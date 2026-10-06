Egiptenii antici își sacrificau servitorii pentru ca aceștia să-i slujească pe faraoni și după moarte. Ce arată craniile vechi de 5.000 de ani

18 dintre cele 46 de cranii prezintă urme ale unor lovituri posibil fatale

Studiul a fost realizat de Roselyn Campbell, cercetătoare în antropologie la Purdue University, care a reexaminat cele 46 de cranii folosind metode criminalistice moderne. Acestea sunt păstrate în Duckworth Collections, la University of Cambridge, și provin din situl arheologic Abydos, unul dintre cele mai importante centre religioase ale Egiptului antic.

Persoanele respective fuseseră îngropate în apropierea mormintelor regale ale regelui Djer, regelui Djet și ale lui Meretneith, o femeie despre care cercetătorii cred că ar fi putut conduce Egiptul pentru o anumită perioadă. Cei trei au trăit în timpul Primei Dinastii, începută în urmă cu aproximativ 5.000 de ani, după unificarea Egiptului de Sus și a Egiptului de Jos.

Campbell a descoperit că 18 dintre cele 46 de cranii, adică aproximativ 39%, prezintă traumatisme care ar fi putut fi fatale. În special, cercetătoarea a identificat fracturi liniare ale craniului, unele dintre ele interpretate anterior drept deteriorări produse după înmormântare.

Astfel de fracturi pot apărea atunci când craniul este lovit de un obiect relativ mare. Chiar dacă nu provoacă întotdeauna moartea instantanee, ele pot produce leziuni intracraniene și hemoragii severe, capabile să ducă rapid la pierderea cunoștinței și la deces.

Misterul descoperit de arheologi în urmă cu mai bine de un secol

Mormintele de la Abydos au fost cercetate pentru prima dată la începutul secolului XX de celebrul arheolog britanic Flinders Petrie. În jurul mormintelor regale, acesta a găsit sute de alte morminte ale unor persoane care nu aparțineau familiei regale.

Petrie a presupus că era vorba despre servitori, funcționari și alți membri ai curții, care ar fi fost sacrificați după moartea conducătorului pentru a-i continua serviciul în viața de apoi. Unele pietre funerare indicau inclusiv funcții precum cea de „purtător de sigiliu”, ceea ce sugera o legătură directă cu administrația regală.

Problema era că Petrie nu reușise să identifice pe schelete răni evidente care să demonstreze că oamenii fuseseră uciși. Din acest motiv, ipoteza sacrificiilor umane a rămas controversată timp de decenii. Noile metode criminalistice permit însă identificarea unor tipuri de traumatisme care puteau fi ușor confundate în trecut cu deteriorarea naturală a oaselor.