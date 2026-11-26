Următoarea generație de centre de date pentru inteligența artificială ar putea să nu mai fie construită pe Pământ. Elon Musk intenționează să transforme orbita terestră într-o infrastructură uriașă de procesare a informațiilor, folosind sateliți echipați cu cipuri performante, alimentați cu energie solară și conectați prin intermediul rețelei Starlink.

Comisia Federală pentru Comunicații din Statele Unite (FCC) a acordat miercuri, 25 noiembrie 2026, aprobarea condiționată pentru dezvoltarea proiectului Starmind al SpaceX, care presupune amplasarea pe orbită a până la un milion de sateliți destinați inteligenței artificiale.

Proiectul reprezintă o premieră în istoria autorităților americane de reglementare, însă dimensiunile sale generează îngrijorări în comunitatea științifică. Astronomii avertizează că o asemenea constelație ar putea modifica aspectul cerului nocturn și ar putea afecta cercetarea Universului.

Cum vor funcționa sateliții AI ai lui Elon Musk și când vor fi lansați

Spre deosebire de sateliții Starlink, concepuți pentru furnizarea serviciilor de internet, dispozitivele Starmind vor funcționa ca unități de calcul independente. Acestea vor fi echipate cu procesoare pentru inteligență artificială, panouri solare și radiatoare pentru disiparea căldurii generate de componentele electronice.

Sateliții vor comunica între ei prin intermediul unor conexiuni laser, iar rezultatele procesării informațiilor vor fi transmise către Pământ folosind infrastructura Starlink.

Pentru prima generație de sateliți, SpaceX intenționează să adapteze sistemele de calcul Nvidia Vera Rubin, concepute pentru executarea unor sarcini complexe de inteligență artificială.

Fabrica pe care SpaceX o construiește în Bastrop, Texas, ar putea începe producția dispozitivelor destinate lansării încă de la sfârșitul anului 2027. Autoritățile americane au stabilit însă un calendar strict pentru implementarea proiectului:

25 noiembrie 2033 – primul satelit Starmind trebuie să fie operațional;

Noiembrie 2035 – 100.000 de sateliți operaționali;

Noiembrie 2038 – 500.000 de sateliți operaționali;

Noiembrie 2040 – atingerea pragului de un milion de sateliți.

Nerespectarea termenelor poate conduce la pierderea autorizației.

SpaceX mizează pe capacitatea de transport a navei spațiale reutilizabile Starship, care ar trebui să permită lansarea unui număr mare de sateliți în cadrul unei singure misiuni.

Zeci de mii de sateliți ar putea deveni vizibili cu ochiul liber

Energia solară care ar urma să alimenteze centrele de date orbitale reprezintă și una dintre principalele surse de îngrijorare pentru astronomi. Lumina reflectată de suprafețele sateliților ar putea transforma considerabil aspectul cerului nocturn.

Potrivit simulărilor preliminare realizate de American Astronomical Society, desfășurarea întregii constelații Starmind ar putea face ca zeci de mii de sateliți să devină vizibili cu ochiul liber în diferite regiuni ale lumii.

Totodată, lumina reflectată de aceste dispozitive poate genera dâre luminoase în imaginile realizate de telescoape, îngreunând identificarea obiectelor cosmice îndepărtate.

Problema a fost documentată deja în cazul Starlink. Cercetătorii observatorului Zwicky Transient Facility din California au identificat urme ale sateliților în aproximativ 18% dintre imaginile realizate în timpul crepusculului în august 2021, comparativ cu mai puțin de 0,5% la sfârșitul anului 2019.

Așa cum Playtech a relatat anterior, planul lui Elon Musk de a construi centre de date orbitale a generat îngrijorări privind viitorul astronomiei încă din momentul depunerii solicitării de autorizare.

Impactul concret al constelației va depinde de dimensiunile sateliților, materialele folosite pentru construcția acestora și altitudinile la care vor fi amplasați.

Ce se va întâmpla cu sateliții după ce nu vor mai funcționa

O altă provocare majoră pentru SpaceX este gestionarea dispozitivelor ajunse la sfârșitul duratei de viață. Compania a solicitat posibilitatea de a transfera o parte dintre sateliții scoși din uz pe alte orbite, inclusiv în jurul Soarelui.

Autoritățile americane au amânat însă soluționarea acestei cereri. SpaceX trebuie să prezinte un plan definitiv pentru gestionarea deșeurilor spațiale înainte de amplasarea sateliților Starmind la altitudini care depășesc 600 de kilometri.

Pe lângă riscul producerii unor coliziuni, există și preocupări privind poluarea atmosferică provocată de reintrarea echipamentelor spațiale. Dezintegrarea componentelor metalice poate elibera în atmosfera superioară particule ale căror efecte pe termen lung nu sunt încă pe deplin cunoscute.

Totodată, componentele electronice ale centrelor de date orbitale trebuie să reziste expunerii la radiații și variațiilor de temperatură, în condițiile în care intervențiile pentru repararea sau înlocuirea acestora sunt mult mai dificile decât pe Pământ.

Deși autorizația obținută de SpaceX reprezintă un pas important pentru proiectul Starmind, aceasta nu garantează că întreaga constelație va deveni realitate. Până în 2040, compania lui Elon Musk va trebui să demonstreze nu doar că poate construi și lansa un milion de sateliți, ci și că îi poate administra fără să compromită siguranța mediului orbital.