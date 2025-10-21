REVIEW „The Woman in Cabin 10”, de pe Netflix – un thriller solid care te ține în tensiune, dar care promite mai mult decât oferă

Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
21 oct. 2025 | 08:14
de Ozana Mazilu

The Woman in Cabin 10 – între valuri și clișee, pe Netflix

Filmul The Woman in Cabin 10, lansat pe Netflix pe 10 octombrie 2025, este o adaptare a romanului omonim de Ruth Ware și o nouă încercare de a readuce în atenție thrillerul psihologic clasic. Regizat de Simon Stone, cu un scenariu semnat de Stone împreună cu Joe Shrapnel și Anna Waterhouse, filmul promite mister, tensiune și un strop de eleganță britanică. Cu toate acestea, după vizionare rămâne senzația că, deși este solid din punct de vedere tehnic, nu reușește să se desprindă din masa de thrillere similare disponibile pe platformă și nu numai.

Premisa și interpretările actorilor din filmul de pe Netflix

„The Woman in Cabin 10” de pe Netflix pornește de la o situație familiară pentru gen: o femeie martoră la o crimă pe care nimeni nu o crede. Keira Knightley o interpretează pe Laura „Lo” Blacklock, o jurnalistă de investigații care primește o invitație la bordul unui iaht de lux, pentru a scrie despre o croazieră exclusivistă. Într-o noapte, Lo crede că vede o femeie aruncată peste bord. Când trage semnalul de alarmă, echipajul și ceilalți pasageri o privesc cu suspiciune – în registrul lor, cabina 10 este goală, iar nicio persoană nu lipsește.

În rolurile secundare apar Guy Pearce, în pielea miliardarului Richard Bullmer, gazda extravagantă a croazierei, și Gugu Mbatha-Raw, Kaya Scodelario, Hannah Waddingham și Art Malik, fiecare aducând o doză de mister sau falsă politețe britanică. Keira Knightley se remarcă printr-un joc reținut, dar intens, construind un personaj fragil, marcat de anxietate și traume, dar hotărât să descopere adevărul. Este, fără îndoială, motorul filmului – fără ea, povestea s-ar fi dizolvat rapid în convenții.

REVIEW „Steve", filmul Netflix cu Cillian Murphy care îți amintește de „Domnului profesor, cu dragoste" și „Minți periculoase"
Serialul de pe Netflix care a înfuriat oficialii armatei americane: Pentagonul îl numește „gunoi woke"

Atmosfera, realizarea tehnică și punctele forte

Decorul este un element definitoriu. Totul se petrece aproape exclusiv pe un iaht luxos, un spațiu închis, sufocant, în ciuda mării care se întinde la nesfârșit în jur. Simon Stone folosește acest contrast cu inteligență: personajele sunt înconjurate de bogăție, dar prizonieri într-o claustrofobie de sticlă. Atmosfera e redată impecabil prin imagine – cadre reci, lumini difuze și interioare lucioase care devin treptat opresive.

Ritmul filmului de pe Netflix este bine dozat. Deși are doar 95 de minute, nu lasă impresia de grabă. Stone construiește tensiunea lent, cu pauze de tăcere și priviri care ascund secrete. Coloana sonoră discretă completează senzația de neliniște fără a cădea în dramatism inutil. Există momente în care filmul amintește de thrillerele clasice britanice, în care eleganța și suspansul coexistă într-un echilibru fragil.

Un alt atu al filmului este modul în care explorează tema neîncrederii – o femeie care spune adevărul, dar este considerată isterică, băută sau instabilă. Deși nu este o idee nouă, filmul o tratează cu suficientă empatie încât să nu devină banală.

Unde se pierde filmul în marea de thrillere

Deși bine realizat și susținut de o distribuție solidă, „The Woman in Cabin 10” de pe Netflix nu reușește să aducă un element de originalitate. Povestea, deși captivantă la început, urmează un traseu previzibil. Spectatorul familiarizat cu genul își dă seama relativ repede cine este vinovatul și cum se vor desfășura evenimentele.

Dialogurile sunt, pe alocuri, convenționale, iar unele personaje secundare nu primesc suficient timp pentru a se dezvolta. De asemenea, rezolvarea misterului este accelerată, ceea ce scade din impactul final. În ciuda intenției de a livra un thriller captivant, filmul rămâne într-o zonă sigură, fără riscuri creative majore.

Mai mult, finalul, deși satisfăcător din punct de vedere narativ, lasă impresia unei promisiuni neîmplinite – o poveste care putea spune mai mult despre vinovăție, traumă sau iluzia luxului, dar se oprește înainte de a deveni cu adevărat profundă.

Verdictul final

„The Woman in Cabin 10” este un thriller corect, bine jucat și vizual rafinat. O producție Netflix care nu dezamăgește, dar nici nu impresionează cu adevărat. Dacă vrei o experiență de weekend care să te țină atent și să-ți ofere câteva momente de suspans autentic, filmul își atinge scopul.

Totuși, dacă ai urmărit deja numeroase thrillere similare, de la „Gone Girl” la „The Girl on the Train”, vei recunoaște repede tiparele și te vei prinde de jocul scenariului înainte ca el să se încheie.

Pe scurt, „The Woman in Cabin 10” este un thriller bun, elegant și cu o interpretare bună din partea lui Keira Knightley, dar se scufundă treptat în marea de producții care arată și sună cam la fel. Un film care merită vizionat, dar nu neapărat reținut.

