Descoperire spectaculoasă în Egipt. 18 morminte antice și zeci de „limbi” din aur, scoase la lumină pe coasta Mediteranei

Morminte săpate în stâncă și artefacte funerare rare

Arheologii au stabilit că 11 dintre morminte au fost săpate adânc în sol, în timp ce celelalte șapte au fost amenajate mai aproape de suprafață, scrie Live Science.

În interior au fost găsite mai multe obiecte funerare, însă cele care au atras cel mai mult atenția sunt cele 24 de limbi din aur, despre care specialiștii cred că au fost așezate în gurile persoanelor îngropate acolo.

Acest tip de obiect funerar este cunoscut și din alte descoperiri egiptene și este asociat cu credințele religioase privind viața de apoi. Se consideră că limba din aur îi permitea defunctului să vorbească în fața zeilor în lumea de dincolo, aurul fiind văzut ca un material incoruptibil și asociat divinității.

În timpul săpăturilor au fost descoperite și rămășițe umane. Deocamdată nu este clar dacă persoanele îngropate au fost mumificate, însă cercetările continuă.

Un altar cu o „ușă falsă”, simbol al trecerii spre lumea morților

Printre cele mai importante descoperiri se numără și un altar de ofrande al cărui soclu este sculptat sub forma unei „uși false”, unul dintre cele mai reprezentative elemente ale arhitecturii funerare din Egiptul antic.

Potrivit lui Hesham Hussein, oficial din cadrul Ministerului Egiptean al Turismului și Antichităților, ușa falsă simboliza legătura dintre lumea celor vii și cea a morților. Egiptenii antici credeau că prin această poartă simbolică spiritul celui decedat putea primi ofrandele aduse de familie și de preoți.

Faptul că acest motiv apare sculptat pe altar, și nu ca element arhitectural separat, sugerează că semnificația religioasă a simbolului a fost păstrată chiar dacă modul de integrare în complexele funerare s-a schimbat de-a lungul secolelor.