Maternal Instinct, documentarul de pe Netflix care te lasă fără aer: o poveste reală greu de privit

„Maternal Instinct” nu este un documentar ușor, nici măcar pentru spectatorii obișnuiți cu genul true crime. Este tulburător prin cruzimea faptelor, dar și prin felul în care demonstrează cât de departe poate merge cineva atunci când încearcă să își apere o realitate inventată.

Minciuna care s-a transformat într-o tragedie

Taylor Parker pare, la început, genul de persoană care știe să lase o impresie bună. Are o relație, postează online, vorbește despre o viață aparent stabilă și despre o sarcină care ar trebui să îi schimbe viitorul. Numai că sarcina nu era reală, iar povestea construită în jurul ei ajunge să fie una dintre cele mai șocante escrocherii emoționale prezentate într-un documentar Netflix.

Filmul reface pas cu pas felul în care Parker a reușit să își convingă apropiații, inclusiv pe Wade Griffin, partenerul ei de atunci, că urma să devină mamă. Folosind fotografii, documente false, explicații atent pregătite și o burtă artificială, ea a creat pentru luni întregi iluzia unei sarcini. Documentarul nu caută să transforme această minciună într-un truc spectaculos de scenariu, ci insistă asupra detaliilor care arată cât de mult timp și câtă manipulare au fost investite în această poveste.

Reagan Simmons-Hancock intră în această ecuație într-un mod cu atât mai dureros cu cât relația dintre cele două nu era una complet străină. Taylor Parker lucrase anterior ca fotograf la nunta lui Reagan, iar această conexiune face totul și mai greu de privit. Victima nu era doar o figură anonimă aleasă întâmplător, ci o tânără mamă care avea încredere într-o persoană din cercul ei.

Jessica Dimmock evită senzaționalul ieftin

Jessica Dimmock tratează cazul cu o reținere care ajută foarte mult documentarul. „Maternal Instinct” ar fi putut deveni foarte ușor o producție construită exclusiv pe șoc, cu muzică apăsătoare, reconstituiri exagerate și detalii folosite doar pentru a provoca reacții. În schimb, regizoarea alege o structură clară, aproape procedurală, în care fiecare informație nouă devine tot mai greu de dus.

Documentarul folosește imagini de arhivă, înregistrări din timpul intervenției poliției, fragmente de la proces și mărturii ale celor care au cunoscut victimele sau au fost implicați în anchetă. Prezența lui Wade Griffin este importantă tocmai pentru că oferă o perspectivă asupra modului în care Taylor Parker și-a susținut minciuna până aproape de ultimul moment. Nu este doar povestea unei crime, ci și radiografia unei manipulări construite cu o răbdare înspăimântătoare.

Producătorii Joshua Levine, Samantha DeMaria și Jon Bardin contribuie la o construcție care nu pierde timpul cu piste inutile. Totul este montat într-un ritm eficient, iar documentarul nu încearcă să ofere o explicație confortabilă pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu există o concluzie care să pună lucrurile într-o ordine morală simplă și nici o cheie psihologică miraculoasă care să facă faptele mai ușor de înțeles.