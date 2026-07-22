Marea Aral ascunde o problemă uriașă. Cercetătorii spun că fundul lacului eliberează cantități masive de dioxid de carbon

Cum a ajuns una dintre cele mai mari mări interioare să se transforme într-un deșert

În urmă cu aproximativ șase decenii, Marea Aral era al patrulea cel mai mare lac din lume. Situația s-a schimbat radical după ce râurile Amu Daria și Sîr Daria, principalele sale surse de alimentare, au fost deviate pentru irigarea culturilor de bumbac din Uzbekistan.

Pe măsură ce aportul de apă a scăzut, nivelul mării s-a redus dramatic. Până în anii ’90, cea mai mare parte a suprafeței acvatice dispăruse, iar în locul ei a rămas un întins deșert sărat.

Astăzi, zona este acoperită de sedimente uscate, expuse permanent la temperaturi ridicate și la vânt, condiții care favorizează eliberarea carbonului acumulat timp de mii de ani.

Sedimentele uscate au devenit o sursă importantă de emisii

Pentru noul studiu, cercetătorii au analizat probe colectate din mai multe zone ale fostului fund al Mării Aral.

Rezultatele arată că uscarea sedimentelor bogate în materie organică determină eliberarea unor cantități importante de dioxid de carbon. Acest proces este asemănător celui observat în lacurile care seacă, doar că la o scară mult mai mare.

O descoperire importantă este faptul că aproape 20% din emisiile totale nu provin direct din reacțiile chimice din sol, ci sunt transportate în atmosferă de particulele de sediment ridicate de vânt. Acest mecanism fusese ignorat în estimările anterioare. Specialiștii avertizează că astfel de emisii trebuie luate în calcul atunci când este analizat impactul schimbărilor climatice.

Reumplerea Mării Aral ar putea deveni o soluție pentru climă

Autorii studiului susțin că sub sedimentele uscate există încă rezerve uriașe de carbon care nu au fost eliberate în atmosferă. Estimările arată că reintroducerea apei în bazin ar putea împiedica emiterea a încă aproximativ 165 de megatone de dioxid de carbon.