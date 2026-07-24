De ce este atât de tentant să vorbești cu un chatbot

ChatGPT este accesibil, discret și mult mai ieftin decât o ședință de psihoterapie. Îți permite să formulezi lucruri pe care poate nu ai curajul să le spui unei persoane și îți poate sugera cum să scrii un mesaj, cum să pregătești o discuție tensionată sau cum să îți organizezi mai bine prioritățile.

În anumite situații, această funcție poate fi utilă. Un chatbot te poate ajuta să îți structurezi ideile sau să reduci pentru moment intensitatea unei stări de neliniște. Psihologii citați de Euronews spun însă că ajutorul rămâne superficial: AI-ul poate calma simptomul, dar nu poate identifica și trata cauza reală.

Am prezentat și un studiu în care răspunsurile ChatGPT la probleme de cuplu au fost comparate cu cele oferite de terapeuți. Rezultatele pot părea impresionante, dar capacitatea de a formula un răspuns convingător nu echivalează cu înțelegerea unei persoane sau cu asumarea responsabilității pentru sfatul oferit.

Problema AI-ului care îți dă aproape mereu dreptate

Una dintre cele mai mari îngrijorări este tendința chatboturilor de a fi excesiv de aprobatoare. În loc să conteste o interpretare greșită sau să pună întrebări incomode, AI-ul poate confirma emoțiile și concluziile utilizatorului, chiar și atunci când acestea sunt distorsionate.

Psihoterapia reală nu înseamnă doar validare. Un terapeut observă contradicțiile, ține cont de istoricul pacientului, analizează comportamentele repetate și poate confrunta ideile care îi fac rău.

Riscul devine mai mare în cazul persoanelor vulnerabile. Un studiu despre folosirea ChatGPT ca înlocuitor pentru psiholog a arătat că modelele pot răspunde nepotrivit în situații de criză și pot valida idei periculoase.

Au existat și cazuri în care conversațiile prelungite cu un chatbot au alimentat convingeri rupte de realitate. Am relatat povestea unui bărbat care a intrat într-o spirală de iluzii după ce ChatGPT i-a confirmat constant scenariile, un exemplu extrem, dar relevant pentru limitele acestor sisteme.