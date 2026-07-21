Cinci cafele pe zi nu mai sunt dușmanul inimii. Verdictul surprinzător al cardiologilor americani

Cafeaua ar putea proteja inima și reduce riscul de diabet

Analiza indică o posibilă asociere între consumul regulat de cafea și un risc mai mic de boli cardiovasculare. Pe listă se află insuficiența cardiacă, accidentul vascular cerebral și boala coronariană. Consumul a fost asociat și cu un risc mai redus de diabet de tip 2.

Intervalul cu cele mai multe beneficii pare să fie între două și patru cești pe zi. Peste patru cești, relația devine mai complicată. Unele cercetări sugerează că riscul de insuficiență cardiacă poate începe să crească atunci când cantitatea devine prea mare. Limita de cinci cești trebuie privită drept un prag maxim de siguranță pentru majoritatea adulților. Nu este o recomandare de consum.

Cofeina nu este singura substanță importantă. Cafeaua conține polifenoli și alți compuși bioactivi. Aceștia pot avea efect antioxidant și antiinflamator. Tocmai de aceea, unele beneficii au fost observate și în cazul cafelei decofeinizate. Alte cercetări au analizat deja efectele cafelei asupra sănătății inimii, inclusiv riscul de palpitații.

Majoritatea studiilor analizate sunt observaționale. Ele pot descoperi legături, dar nu pot demonstra că băutura provoacă direct efectele benefice. Persoanele care beau cafea pot avea și alte obiceiuri care influențează sănătatea. Totuși, au apărut și studii clinice controlate care susțin unele dintre concluzii.

Nu orice cafea are același efect asupra organismului

Metoda de preparare contează. Cafeaua filtrată prin hârtie și cea instant sunt considerate variantele mai bune pentru inimă. Filtrul reține cafestolul. Acest compus natural poate crește nivelul colesterolului LDL, cunoscut drept colesterolul „rău”.

Cafeaua nefiltrată păstrează o cantitate mai mare de cafestol. În această categorie intră espresso, cafeaua la ibric, cafeaua turcească și cea pregătită la presa franceză. Asta nu înseamnă că un espresso consumat ocazional este periculos. Cantitatea și frecvența rămân importante.

Contează și ce adaugi în ceașcă. Zahărul, siropurile aromate, frișca și cremele bogate în grăsimi saturate pot anula o parte dintre avantaje. O cafea neagră are foarte puține calorii. Un pahar mare cu sirop și frișcă se poate apropia însă de un desert.