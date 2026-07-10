Cât costă o cafea sau o apă în Istanbul în iulie 2026. Preţurile i-au uimit pe români: „Nici nu se compară cu ce e la noi”

Comanda a inclus un cappuccino, un espresso, o apă, o porție de ecler și o budincă de ciocolată. Pentru toate aceste produse a fost achitată suma totală de 325 de lire turcești, echivalentul a aproximativ 33 de lei, potrivit informațiilor publicate odată cu bonul.

Imaginea cu nota de plată a atras rapid atenția utilizatorilor din mediul online, care au început să compare aceste prețuri cu cele practicate în România sau în alte zone din Turcia.

Mulți români spun că prețurile sunt mai mici decât se așteptau

O parte dintre comentarii au venit din partea unor persoane care consideră că sumele afișate pe bon sunt avantajoase în comparație cu cele întâlnite în România.

Un utilizator a scris:

„Nici nu se compară cu prețurile de la noi. Cei care comentează aiurea nu știu despre ce vorbesc. Mulțumim pentru tot ceea ce postați!”

Și alte persoane au transmis că, din experiența lor, Istanbulul rămâne o destinație unde se poate consuma la prețuri considerate accesibile, în funcție de zona aleasă.

Există diferențe de preț între cartierele orașului

Printre comentarii s-au regăsit și mesaje care atrag atenția că tarifele pot varia de la un cartier la altul.

Un utilizator a afirmat: