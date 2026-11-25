Una dintre cele mai controversate căutări arheologice din istorie a revenit în atenția publicului, după ce o echipă de cercetători a anunțat descoperirea unor fragmente de lemn carbonizat în estul Turciei, în apropierea Muntelui Ararat. Analizele preliminare indică faptul că materialul organic ar avea o vechime de aproximativ 4.300 de ani, corespunzând perioadei asociate, în anumite interpretări biblice, cu Potopul lui Noe.

Potrivit unui material publicat de IFLScience, descoperirea a fost realizată în cadrul proiectului Noah’s Ark Scans, care investighează formațiunea Durupınar. Deși rezultatele au stârnit entuziasmul membrilor echipei, specialiștii avertizează că există numeroase explicații alternative, iar vechimea lemnului nu demonstrează existența unei construcții navale în acel loc.

Fragmentele de lemn au fost descoperite la aproximativ nouă metri adâncime

Formațiunea Durupınar se află la aproximativ 29 de kilometri sud de vârful principal al Muntelui Ararat, în apropierea Muntelui Tendürek. Locul a devenit cunoscut în 1959, când căpitanul turc İlhan Durupınar a identificat în fotografii aeriene o structură naturală a cărei formă seamănă cu cea a unei ambarcațiuni.

Formațiunea măsoară aproximativ 157 de metri în lungime, iar dimensiunile sale au alimentat, de-a lungul deceniilor, numeroase teorii privind posibila descoperire a Arcei lui Noe.

În vara anului 2026, o echipă coordonată de profesorul Cenker Atila, de la Universitatea Sivas Cumhuriyet din Turcia, a identificat mai multe fragmente de lemn carbonizat, îngropate la aproximativ nouă metri sub suprafață.

Rezultatele datării cu radiocarbon plasează unul dintre fragmente în intervalul 2410–2269 î.Hr., iar pe celălalt între 2349 și 2193 î.Hr.

Membrii proiectului susțin că anumite fragmente ar prezenta urme de prelucrare umană. Totuși, această ipoteză nu a fost demonstrată independent, iar cercetătorii nu au stabilit încă specia de arbore din care provine lemnul.

De ce datarea cu radiocarbon nu demonstrează că lemnul provine din Arca lui Noe

Una dintre principalele dificultăți întâmpinate de arheologi în analizarea materialelor organice este fenomenul cunoscut sub denumirea de „efectul lemnului vechi”.

Datarea cu carbon-14 permite estimarea perioadei în care carbonul a fost fixat în țesuturile vegetale, dar nu stabilește automat momentul în care arborele a fost tăiat sau lemnul a fost utilizat pentru realizarea unei construcții.

În cazul arborilor cu o durată mare de viață, inelele interioare ale trunchiului pot fi cu sute de ani mai vechi decât cele exterioare. În plus, lemnul poate fi reutilizat la mult timp după tăierea arborelui, ceea ce complică interpretarea rezultatelor.

Identificarea speciei de arbore reprezintă, prin urmare, o etapă esențială a cercetării. Dacă fragmentele provin dintr-un mesteacăn, diferențele de datare ar putea fi mai reduse decât în cazul unui stejar secular.

De-a lungul timpului, numeroase presupuse dovezi ale existenței Arcei lui Noe au fost prezentate publicului, fără ca acestea să conducă la o confirmare științifică acceptată pe scară largă.

În cazul descoperirii recente, vechimea fragmentelor nu demonstrează nici proveniența lor dintr-o ambarcațiune, nici existența potopului descris în Biblie.

Geologii susțin că presupusa arcă este o formațiune naturală

Una dintre principalele probleme ale ipotezei promovate de Noah’s Ark Scans este că cercetările geologice anterioare oferă o explicație diferită pentru originea structurii.

Într-un studiu publicat în 1996 în Journal of Geoscience Education, geologul Lorence Gene Collins și cercetătorul David Franklin Fasold au concluzionat că formațiunea Durupınar reprezintă rezultatul unor procese geologice naturale.

Analizele lor au arătat că elementele interpretate anterior drept componente metalice ale unei ambarcațiuni erau, în realitate, concentrații naturale de minerale, inclusiv limonit și magnetit. Alte fragmente, considerate inițial lemn fosilizat, aveau origine geologică.

Mai mult, referirea biblică la „munții Ararat” nu indică neapărat muntele cunoscut astăzi sub această denumire, putând desemna o regiune geografică mai extinsă, asociată vechiului regat Urartu.

Deși investigațiile arheologice din regiunea Durupınar continuă să atragă atenția internațională, descoperirea unor fragmente de lemn antic nu infirmă explicațiile geologice existente.

Pentru confirmarea unei asemenea ipoteze ar fi necesare dovezi clare ale existenței unei construcții realizate de oameni, analize independente și publicarea rezultatelor detaliate în reviste științifice de specialitate.

Până atunci, descoperirea rămâne interesantă din perspectiva cercetării materialelor organice antice, însă nu reprezintă o dovadă că legendara Arcă a lui Noe a fost găsită.