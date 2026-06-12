El Niño revine în forță. Climatologii avertizează că lumea s-ar putea confrunta cu temperaturi record, secetă și inundații
Specialiștii în climă urmăresc cu atenție evoluția unuia dintre cele mai importante fenomene meteorologice ale planetei. După luni de monitorizare, experții americani confirmă că fenomenul El Niño s-a instalat și ar putea deveni unul dintre cele mai puternice episoade observate în ultimele decenii.
Potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din Statele Unite (NOAA), fenomenul a început să se manifeste în cursul lunii trecute. Estimările actuale indică o probabilitate ridicată ca El Niño să atingă o intensitate foarte mare spre finalul anului, ceea ce ar putea avea efecte semnificative asupra vremii la nivel global.
Anunțul vine într-un context în care planeta traversează deja o perioadă marcată de temperaturi neobișnuit de ridicate, iar climatologii avertizează că următorii doi ani ar putea aduce noi recorduri istorice.
Ce este El Niño și de ce influențează vremea pe întreg globul
El Niño reprezintă un fenomen climatic natural care apare atunci când temperaturile apelor de suprafață din zona centrală și estică a Oceanului Pacific ecuatorial cresc peste valorile normale.
Deși se produce la mii de kilometri distanță de Europa, efectele sale se propagă la scară globală. Încălzirea apelor oceanice modifică circulația atmosferică, influențează regimul precipitațiilor și schimbă comportamentul sistemelor meteorologice din numeroase regiuni ale lumii.
În timpul episoadelor puternice de El Niño, anumite zone se confruntă cu secete severe, în timp ce altele înregistrează ploi abundente și inundații. Regiuni precum Australia, Indonezia și părți din America de Sud sunt printre cele mai afectate de aceste schimbări.
Fenomenul poate influența inclusiv musonii din Asia, agricultura, resursele de apă și frecvența unor fenomene meteorologice extreme.
Conform estimărilor NOAA, există o probabilitate de 63% ca actualul episod să devină foarte puternic în intervalul noiembrie 2026 – ianuarie 2027, ceea ce l-ar putea plasa printre cele mai intense evenimente El Niño înregistrate de la începutul măsurătorilor moderne.
Experții se tem că 2027 ar putea deveni cel mai cald an din istorie
Unul dintre motivele de îngrijorare este faptul că efectele El Niño nu dispar imediat după atingerea vârfului de intensitate. Oceanele stochează cantități uriașe de energie termică și eliberează căldura treptat, pe perioade lungi de timp.
Din acest motiv, impactul asupra temperaturilor globale este adesea mai vizibil în anul următor debutului fenomenului. Numeroși cercetători consideră că 2027 ar putea deveni cel mai călduros an măsurat vreodată dacă actualul episod El Niño va continua să se intensifice.
Avertismente similare au fost formulate și de specialiștii observatorului climatic european Copernicus. Aceștia apreciază că există șanse mari ca fenomenul să atingă o intensitate moderată spre puternică, iar în anumite scenarii să depășească episoadele observate în trecut.
Pentru multe regiuni ale lumii, consecințele ar putea însemna valuri de căldură mai frecvente, perioade prelungite de secetă, incendii de vegetație, dar și episoade de precipitații extreme și inundații.