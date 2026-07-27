Elize: Shadows of a Woman, crima care a șocat Brazilia devine thriller. Noul film Netflix te obligă să alegi între victimă și criminală

O crimă reală, prezentată prin ochii femeii care a comis-o

Elize Matsunaga provenea dintr-un mediu modest și lucrase ca escortă înainte de a-l cunoaște pe Marcos Matsunaga, moștenitorul unui imperiu alimentar brazilian. Relația lor părea să-i ofere accesul la o viață complet diferită, însă diferența de putere dintre cei doi devine treptat una dintre temele centrale ale producției.

Filmul începe cu omorul, după care revine în trecut și reconstruiește relația în mai multe capitole. Spectatorul vede cum apropierea inițială este înlocuită de gelozie, neîncredere și amenințări, iar tensiunea crește până la momentul în care Elize își împușcă soțul. Ulterior, ea îi dezmembrează trupul și încearcă să ascundă rămășițele.

Cazul a fost prezentat anterior în seria documentară „Elize Matsunaga: Once Upon a Crime”, realizată de aceeași companie de producție, Boutique Filmes. Noua ecranizare nu repetă însă pur și simplu informațiile din acel documentar, ci transformă evenimentele într-o dramă despre violență domestică, dezechilibru social și disperare.

Este o abordare apropiată de alte documentare true crime care încearcă să privească dincolo de detaliile șocante ale crimei. Accentul nu cade doar pe ceea ce a făcut Elize, ci și pe împrejurările care ar fi împins-o către o decizie atât de brutală.

Lorena Comparato transformă criminala într-un personaj ambiguu

Lorena Comparato are rolul dificil de a interpreta o femeie care nu poate fi prezentată simplu drept victimă sau agresor. Actrița construiește un personaj vulnerabil, dar imprevizibil, care trece de la speranța unei vieți mai bune la izolarea provocată de o relație toxică.

Henrique Kimura îl interpretează pe Marcos Matsunaga, soțul bogat și infidel, prezentat drept un bărbat care își folosește poziția financiară pentru a controla relația. Din distribuție mai fac parte Denise Weinberg, Miwa Yanagizawa, Julia Shimura, Gustavo Falcão și Flora Sandyá.

Regia este semnată de Felipe Vellas, cunoscut pentru „Criminal Code”, iar scenariul a fost scris de Raphael Montes și Mariana Torres. Montes a lucrat și la „Good Morning, Verônica”, una dintre producțiile braziliene care au demonstrat că poveștile despre abuz pot fi transformate în thrillere tensionate fără a pierde dimensiunea socială.