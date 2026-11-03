Ultima ora
România se împrumută din nou cu miliarde de euro. Ce sunt eurobondurile și ce înseamnă pentru români datoria făcută de stat
EDUCAȚIE

Până când trebuie activate cardurile pentru prima didactică de 1.500 de lei. Peste 40.000 de profesori sunt vizați

Până când trebuie activate cardurile pentru prima didactică de 1.500 de lei. Peste 40.000 de profesori sunt vizați
Prima didactică restantă se plătește până la finalul anului / Foto: Edupedu
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
Google Urmărește pe Google

Profesorii care nu au primit prima de carieră didactică de 1.500 de lei și se încadrează în categoriile prevăzute de OUG nr. 43/2026 trebuie să activeze măsura de sprijin până cel târziu pe 14 decembrie 2026. Alimentarea cardurilor este autorizată pentru lunile noiembrie și decembrie, pentru beneficiarii identificați sau validați în anul școlar ori universitar 2025–2026, care au rămas în activitate și în 2026–2027.

Cuprins
  1. Cine poate primi prima în noiembrie și decembrie
  2. Activarea trebuie făcută până pe 14 decembrie
  3. Ce pași trebuie urmați în aplicația Pluxee
  4. Până când pot fi cheltuiți cei 1.500 de lei

Cine poate primi prima în noiembrie și decembrie

Ordonanța de urgență publicată în Monitorul Oficial pe 30 octombrie permite Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene să alimenteze cardurile rămase fără bani. Potrivit informațiilor publicate de Edupedu, peste 40.000 de profesori validați nu primiseră prima, iar autoritățile au căutat o soluție pentru prelungirea perioadei de plată.

Articolul XIV din OUG nr. 43/2026 stabilește două categorii de beneficiari. Prima cuprinde personalul didactic validat pentru anul școlar sau universitar 2025–2026, rămas în activitate în 2026–2027, pentru care cardurile au fost emise, dar nu au fost alimentate.

A doua categorie include personalul didactic identificat pentru aceeași perioadă, rămas în activitate, căruia nu i-au fost emise cardurile din cauza unor erori sau neconcordanțe în procesul de validare. Aceste situații trebuie clarificate pentru ca beneficiarii să poată primi sprijinul.

Pentru această a doua categorie, Ministerul Educației și Cercetării are obligația să corecteze erorile și neconcordanțele în aplicația dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Termenul stabilit prin ordonanță este de 15 zile de la intrarea sa în vigoare.

Activarea trebuie făcută până pe 14 decembrie

Termenul-limită pentru activarea măsurii de susținere este 14 decembrie 2026. Obligația se aplică beneficiarilor din ambele categorii prevăzute de ordonanță, conform procedurii din OUG nr. 58/2023.

Articolul 6¹ alineatul (16) prevede că activarea se realizează atât de beneficiarii nou-introduși, cât și de cei existenți. Aceștia se pot autentifica în aplicația utilizată de emitentul cardului sau se pot înregistra prin call center-ul dedicat.

Vezi și:
Ce se întâmplă cu salariile profesorilor și bursele elevilor până la sfârșitul anului. Anunțul ministrului Sorin Ionescu: „Dacă nu facem rost de bani, plecăm acasă”
Schimbările pe care noul ministru al Educației le vrea în școli. Prioritățile anunțate de Sorin Costreie după prima săptămână de mandat

Dacă te afli printre beneficiarii care așteaptă alimentarea cardului, procedura presupune confirmarea datelor în sistemul emitentului. Informarea privind activarea precizează că, fără parcurgerea acestei operațiuni până la termenul-limită, prima nu poate fi încărcată.

Citește și: Primă didactică de 1.500 lei pentru profesori în 2026. Pe ce sunt obligați să cheltuiască banii și ce condiții trebuie respectate

Ce pași trebuie urmați în aplicația Pluxee

Procedura publicată de ISJ Buzău descrie pașii pentru beneficiarii care folosesc aplicația Pluxee. Profesorii trebuie să intre în secțiunea „Contul meu”, apoi în „Informații personale”, unde verifică datele și le actualizează, dacă este necesar.

„Dacă informațiile sunt corecte și ați parcurs cei doi pași, nu mai este necesară nicio altă acțiune pentru activarea cardului”, se arată în informarea transmisă beneficiarilor. În versiunea în limba engleză a aplicației, secțiunile sunt denumite „Profile” și „Personal information”.

Pentru persoanele care nu pot utiliza aplicația există varianta confirmării telefonice, la 021 232 99 55. Potrivit instrucțiunilor, beneficiarul apasă tasta 1 și trebuie să aibă pregătite codul Proxy al cardului și ultimele patru cifre ale CNP-ului.

„Codul Proxy este un identificator unic format dintr-o serie numerică și se găsește pe spatele cardului”, precizează informarea. Acesta este necesar pentru identificarea cardului în procedura telefonică.

Citește și: Personalul din învățământ primește prima de carieră didactică de 1.500 de lei în anul școlar 2025-2026. Când se acordă banii

Până când pot fi cheltuiți cei 1.500 de lei

Pentru beneficiarii vizați de noua ordonanță, termenul de utilizare a primei depășește perioada în care sunt alimentate cardurile. Personalul din învățământul preuniversitar poate folosi banii până la 31 august 2027.

În învățământul universitar, termenul este 30 septembrie 2027. Ambele date sunt prevăzute la articolul XIV alineatul (4) din OUG nr. 43/2026.

Activarea, alimentarea și utilizarea banilor au, așadar, termene diferite. Beneficiarii trebuie să activeze măsura până pe 14 decembrie, cardurile pot fi alimentate în noiembrie–decembrie, iar sumele pot fi cheltuite până la termenul corespunzător învățământului școlar sau universitar.

„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu cu Sebastian Stan, cucerește cinematografele americane. Încasări de peste 1,2 milioane de dolari și speranțe mari la Oscar 2027 VIDEO
Revista presei
Femeia.ro
A murit la doar 3 săptămâni de la nuntă. Ce s-a întâmplat cu Ciara
Hit.ro
ChatGPT se schimbă din nou. OpenAI vrea să unească discuțiile obișnuite cu funcțiile AI care pot lucra în locul tău
Romania TV
Cine este și ce avere are Elenita, soția lui Alfred Simonis, gazda parangheliei PSD care a imflamat România
Hope.ro
22 de distincții internaționale pentru copiii din România, la o olimpiadă de calcul mental, matematică, engleză și IT
Adevarul
Cum au putut fi aduși 28.000 de oameni să termine calea ferată din Defileul Jiului. „Ultimul asalt al muntelui”
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Wegovy: la ce să te aștepți în prima săptămână de tratament și cât durează până apar rezultatele
Zooland.ro
Descoperire rară într-un parc din Nebraska. Un băiețel de 6 ani a găsit o fosilă care nu mai fusese identificată în stat de peste 55 de ani