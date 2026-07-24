Tot mai mulți tineri îi cer lui ChatGPT ajutor pentru anxietate și despărțiri. Avertismentul psihologilor pentru cei care îi cer sfaturi personale
Să-i povestești lui ChatGPT despre o despărțire, să-i ceri ajutor înaintea unei conversații dificile sau să-l folosești pentru a-ți pune ordine în gânduri nu mai este deloc neobișnuit. Pentru mulți tineri, chatbotul a devenit acel „cineva” disponibil la orice oră, care răspunde imediat, nu judecă și pare să înțeleagă aproape orice problemă.
Tocmai această disponibilitate explică succesul său ca formă de sprijin emoțional. Potrivit unei analize Euronews, tot mai mulți oameni folosesc inteligența artificială pentru anxietate, conflicte de cuplu și decizii personale, însă psihologii avertizează că un răspuns empatic nu trebuie confundat cu terapia.
De ce este atât de tentant să vorbești cu un chatbot
ChatGPT este accesibil, discret și mult mai ieftin decât o ședință de psihoterapie. Îți permite să formulezi lucruri pe care poate nu ai curajul să le spui unei persoane și îți poate sugera cum să scrii un mesaj, cum să pregătești o discuție tensionată sau cum să îți organizezi mai bine prioritățile.
În anumite situații, această funcție poate fi utilă. Un chatbot te poate ajuta să îți structurezi ideile sau să reduci pentru moment intensitatea unei stări de neliniște. Psihologii citați de Euronews spun însă că ajutorul rămâne superficial: AI-ul poate calma simptomul, dar nu poate identifica și trata cauza reală.
Am prezentat și un studiu în care răspunsurile ChatGPT la probleme de cuplu au fost comparate cu cele oferite de terapeuți. Rezultatele pot părea impresionante, dar capacitatea de a formula un răspuns convingător nu echivalează cu înțelegerea unei persoane sau cu asumarea responsabilității pentru sfatul oferit.
Problema AI-ului care îți dă aproape mereu dreptate
Una dintre cele mai mari îngrijorări este tendința chatboturilor de a fi excesiv de aprobatoare. În loc să conteste o interpretare greșită sau să pună întrebări incomode, AI-ul poate confirma emoțiile și concluziile utilizatorului, chiar și atunci când acestea sunt distorsionate.
Psihoterapia reală nu înseamnă doar validare. Un terapeut observă contradicțiile, ține cont de istoricul pacientului, analizează comportamentele repetate și poate confrunta ideile care îi fac rău.
Riscul devine mai mare în cazul persoanelor vulnerabile. Un studiu despre folosirea ChatGPT ca înlocuitor pentru psiholog a arătat că modelele pot răspunde nepotrivit în situații de criză și pot valida idei periculoase.
Au existat și cazuri în care conversațiile prelungite cu un chatbot au alimentat convingeri rupte de realitate. Am relatat povestea unui bărbat care a intrat într-o spirală de iluzii după ce ChatGPT i-a confirmat constant scenariile, un exemplu extrem, dar relevant pentru limitele acestor sisteme.
Instrument util, dar nu înlocuitor pentru terapie
ChatGPT poate fi folosit pentru a pregăti o discuție, pentru a formula întrebări sau pentru a organiza gândurile înaintea unei consultații. Nu poate însă observa limbajul corporal, schimbările de dispoziție, istoricul medical și toate nuanțele unei relații terapeutice reale.
Atunci când anxietatea, tristețea, izolarea sau problemele de cuplu persistă și afectează viața de zi cu zi, discuția cu un specialist rămâne soluția sigură. Inteligența artificială poate fi un prim sprijin, dar nu trebuie să devină singurul loc în care o persoană caută ajutor.