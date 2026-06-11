Cum va fi vremea în vara 2026. Meteorologii anunță schimbări față de anii trecuți. Ce fenomen ar putea afecta cea mai mare parte a țării
Vara anului 2026 se anunță mai blândă din punct de vedere al temperaturilor comparativ cu sezonul estival precedent, însă meteorologii avertizează asupra unui alt fenomen care ar putea crea probleme în multe regiuni ale țării: lipsa precipitațiilor.
Cea mai recentă prognoză publicată de AccuWeather indică o vară caldă în România, dar fără episoadele extreme de caniculă care au marcat anii trecuți. În schimb, perioadele îndelungate fără ploi ar putea favoriza instalarea secetei și ar putea afecta agricultura și rezervele de apă.
Temperaturile rămân ridicate, dar fără recorduri
Potrivit estimărilor meteorologice, lunile iunie, iulie și august vor aduce temperaturi peste normalul perioadei în mare parte din țară, însă valorile maxime nu vor atinge nivelurile excepționale înregistrate vara trecută.
În București, temperaturile maxime prognozate pentru această vară nu depășesc pragul de 35 de grade Celsius. Prin comparație, în vara anului trecut au fost înregistrate temperaturi de până la 41,5 grade Celsius în Capitală, unul dintre cele mai ridicate valori din ultimii ani.
Meteorologii estimează că vremea va rămâne predominant caldă pe tot parcursul sezonului, însă fără valuri de căldură extreme și de lungă durată.
Seceta ar putea deveni principala problemă a verii
Dacă temperaturile par să fie mai temperate decât în anii precedenți, precipitațiile ridică semne de întrebare.
Conform prognozei actuale, ploile vor fi puține în cea mai mare parte a verii. Sunt estimate câteva episoade de instabilitate la începutul lunii iunie și spre finalul lunii iulie, însă intervalele dintre acestea vor fi dominate de vreme uscată.
Pentru luna august, prognoza indică foarte puține șanse de precipitații, ceea ce poate favoriza accentuarea fenomenului de secetă în numeroase zone ale țării.
Ce efecte poate avea lipsa ploilor
Un sezon estival cu precipitații reduse poate avea consecințe importante, în special pentru agricultură. Culturile agricole depind de rezervele de apă din sol în lunile de vară, iar perioadele lungi fără ploi pot reduce producțiile și pot afecta dezvoltarea plantelor.
În același timp, specialiștii atrag atenția că lipsa precipitațiilor poate duce la scăderea nivelului apelor, la accentuarea secetei pedologice și la creșterea consumului de apă și energie în perioadele foarte calde.
Meteorologii subliniază însă că prognozele sezoniere oferă doar o imagine generală asupra tendințelor atmosferice și pot fi ajustate pe parcurs, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice din următoarele săptămâni.
Ce regiuni ar putea fi cele mai afectate de secetă
În cazul în care tendința de vreme uscată se va confirma, cele mai expuse zone ar putea fi regiunile din sudul și estul țării, unde episoadele de secetă au devenit tot mai frecvente în ultimii ani. Specialiștii atrag atenția că lipsa precipitațiilor din timpul verii poate avea efecte care se resimt mult timp după încheierea sezonului cald.
Agricultorii urmăresc cu atenție evoluția prognozelor, deoarece culturile de porumb, floarea-soarelui și legume sunt printre cele mai vulnerabile în perioadele cu temperaturi ridicate și precipitații reduse. În multe zone, rezervele de apă din sol depind în mare măsură de ploile din lunile de vară, iar un deficit prelungit poate afecta producțiile agricole.
Pe lângă impactul asupra agriculturii, o vară secetoasă poate duce și la creșterea consumului de apă și energie. În perioadele foarte calde, utilizarea aparatelor de aer condiționat crește semnificativ, ceea ce poate pune presiune suplimentară asupra sistemului energetic.
Totodată, temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor favorizează apariția incendiilor de vegetație, fenomen care a afectat tot mai multe zone din Europa în ultimii ani. Din acest motiv, autoritățile și specialiștii recomandă monitorizarea constantă a prognozelor meteorologice și adoptarea unor măsuri de economisire a apei în perioadele cu secetă prelungită.