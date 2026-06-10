Cum a ajuns cafeaua din București la prețul uneia din Paris. Analiza unei scumpiri care ridică semne de întrebare

La începutul verii lui 2026, situația este complet diferită. În unele localuri din centrul Capitalei sau chiar în zone rezidențiale, un flat white costă deja între 26 și 27 de lei.

Practic, într-un interval de aproximativ un an, prețul unei cafele a crescut cu peste 60%, ritm care depășește semnificativ inflația generală din economie.

Paris și București, aproape la egalitate

Comparația realizată de Ziarul Financiar este cu atât mai surprinzătoare cu cât Parisul are salarii medii mult mai ridicate și atrage anual zeci de milioane de turiști.

În cafenelele de specialitate din capitala Franței, un flat white costă între 4,5 și 5 euro, adică aproximativ 23-26 de lei. Cu alte cuvinte, diferența dintre cele două orașe aproape că a dispărut.

Această apropiere a prețurilor este cu atât mai interesantă cu cât puterea de cumpărare a consumatorilor români rămâne considerabil mai redusă decât cea a francezilor.

De ce se scumpește cafeaua

Antreprenorii din domeniu invocă mai multe cauze: creșterea TVA la 21%, majorarea chiriilor în zonele centrale, costurile cu personalul, utilitățile și materia primă. Totuși, explicațiile nu se opresc aici.

În ultimii ani, piața cafelei de specialitate din București a trecut printr-o transformare importantă. Tot mai multe localuri concurează pentru aceiași clienți, iar multe dintre ele sunt amplasate în zone premium, unde chiria poate reprezenta o parte semnificativă din costurile lunare.