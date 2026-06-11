Cum va fi vremea în vara 2026. Meteorologii anunță schimbări față de anii trecuți. Ce fenomen ar putea afecta cea mai mare parte a țării

Temperaturile rămân ridicate, dar fără recorduri

Potrivit estimărilor meteorologice, lunile iunie, iulie și august vor aduce temperaturi peste normalul perioadei în mare parte din țară, însă valorile maxime nu vor atinge nivelurile excepționale înregistrate vara trecută.

În București, temperaturile maxime prognozate pentru această vară nu depășesc pragul de 35 de grade Celsius. Prin comparație, în vara anului trecut au fost înregistrate temperaturi de până la 41,5 grade Celsius în Capitală, unul dintre cele mai ridicate valori din ultimii ani.

Meteorologii estimează că vremea va rămâne predominant caldă pe tot parcursul sezonului, însă fără valuri de căldură extreme și de lungă durată.

Seceta ar putea deveni principala problemă a verii

Dacă temperaturile par să fie mai temperate decât în anii precedenți, precipitațiile ridică semne de întrebare.

Conform prognozei actuale, ploile vor fi puține în cea mai mare parte a verii. Sunt estimate câteva episoade de instabilitate la începutul lunii iunie și spre finalul lunii iulie, însă intervalele dintre acestea vor fi dominate de vreme uscată.

Pentru luna august, prognoza indică foarte puține șanse de precipitații, ceea ce poate favoriza accentuarea fenomenului de secetă în numeroase zone ale țării.

Ce efecte poate avea lipsa ploilor

Un sezon estival cu precipitații reduse poate avea consecințe importante, în special pentru agricultură. Culturile agricole depind de rezervele de apă din sol în lunile de vară, iar perioadele lungi fără ploi pot reduce producțiile și pot afecta dezvoltarea plantelor.