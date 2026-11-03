Până când trebuie activate cardurile pentru prima didactică de 1.500 de lei. Peste 40.000 de profesori sunt vizați
Profesorii care nu au primit prima de carieră didactică de 1.500 de lei și se încadrează în categoriile prevăzute de OUG nr. 43/2026 trebuie să activeze măsura de sprijin până cel târziu pe 14 decembrie 2026. Alimentarea cardurilor este autorizată pentru lunile noiembrie și decembrie, pentru beneficiarii identificați sau validați în anul școlar ori universitar 2025–2026, care au rămas în activitate și în 2026–2027.
Cine poate primi prima în noiembrie și decembrie
Ordonanța de urgență publicată în Monitorul Oficial pe 30 octombrie permite Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene să alimenteze cardurile rămase fără bani. Potrivit informațiilor publicate de Edupedu, peste 40.000 de profesori validați nu primiseră prima, iar autoritățile au căutat o soluție pentru prelungirea perioadei de plată.
Articolul XIV din OUG nr. 43/2026 stabilește două categorii de beneficiari. Prima cuprinde personalul didactic validat pentru anul școlar sau universitar 2025–2026, rămas în activitate în 2026–2027, pentru care cardurile au fost emise, dar nu au fost alimentate.
A doua categorie include personalul didactic identificat pentru aceeași perioadă, rămas în activitate, căruia nu i-au fost emise cardurile din cauza unor erori sau neconcordanțe în procesul de validare. Aceste situații trebuie clarificate pentru ca beneficiarii să poată primi sprijinul.
Pentru această a doua categorie, Ministerul Educației și Cercetării are obligația să corecteze erorile și neconcordanțele în aplicația dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Termenul stabilit prin ordonanță este de 15 zile de la intrarea sa în vigoare.
Activarea trebuie făcută până pe 14 decembrie
Termenul-limită pentru activarea măsurii de susținere este 14 decembrie 2026. Obligația se aplică beneficiarilor din ambele categorii prevăzute de ordonanță, conform procedurii din OUG nr. 58/2023.
Articolul 6¹ alineatul (16) prevede că activarea se realizează atât de beneficiarii nou-introduși, cât și de cei existenți. Aceștia se pot autentifica în aplicația utilizată de emitentul cardului sau se pot înregistra prin call center-ul dedicat.
Dacă te afli printre beneficiarii care așteaptă alimentarea cardului, procedura presupune confirmarea datelor în sistemul emitentului. Informarea privind activarea precizează că, fără parcurgerea acestei operațiuni până la termenul-limită, prima nu poate fi încărcată.
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Ce pași trebuie urmați în aplicația Pluxee
Procedura publicată de ISJ Buzău descrie pașii pentru beneficiarii care folosesc aplicația Pluxee. Profesorii trebuie să intre în secțiunea „Contul meu”, apoi în „Informații personale”, unde verifică datele și le actualizează, dacă este necesar.
„Dacă informațiile sunt corecte și ați parcurs cei doi pași, nu mai este necesară nicio altă acțiune pentru activarea cardului”, se arată în informarea transmisă beneficiarilor. În versiunea în limba engleză a aplicației, secțiunile sunt denumite „Profile” și „Personal information”.
Pentru persoanele care nu pot utiliza aplicația există varianta confirmării telefonice, la 021 232 99 55. Potrivit instrucțiunilor, beneficiarul apasă tasta 1 și trebuie să aibă pregătite codul Proxy al cardului și ultimele patru cifre ale CNP-ului.
„Codul Proxy este un identificator unic format dintr-o serie numerică și se găsește pe spatele cardului”, precizează informarea. Acesta este necesar pentru identificarea cardului în procedura telefonică.
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Până când pot fi cheltuiți cei 1.500 de lei
Pentru beneficiarii vizați de noua ordonanță, termenul de utilizare a primei depășește perioada în care sunt alimentate cardurile. Personalul din învățământul preuniversitar poate folosi banii până la 31 august 2027.
În învățământul universitar, termenul este 30 septembrie 2027. Ambele date sunt prevăzute la articolul XIV alineatul (4) din OUG nr. 43/2026.
Activarea, alimentarea și utilizarea banilor au, așadar, termene diferite. Beneficiarii trebuie să activeze măsura până pe 14 decembrie, cardurile pot fi alimentate în noiembrie–decembrie, iar sumele pot fi cheltuite până la termenul corespunzător învățământului școlar sau universitar.