiile testului, lipsa apei fierbinți nu a distrus gustul și nu a făcut băutura ușor de identificat ca fiind „altfel”. Cercetătorii spun chiar că, în unele cazuri, ultrasunetele nu doar că nu au afectat negativ gustul, ci l-ar fi putut îmbunătăți.
Aceasta este o concluzie importantă, pentru că în lumea cafelei diferențele de gust contează enorm. Un proces mai eficient energetic nu ar avea mari șanse comerciale dacă ar produce o băutură slabă, apoasă sau lipsită de aromă. Faptul că participanții nu au putut face o separare clară între metode sugerează că tehnologia are potențial real.
Totuși, nu înseamnă că espressoarele clasice vor dispărea peste noapte. Pentru moment, vorbim despre o tehnologie aflată în zona de cercetare și dezvoltare, nu despre un aparat disponibil pe scară largă pentru bucătării sau cafenele. Drumul de la un laborator universitar la un produs comercial poate fi lung, mai ales într-o industrie în care gustul, costul, fiabilitatea și viteza contează la fel de mult.
De ce industria cafelei ar putea fi interesată
Pentru consumatorul de acasă, ideea unui espresso făcut cu unde sonore poate suna ca o curiozitate futuristă. Pentru industrie, însă, partea cu adevărat importantă este eficiența energetică. Prepararea cafelei la scară mare, mai ales în cazul băuturilor îmbuteliate sau produse industrial, consumă multă energie. Dacă apa nu mai trebuie încălzită, costurile ar putea scădea semnificativ.
Metoda ar putea fi utilă și pentru producătorii care vor să obțină cafea concentrată rapid, fără procese lungi de infuzare. Cercetătorii implicați în proiect au mai lucrat anterior la o tehnologie similară pentru cold brew, reducând timpul de preparare de la multe ore la câteva minute. Diferența este că espresso-ul are o concentrație mai mare de cofeină și o structură de gust mult mai intensă.
În cazul noii metode, promisiunea este simplă: o cafea cu forța unui espresso, preparată la rece, dar fără profilul mai moale și mai diluat al unui cold brew. Dacă tehnologia va putea fi adaptată pentru producție industrială sau aparate comerciale, ar putea schimba felul în care sunt făcute anumite băuturi pe bază de cafea.
Deocamdată, espresso-ul cu ultrasunete rămâne una dintre acele invenții care par ciudate doar până când le înțelegi logica. Nu sunetul „aromatizează” cafeaua, ci vibrațiile ajută apa să extragă mai eficient compușii din boabe. Iar dacă rezultatul este într-adevăr la fel de bun ca espresso-ul clasic, viitorul cafelei ar putea fi mai rece, mai eficient și mult mai zgomotos decât ne-am imaginat.