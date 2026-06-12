El Niño revine în forță. Climatologii avertizează că lumea s-ar putea confrunta cu temperaturi record, secetă și inundații

Anunțul vine într-un context în care planeta traversează deja o perioadă marcată de temperaturi neobișnuit de ridicate, iar climatologii avertizează că următorii doi ani ar putea aduce noi recorduri istorice.

Ce este El Niño și de ce influențează vremea pe întreg globul

El Niño reprezintă un fenomen climatic natural care apare atunci când temperaturile apelor de suprafață din zona centrală și estică a Oceanului Pacific ecuatorial cresc peste valorile normale.

Deși se produce la mii de kilometri distanță de Europa, efectele sale se propagă la scară globală. Încălzirea apelor oceanice modifică circulația atmosferică, influențează regimul precipitațiilor și schimbă comportamentul sistemelor meteorologice din numeroase regiuni ale lumii.

În timpul episoadelor puternice de El Niño, anumite zone se confruntă cu secete severe, în timp ce altele înregistrează ploi abundente și inundații. Regiuni precum Australia, Indonezia și părți din America de Sud sunt printre cele mai afectate de aceste schimbări.

Fenomenul poate influența inclusiv musonii din Asia, agricultura, resursele de apă și frecvența unor fenomene meteorologice extreme.

Conform estimărilor NOAA, există o probabilitate de 63% ca actualul episod să devină foarte puternic în intervalul noiembrie 2026 – ianuarie 2027, ceea ce l-ar putea plasa printre cele mai intense evenimente El Niño înregistrate de la începutul măsurătorilor moderne.

Experții se tem că 2027 ar putea deveni cel mai cald an din istorie

Unul dintre motivele de îngrijorare este faptul că efectele El Niño nu dispar imediat după atingerea vârfului de intensitate. Oceanele stochează cantități uriașe de energie termică și eliberează căldura treptat, pe perioade lungi de timp.