Elon Musk, Armie Hammer și Uwe Boll, combinația care a transformat un film controversat într-un scandal online uriaș
Uneori, un film devine subiect de discuție nu pentru că ar fi un fenomen cinematografic, ci pentru că adună într-un singur loc prea multe nume controversate. Asta s-a întâmplat cu Citizen Vigilante, thrillerul regizat de Uwe Boll și avându-l în rol principal pe Armie Hammer, care a primit recent o promovare uriașă din partea lui Elon Musk pe X.
Musk a distribuit pe platforma sa un link către filmul încărcat temporar online de Boll, oferindu-i o expunere care ar fi fost greu de obținut printr-o lansare obișnuită, scrie presa străină. Gestul a venit într-un moment în care producția era deja în centrul unei controverse în Germania, după ce organismul local de clasificare FSK a refuzat să îi acorde o categorie de vârstă. Regizorul a vorbit despre cenzură, însă criticii au atras atenția asupra violenței grafice și a felului în care filmul construiește imaginea migranților.
Despre ce este Citizen Vigilante și de ce a devenit atât de controversat
Citizen Vigilante îl are în centru pe Sanders, un om de afaceri american stabilit în Croația, interpretat de Armie Hammer. După ce își pierde încrederea în autorități și în sistemul de justiție, personajul pornește într-o campanie violentă de răzbunare împotriva unor infractori, dar și a celor pe care îi consideră responsabili pentru protejarea lor.
La nivel de sinopsis, premisa poate suna ca un thriller clasic despre un justițiar care decide să își facă singur dreptate. Problema este că filmul merge mai departe de atât și își construiește conflictul în jurul unor stereotipuri despre migranți, prezentându-i în mod repetat drept sursa principală a violenței și a degradării sociale. Mai multe publicații internaționale au criticat producția tocmai pentru această direcție, considerată inflamatoare și simplistă.
Uwe Boll nu este un regizor străin de controverse. Cineastul german și-a construit reputația prin filme intens contestate, precum House of the Dead, Alone in the Dark sau Postal, iar noul său proiect pare să meargă pe aceeași formulă: violență, provocare politică și o dorință evidentă de a stârni reacții puternice. De această dată, însă, filmul a ajuns într-un context mult mai sensibil, în care discursul despre imigrație este deja exploatat intens online și politic.
Pentru Elon Musk, promovarea producției se potrivește cu stilul său din ultimii ani. Proprietarul X a devenit o voce tot mai prezentă în discuțiile despre imigrație, politică europeană și libertatea de exprimare, generând constant reacții vehemente. Poți vedea și controversele generate de declarațiile lui Elon Musk pe X, într-un context care explică de ce distribuirea acestui film nu a trecut neobservată.
Promovarea lui Musk a schimbat complet dimensiunea poveștii
Uwe Boll își publicase filmul pe X pentru o perioadă limitată, după ce a acuzat FSK că îi blochează accesul la o lansare normală în Germania. Decizia instituției nu echivalează cu o interdicție totală: Citizen Vigilante poate fi în continuare vândut adulților după verificarea vârstei și poate fi proiectat în anumite condiții. Totuși, lipsa clasificării îl scoate practic din circuitul obișnuit al cinematografelor, publicității și platformelor mari.
În acel moment a intervenit Musk. Un simplu mesaj de pe contul său, urmărit de sute de milioane de utilizatori, a transformat filmul lui Boll dintr-un titlu de nișă într-o temă globală de discuție. Nu este clar câți oameni au văzut integral producția în fereastra de disponibilitate, însă ecoul online a fost suficient pentru a împinge filmul în atenția publicului și pentru a genera un val masiv de reacții pe platformele de evaluare.
Contrastul dintre critică și reacția unei părți a publicului este deja vizibil. Pe Rotten Tomatoes, Citizen Vigilante are câteva recenzii profesioniste, toate negative, în timp ce scorul acordat de utilizatori a crescut spectaculos într-un interval scurt. Diferența spune mai mult despre felul în care funcționează polarizarea online decât despre valoarea reală a filmului. Atunci când o producție devine o emblemă pentru o anumită tabără ideologică, voturile și recenziile se pot transforma rapid într-un instrument de susținere politică.
Armie Hammer revine într-un rol care nu îl ajută deloc
Pentru Armie Hammer, Citizen Vigilante este una dintre puținele apariții importante de după scandalul din 2021, când a fost acuzat de viol și alte acte de violență. Actorul a negat acuzațiile, iar procurorii din Los Angeles au anunțat în 2023 că nu formulează acuzații penale, invocând lipsa unor dovezi suficiente pentru proces. Totuși, revenirea lui pe ecran rămâne inevitabil legată de acest context.
Alegerea unui rol într-un film care își caută atenția prin șoc, violență și discurs anti-migrant nu pare să fie cea mai inspirată strategie pentru reconstruirea imaginii sale. Hammer are o prezență care se potrivește unui protagonist rece și instabil, dar filmul nu îi oferă un cadru suficient de solid pentru a demonstra că poate reveni cu un rol memorabil, dincolo de controverse.
În final, povestea Citizen Vigilante spune mai puțin despre cinema și mai mult despre felul în care o platformă socială poate schimba complet traseul unui film. Uwe Boll a găsit exact tipul de distribuție care îi transformă provocările în capital de imagine, Armie Hammer a revenit într-un proiect care atrage atenția din motive greșite, iar Elon Musk a demonstrat încă o dată că un singur mesaj poate muta o discuție de nișă direct în centrul dezbaterii publice.
Nu este neapărat un succes de cinema. Este, mai degrabă, un exemplu despre cum scandalul, algoritmii și mizele politice pot transforma un thriller marginal într-un eveniment internațional.