Tesla nu va mai fabrica Cybertruck din 2027. De ce renunță Elon Musk la celebra mașină electrică
Tesla va opri producția pickup-ului electric Cybertruck în 2027, iar spațiul din fabrica din Texas va fi folosit pentru asamblarea unui număr mai mare de robotaxiuri Cybercab. Anunțul a fost făcut de Elon Musk pe platforma X și marchează o nouă schimbare de direcție pentru compania americană, care își mută tot mai mult atenția către inteligență artificială și robotică.
Decizia vine după câțiva ani în care Cybertruck nu a reușit să atingă obiectivele de vânzări anunțate de conducerea Tesla. Lansat cu promisiuni ambițioase și un design radical, modelul a ajuns să fie unul dintre cele mai controversate produse ale companiei, fără să obțină însă succesul comercial anticipat, informează TechCrunch.
Cybertruck dispare din planurile Tesla după vânzări sub așteptări
Elon Musk a confirmat pe X că Tesla va opri producția Cybertruck anul viitor. În locul pickup-ului electric, fabrica va produce mai multe exemplare Cybercab, vehiculul cu două locuri conceput pentru serviciile de transport autonom ale companiei.
Când primele exemplare Cybertruck au fost livrate clienților, la finalul lui 2023, Musk estima că Tesla ar putea vinde aproximativ 250.000 de unități pe an. Modelul era considerat atât de important pentru viitorul companiei, încât fabrica din Texas era prezentată înainte de începerea producției drept „fabrica Cybertruck”.
Realitatea comercială a fost însă diferită. În ultimii trei ani, Tesla a vândut în total doar câteva zeci de mii de exemplare, mult sub obiectivul anunțat inițial. Designul neobișnuit și prețul mai mare decât cel promis au contribuit la dificultățile modelului pe piață.
Oprirea producției nu este un caz izolat. Tesla a renunțat deja la alte două modele importante, Model S și Model X. Producția acestora urmează să fie înlocuită în fabricile companiei de asamblarea roboților umanoizi Optimus, parte a strategiei prin care Musk vrea să transforme Tesla într-o companie axată pe AI și robotică.
Cybertruck a pornit cu promisiuni pe care Tesla nu le-a respectat
Prezentat pentru prima dată în 2019, Cybertruck a fost unul dintre proiectele preferate ale lui Elon Musk. Acesta vorbea despre un pickup diferit de orice alt model de pe piață, inspirat de estetica filmelor science-fiction cyberpunk, inclusiv de universul din „Blade Runner”.
La evenimentul de prezentare din 2019, designerul-șef Franz von Holzhausen a lovit cu bile metalice geamurile vehiculului pentru a demonstra rezistența acestora. Testul nu a decurs conform planului, iar geamurile s-au spart, moment care a devenit rapid unul dintre cele mai cunoscute episoade din istoria lansărilor Tesla.
Compania anunțase atunci un preț de pornire sub 40.000 de dolari și o autonomie de până la 500 de mile. Niciuna dintre aceste promisiuni nu s-a regăsit în versiunea comercială. Lansarea a fost amânată cu aproximativ doi ani, inclusiv din cauza pandemiei de COVID-19.
Când primele mașini au ajuns la clienți, în decembrie 2023, prețul de bază urcase la aproximativ 60.000 de dolari, iar autonomia versiunii de top era cu peste 100 de mile mai mică decât cea anunțată inițial. La evenimentul de livrare, Musk a descris pickup-ul drept un vehicul potrivit pentru un scenariu apocaliptic, dar declarațiile spectaculoase nu au fost suficiente pentru a compensa diferențele dintre promisiunile inițiale și produsul final.
Designul controversat și prețul au afectat vânzările
Cybertruck a avut dificultăți comerciale încă de la început. Aspectul său angular, cu panouri din oțel inoxidabil, a împărțit publicul, iar prețul final a făcut modelul mai greu de accesat decât sugerau primele anunțuri.
Imaginea pickup-ului a fost afectată și de implicarea politică a lui Elon Musk. În 2024, acesta a devenit unul dintre principalii susținători financiari ai lui Donald Trump, iar Cybertruck, un model ușor de recunoscut, a ajuns să fie folosit ca simbol în protestele îndreptate împotriva miliardarului.
Controversele au continuat în 2025, când Musk a condus Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală, cunoscut sub numele DOGE, implicat în restructurări care au dus la concedierea a mii de angajați federali. În acest context, reacțiile negative față de Musk s-au răsfrânt și asupra unor produse Tesla.
Tesla pariază pe robotaxiuri și roboți umanoizi
În paralel cu retragerea unor modele consacrate, Tesla încearcă să dezvolte o nouă direcție de business, bazată pe transport autonom și robotică. În ultimele două luni, compania a început să testeze Cybercab pe străzile din Austin, Texas, orașul în care își are sediul.
Tesla susține că operațiunile nu au fost marcate până acum de incidente majore și intenționează să extindă serviciul în alte orașe. Dallas ar urma să fie următoarea destinație, chiar din cursul lunii noiembrie. Compania operează deja și versiuni robotaxi ale SUV-ului Model Y în Austin, Houston, Dallas și trei orașe din Florida.
Cybercab este un vehicul cu două locuri, proiectat pentru transport autonom. Extinderea producției ar putea deveni una dintre prioritățile Tesla după eliberarea spațiului ocupat în prezent de linia Cybertruck.