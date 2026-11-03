Până când trebuie activate cardurile pentru prima didactică de 1.500 de lei. Peste 40.000 de profesori sunt vizați

Articolul XIV din OUG nr. 43/2026 stabilește două categorii de beneficiari. Prima cuprinde personalul didactic validat pentru anul școlar sau universitar 2025–2026, rămas în activitate în 2026–2027, pentru care cardurile au fost emise, dar nu au fost alimentate.

A doua categorie include personalul didactic identificat pentru aceeași perioadă, rămas în activitate, căruia nu i-au fost emise cardurile din cauza unor erori sau neconcordanțe în procesul de validare. Aceste situații trebuie clarificate pentru ca beneficiarii să poată primi sprijinul.

Pentru această a doua categorie, Ministerul Educației și Cercetării are obligația să corecteze erorile și neconcordanțele în aplicația dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Termenul stabilit prin ordonanță este de 15 zile de la intrarea sa în vigoare.

Activarea trebuie făcută până pe 14 decembrie

Termenul-limită pentru activarea măsurii de susținere este 14 decembrie 2026. Obligația se aplică beneficiarilor din ambele categorii prevăzute de ordonanță, conform procedurii din OUG nr. 58/2023.

Articolul 6¹ alineatul (16) prevede că activarea se realizează atât de beneficiarii nou-introduși, cât și de cei existenți. Aceștia se pot autentifica în aplicația utilizată de emitentul cardului sau se pot înregistra prin call center-ul dedicat.

Dacă te afli printre beneficiarii care așteaptă alimentarea cardului, procedura presupune confirmarea datelor în sistemul emitentului. Informarea privind activarea precizează că, fără parcurgerea acestei operațiuni până la termenul-limită, prima nu poate fi încărcată.

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