Elon Musk, Armie Hammer și Uwe Boll, combinația care a transformat un film controversat într-un scandal online uriaș

Despre ce este Citizen Vigilante și de ce a devenit atât de controversat

Citizen Vigilante îl are în centru pe Sanders, un om de afaceri american stabilit în Croația, interpretat de Armie Hammer. După ce își pierde încrederea în autorități și în sistemul de justiție, personajul pornește într-o campanie violentă de răzbunare împotriva unor infractori, dar și a celor pe care îi consideră responsabili pentru protejarea lor.

La nivel de sinopsis, premisa poate suna ca un thriller clasic despre un justițiar care decide să își facă singur dreptate. Problema este că filmul merge mai departe de atât și își construiește conflictul în jurul unor stereotipuri despre migranți, prezentându-i în mod repetat drept sursa principală a violenței și a degradării sociale. Mai multe publicații internaționale au criticat producția tocmai pentru această direcție, considerată inflamatoare și simplistă.

Uwe Boll nu este un regizor străin de controverse. Cineastul german și-a construit reputația prin filme intens contestate, precum House of the Dead, Alone in the Dark sau Postal, iar noul său proiect pare să meargă pe aceeași formulă: violență, provocare politică și o dorință evidentă de a stârni reacții puternice. De această dată, însă, filmul a ajuns într-un context mult mai sensibil, în care discursul despre imigrație este deja exploatat intens online și politic.

Pentru Elon Musk, promovarea producției se potrivește cu stilul său din ultimii ani. Proprietarul X a devenit o voce tot mai prezentă în discuțiile despre imigrație, politică europeană și libertatea de exprimare, generând constant reacții vehemente. Poți vedea și controversele generate de declarațiile lui Elon Musk pe X, într-un context care explică de ce distribuirea acestui film nu a trecut neobservată.

Promovarea lui Musk a schimbat complet dimensiunea poveștii

Uwe Boll își publicase filmul pe X pentru o perioadă limitată, după ce a acuzat FSK că îi blochează accesul la o lansare normală în Germania. Decizia instituției nu echivalează cu o interdicție totală: Citizen Vigilante poate fi în continuare vândut adulților după verificarea vârstei și poate fi proiectat în anumite condiții. Totuși, lipsa clasificării îl scoate practic din circuitul obișnuit al cinematografelor, publicității și platformelor mari.

În acel moment a intervenit Musk. Un simplu mesaj de pe contul său, urmărit de sute de milioane de utilizatori, a transformat filmul lui Boll dintr-un titlu de nișă într-o temă globală de discuție. Nu este clar câți oameni au văzut integral producția în fereastra de disponibilitate, însă ecoul online a fost suficient pentru a împinge filmul în atenția publicului și pentru a genera un val masiv de reacții pe platformele de evaluare.

Contrastul dintre critică și reacția unei părți a publicului este deja vizibil. Pe Rotten Tomatoes, Citizen Vigilante are câteva recenzii profesioniste, toate negative, în timp ce scorul acordat de utilizatori a crescut spectaculos într-un interval scurt. Diferența spune mai mult despre felul în care funcționează polarizarea online decât despre valoarea reală a filmului. Atunci când o producție devine o emblemă pentru o anumită tabără ideologică, voturile și recenziile se pot transforma rapid într-un instrument de susținere politică.