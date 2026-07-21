Cinci cafele pe zi nu mai sunt dușmanul inimii. Verdictul surprinzător al cardiologilor americani
Vești bune pentru cei care își numără cafelele cu o ușoară vinovăție. Până la cinci cești pe zi pot fi sigure pentru majoritatea adulților. Consumul ar putea fi asociat chiar cu unele beneficii cardiovasculare. Concluzia apare într-o nouă declarație științifică publicată de American Heart Association, după analizarea celor mai recente cercetări despre cofeină și sănătatea inimii.
Există însă o limită importantă. Cele cinci cești nu înseamnă pahare uriașe de cafea cumpărate de la cafenea. Specialiștii vorbesc despre cești de aproximativ 237 de mililitri. Cantitatea totală nu trebuie să depășească, în general, 400 de miligrame de cofeină pe zi.
Cafeaua ar putea proteja inima și reduce riscul de diabet
Analiza indică o posibilă asociere între consumul regulat de cafea și un risc mai mic de boli cardiovasculare. Pe listă se află insuficiența cardiacă, accidentul vascular cerebral și boala coronariană. Consumul a fost asociat și cu un risc mai redus de diabet de tip 2.
Intervalul cu cele mai multe beneficii pare să fie între două și patru cești pe zi. Peste patru cești, relația devine mai complicată. Unele cercetări sugerează că riscul de insuficiență cardiacă poate începe să crească atunci când cantitatea devine prea mare. Limita de cinci cești trebuie privită drept un prag maxim de siguranță pentru majoritatea adulților. Nu este o recomandare de consum.
Cofeina nu este singura substanță importantă. Cafeaua conține polifenoli și alți compuși bioactivi. Aceștia pot avea efect antioxidant și antiinflamator. Tocmai de aceea, unele beneficii au fost observate și în cazul cafelei decofeinizate. Alte cercetări au analizat deja efectele cafelei asupra sănătății inimii, inclusiv riscul de palpitații.
Majoritatea studiilor analizate sunt observaționale. Ele pot descoperi legături, dar nu pot demonstra că băutura provoacă direct efectele benefice. Persoanele care beau cafea pot avea și alte obiceiuri care influențează sănătatea. Totuși, au apărut și studii clinice controlate care susțin unele dintre concluzii.
Nu orice cafea are același efect asupra organismului
Metoda de preparare contează. Cafeaua filtrată prin hârtie și cea instant sunt considerate variantele mai bune pentru inimă. Filtrul reține cafestolul. Acest compus natural poate crește nivelul colesterolului LDL, cunoscut drept colesterolul „rău”.
Cafeaua nefiltrată păstrează o cantitate mai mare de cafestol. În această categorie intră espresso, cafeaua la ibric, cafeaua turcească și cea pregătită la presa franceză. Asta nu înseamnă că un espresso consumat ocazional este periculos. Cantitatea și frecvența rămân importante.
Contează și ce adaugi în ceașcă. Zahărul, siropurile aromate, frișca și cremele bogate în grăsimi saturate pot anula o parte dintre avantaje. O cafea neagră are foarte puține calorii. Un pahar mare cu sirop și frișcă se poate apropia însă de un desert.
Momentul consumului poate schimba și el efectele. Cofeina poate afecta somnul chiar dacă nu provoacă palpitații. Un material despre cafea, inimă și calitatea somnului arată că beneficiile și dezavantajele pot apărea simultan.
Cinci cești nu sunt potrivite pentru toată lumea
Organismul fiecărei persoane procesează cofeina diferit. Genetica, vârsta, medicamentele și consumul obișnuit pot schimba reacția. Unii adulți pot bea mai multe cafele fără efecte vizibile. Alții pot avea anxietate, tremur, insomnie sau palpitații după o singură ceașcă.
Cofeina poate crește temporar tensiunea arterială, pulsul și glicemia. Persoanele cu hipertensiune severă, tulburări de ritm sau alte afecțiuni cardiovasculare trebuie să discute cu medicul despre limita potrivită. Același lucru este valabil atunci când apar dureri în piept, amețeli sau bătăi neregulate ale inimii.
Recomandarea nu se aplică automat băuturilor energizante. Acestea pot conține doze concentrate de cofeină și alte substanțe stimulante. Asociația Americană a Inimii avertizează că astfel de produse pot crește tensiunea și riscul de aritmii. Riscurile băuturilor energizante sunt mai mari în special pentru copii și adolescenți.
Mesajul specialiștilor nu este că trebuie să începi să bei cinci cafele. Concluzia este că, pentru majoritatea adulților sănătoși, cafeaua consumată fără excese nu pare să afecteze inima. Poate avea chiar beneficii. Cea mai bună cantitate rămâne însă cea care nu îți tulbură somnul, pulsul sau starea generală.