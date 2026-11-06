Tesla nu va mai fabrica Cybertruck din 2027. De ce renunță Elon Musk la celebra mașină electrică

Cybertruck dispare din planurile Tesla după vânzări sub așteptări

Elon Musk a confirmat pe X că Tesla va opri producția Cybertruck anul viitor. În locul pickup-ului electric, fabrica va produce mai multe exemplare Cybercab, vehiculul cu două locuri conceput pentru serviciile de transport autonom ale companiei.

Când primele exemplare Cybertruck au fost livrate clienților, la finalul lui 2023, Musk estima că Tesla ar putea vinde aproximativ 250.000 de unități pe an. Modelul era considerat atât de important pentru viitorul companiei, încât fabrica din Texas era prezentată înainte de începerea producției drept „fabrica Cybertruck”.

Realitatea comercială a fost însă diferită. În ultimii trei ani, Tesla a vândut în total doar câteva zeci de mii de exemplare, mult sub obiectivul anunțat inițial. Designul neobișnuit și prețul mai mare decât cel promis au contribuit la dificultățile modelului pe piață.

Oprirea producției nu este un caz izolat. Tesla a renunțat deja la alte două modele importante, Model S și Model X. Producția acestora urmează să fie înlocuită în fabricile companiei de asamblarea roboților umanoizi Optimus, parte a strategiei prin care Musk vrea să transforme Tesla într-o companie axată pe AI și robotică.

Cybertruck a pornit cu promisiuni pe care Tesla nu le-a respectat

Prezentat pentru prima dată în 2019, Cybertruck a fost unul dintre proiectele preferate ale lui Elon Musk. Acesta vorbea despre un pickup diferit de orice alt model de pe piață, inspirat de estetica filmelor science-fiction cyberpunk, inclusiv de universul din „Blade Runner”.

La evenimentul de prezentare din 2019, designerul-șef Franz von Holzhausen a lovit cu bile metalice geamurile vehiculului pentru a demonstra rezistența acestora. Testul nu a decurs conform planului, iar geamurile s-au spart, moment care a devenit rapid unul dintre cele mai cunoscute episoade din istoria lansărilor Tesla.

Compania anunțase atunci un preț de pornire sub 40.000 de dolari și o autonomie de până la 500 de mile. Niciuna dintre aceste promisiuni nu s-a regăsit în versiunea comercială. Lansarea a fost amânată cu aproximativ doi ani, inclusiv din cauza pandemiei de COVID-19.