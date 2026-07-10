Cât costă o cafea sau o apă în Istanbul în iulie 2026. Preţurile i-au uimit pe români: „Nici nu se compară cu ce e la noi”
Un bon fiscal publicat după o oprire la o cafenea din Istanbul a devenit rapid subiect de discuție în mediul online, după ce mulți români au comparat prețurile din orașul turcesc cu cele din România. Costul unei comenzi care a inclus două tipuri de cafea, o apă și două deserturi i-a făcut pe numeroși utilizatori să spună că diferențele sunt surprinzătoare, iar comentariile nu au întârziat să apară.
Ce produse au fost comandate și cât a costat nota de plată
Persoana care a publicat experiența a precizat că a făcut o scurtă pauză la Çamlıca Tepesi, unul dintre locurile în care s-a oprit în timpul vizitei în Istanbul. Cu această ocazie, a prezentat și bonul fiscal aferent consumului.
Comanda a inclus un cappuccino, un espresso, o apă, o porție de ecler și o budincă de ciocolată. Pentru toate aceste produse a fost achitată suma totală de 325 de lire turcești, echivalentul a aproximativ 33 de lei, potrivit informațiilor publicate odată cu bonul.
Imaginea cu nota de plată a atras rapid atenția utilizatorilor din mediul online, care au început să compare aceste prețuri cu cele practicate în România sau în alte zone din Turcia.
Mulți români spun că prețurile sunt mai mici decât se așteptau
O parte dintre comentarii au venit din partea unor persoane care consideră că sumele afișate pe bon sunt avantajoase în comparație cu cele întâlnite în România.
Un utilizator a scris:
„Nici nu se compară cu prețurile de la noi. Cei care comentează aiurea nu știu despre ce vorbesc. Mulțumim pentru tot ceea ce postați!”
Și alte persoane au transmis că, din experiența lor, Istanbulul rămâne o destinație unde se poate consuma la prețuri considerate accesibile, în funcție de zona aleasă.
Există diferențe de preț între cartierele orașului
Printre comentarii s-au regăsit și mesaje care atrag atenția că tarifele pot varia de la un cartier la altul.
Un utilizator a afirmat:
„Este mai ieftin decât în Aksaray. Pe strada principală nu găsești cafea sub 100 de lire turcești și nici apă sub 20 de lire turcești.”
Alte persoane au explicat că experiența lor este diferită în funcție de zona în care aleg să meargă și că prețurile nu sunt identice în tot orașul.
Ce spun cei care vizitează frecvent Istanbulul
În discuție au intervenit și utilizatori care spun că merg des în metropola turcă și consideră că prețurile rămân competitive în comparație cu alte destinații europene.
Un comentariu spune:
„Merg de trei ani în Istanbul. Prețurile sunt în continuare foarte bune comparativ cu cele din Europa. Locuiesc la Roma de 30 de ani.”
O altă persoană a făcut referire la mai multe cartiere din partea asiatică a orașului și a susținut:
„Așa sunt prețurile în partea asiatică, în Üsküdar, Kadıköy și Pendik. Chiar și în restaurantele și cafenelele de lux, prețurile sunt mai mici decât în România.”
Unii utilizatori au oferit explicații pentru nivelul tarifelor
Printre reacțiile apărute s-a numărat și un comentariu care face referire la tipul localului în care a fost făcută oprirea.
Potrivit unui utilizator,
„Ar trebui precizat că sunt restaurante ale primăriei, subvenționate de statul turc, iar astfel de localuri sunt foarte numeroase în Istanbul.”