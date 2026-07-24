Cum faci un cocktail original de culoare neagră cu arome intense de portocală și o complexitate aparte – Blacksip

Blacksip este un cocktail scurt, intens și preparat exclusiv din ingrediente alcoolice. Din acest motiv, trebuie amestecat cu gheață, nu agitat în shaker. Servirea într-un pahar de Martini bine răcit îi păstrează eleganța, iar coaja de lămâie exprimată deasupra băuturii oferă un contrast aromatic luminos înainte de prima înghițitură.

Ce este Blavod și cum a apărut prima vodcă neagră

Numele Blavod provine din alăturarea cuvintelor „black” și „vodka”, o explicație directă pentru produsul care a făcut marca remarcată. Vodca a fost creată în anii ’90 de Mark Dorman, un om de publicitate care ar fi avut ideea după ce a auzit într-un bar întrebarea dacă o cafea trebuie servită neagră sau cu lapte. Conceptul a fost transformat în Blavod, lansată în 1996 și promovată drept prima vodcă neagră din lume.

Culoarea nu provine din caramel, cafea, cerneală de sepie sau coloranți obișnuiți pentru cocktailuri. Blavod folosește black catechu, un extract botanic obținut din arborele Acacia catechu, întâlnit în Asia de Sud și de Sud-Est. Acesta oferă lichidului nuanța neagră distinctivă, fără să transforme vodca într-un lichior greu sau foarte aromat. Difford’s Guide descrie Blavod ca pe un distilat neutru din cereale, colorat și aromat discret cu black catechu.

În gust, Blavod rămâne în primul rând o vodcă. Are un profil relativ curat, cu o textură moale și eventuale accente foarte discrete, ușor pământii sau vegetale. Tocmai această neutralitate o face utilă în Blacksip. Dacă baza ar avea arome foarte puternice de fum, lemn sau caramel, combinația dintre Cointreau și Picon ar deveni mai greu de urmărit.

Cei 45 ml reprezintă fundația băuturii și păstrează cocktailul în familia rețetelor construite în jurul unui distilat principal. Blavod nu este folosită doar pentru efectul vizual, deși acesta este imposibil de ignorat. Vodca oferă tărie, textură și spațiul necesar pentru ca portocala, amăreala, ardeiul verde și condimentele din bitters să se desfășoare pe rând.

Culoarea finală poate varia ușor în funcție de lumină și de pahar. Picon, Ancho Reyes Verde și Creole Bitters introduc nuanțe de caramel, verde-auriu și roșu, astfel încât Blacksip poate părea negru, brun foarte închis sau rubiniu la margini atunci când este ținut în dreptul unei surse de lumină. Această variație îl face chiar mai interesant decât un cocktail colorat artificial într-un negru complet opac.

Istoria Picon Bière, Picon Amer și Picon à l’Orange

Picon are o istorie care începe în 1837, cu mult înainte ca bitterele și lichiorurile de portocale să devină ingrediente obișnuite în barurile moderne. Gaëtan Picon, un francez născut în Italia în 1809, a lucrat ca ucenic în distilerii din Marseille, Toulon și Aix-en-Provence, înainte de a ajunge în Africa de Nord ca militar.