Rezultatele cercetării contestă o serie de teorii privind evoluția manifestărilor artistice ale oamenilor preistorici și oferă indicii fascinante despre modul în care aceștia își educau copiii, cu mult înainte de apariția agriculturii.

Amprentele care au supraviețuit timp de 15.000 de ani

Arheologii au identificat 154 de artefacte din lut, cu o vechime cuprinsă între 11.650 și 15.000 de ani, provenite din trei situri arheologice situate în sudul Levantului.

Obiectele au aparținut culturii natufiene, reprezentată de comunități de vânători și culegători care au adoptat un stil de viață sedentar înainte de dezvoltarea agriculturii.

Printre artefactele analizate se numără 15 figurine recognoscibile, reprezentând oameni, gazele și păsări, precum și alte 139 de fragmente mai dificil de identificat.

Cea mai emoționantă descoperire a fost făcută pe suprafața unei figurine care înfățișează un corp uman stilizat. Pe spatele acesteia, specialiștii au identificat două amprente suprapuse, una aparținând probabil unui adult, iar cealaltă unui copil care nu ajunsese încă la pubertate.

Modul în care sunt suprapuse amprentele sugerează că adultul i-ar fi înmânat copilului figurina în timp ce lutul era încă moale, permițându-i să contribuie la modelarea acesteia.

Cercetătorii au identificat inclusiv amprenta unui copil cu vârsta probabil mai mică de zece ani pe o figurină reprezentând o pasăre.