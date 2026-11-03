INTERVIU EXCLUSIV Darko Perić, celebrul Helsinki din „La Casa de Papel”, despre filmul românesc „Vacanță All Inclusive”: „Trebuie să fii agil și să te adaptezi”. Ce spune despre Smiley și Pavel Bartoș

Pentru milioane de oameni din întreaga lume, Darko Perić va rămâne mereu Helsinki, personajul impunător, dar surprinzător de sensibil din „La Casa de Papel” („Money Heist”), serialul Netflix care a devenit un fenomen internațional. Actorul de origine sârbă a reușit să transforme un personaj asociat inițial cu forța și intimidarea într-unul dintre cele mai îndrăgite și emoționante personaje ale producției. Acum, Darko Perić revine pe marile ecrane într-o ipostază diferită, într-un film românesc care îmbină comedia cu acțiunea: „Vacanță All Inclusive”.

Dincolo de succesul uriaș al serialului „La Casa de Papel”, actorul are o carieră internațională care include producții precum „A Perfect Day” (2015), în care a jucat alături de Benicio del Toro și Tim Robbins, serialul spaniol „Mar de plástico” (2016), unde l-a interpretat pe Oso, un gangster ucrainean, dar și filmele „Bajo el mismo techo” (2019) și „El cerro de los dioses” (2019). Cu experiență în cinematografia europeană și obișnuit să lucreze în mai multe limbi, Darko Perić aduce acum această versatilitate într-o producție realizată în România. Actorul mi-a răspuns în exclusivitate pentru Playtech la o serie de întrebări despre experiența filmărilor pe Dunăre, colaborarea cu actorii români și provocarea de a interpreta un personaj care îmbină o prezență intimidantă cu situații comice. Mi-a vorbit despre prima întâlnire cu echipa, despre chimia dintre Smiley și Pavel Bartoș, despre diferențele dintre producțiile internaționale și cele românești, dar și despre motivul pentru care a acceptat să facă parte din acest proiect. Bineînțeles, l-am întrebat și ce îl diferențiază pe Ilya, personajul său din „Vacanță All Inclusive”, de celebrul Helsinki. Discuția cu Darko Perić continuă seria de interviuri exclusive Playtech dedicate acestei comedii. Anterior, am stat de vorbă cu Pavel Bartoș despre realizarea unui film românesc independent și colaborarea cu Smiley, dar și cu regizorul Radu Bărbulescu și actrița Raluca Aprodu, care mi-au dezvăluit detalii despre poveste și provocările din culisele producției. De asemenea, Smiley și Diana Cavallioti mi-au povestit despre experiența filmărilor, personaje și momentele amuzante de pe platou. Regizat de Radu Bărbulescu și produs de HOPA Film, „Vacanță All Inclusive” îi aduce împreună pe Smiley, Pavel Bartoș, Raluca Aprodu, Diana Cavallioti, Mihai Călin și Darko Perić, într-o poveste în care o vacanță la mare se transformă într-o aventură plină de situații neașteptate. Filmul este distribuit de Vertical Entertainment și din 6 noiembrie 2026 poți merge la cinema să-l vezi. Până atunci, te invit să descoperi ce mi-a povestit Darko Perić despre experiența sa în România, despre actorie și despre povestea care l-a convins să facă parte din „Vacanță All Inclusive”.

INTERVIU Darko Perić, actor în „Vacanță All Inclusive”

Ozana Mazilu (Playtech): Publicul din România te cunoaște, în special, datorită rolului Helsinki din „Money Heist/La Casa de Papel”. După interpretarea unui personaj atât de emblematic, cât de important este pentru tine să alegi roluri care să-i ofere publicului ocazia de a vedea o latură complet diferită a ta?

Darko Perić: Este important pentru mine să aleg roluri diferite, dar nu ca să fug de Helsinki. Curiozitatea mă face să explorez alte personaje și alte lumi. La Casa de Papel mi-a schimbat viața, iar faima venită în jurul vârstei de 40 de ani mi-a luat o parte din intimitate: au fost momente când nu puteam merge liniștit pe stradă. Încerc să-mi păstrez valorile și să nu mă las definit de un singur rol.

Îmi place să-mi amintesc că faima nu schimbă cine sunt. Filosofia stoică și ideea de memento mori mă ajută să-mi păstrez perspectiva.

Ozana Mazilu (Playtech): Ce te-a convins să accepți un rol într-o comedie de acțiune românească, precum „Vacanță All Inclusive”?

Darko Perić: Cristian Hordilă, cu care mă cunoscusem la TIFF, m-a contactat. Când am vorbit, am simțit o legătură personală cu el și cu proiectul. M-a convins și curiozitatea: mi s-a părut o idee bună și am vrut să văd cum va prinde viață povestea.

Am filmat pe Dunăre, iar pentru mine a fost interesant și din perspectiva legăturii pe care o am cu acest loc. Am văzut filmul și cred că este o fabulă pentru adulți, despre familie, prietenie și relațiile dintre oameni. Mă bucur că publicul român îl va putea vedea în curând în cinematografe.

Ozana Mazilu (Playtech): Care a fost prima ta impresie când ai ajuns pe platoul de filmare și i-ai cunoscut pe ceilalți membri ai distribuției?

Darko Perić: Prima impresie a fost foarte bună. Am întâlnit oameni profesioniști și am simțit o energie interesantă pe platou. Mi-a plăcut mult chimia dintre Smiley și Pavel Bartoș, iar asta se simte atunci când lucrează împreună. Am lucrat foarte bine cu Radu Bărbulescu, un profesionist extraordinar, și mi-a plăcut și colaborarea cu Tudor Mircea.

Am filmat împreună doar câteva zile, dar mi-a plăcut felul în care s-a desfășurat producția. Cred că este important să existe o atmosferă bună, pentru că filmul este o muncă de echipă și fiecare contribuie la rezultatul final.

Ozana Mazilu (Playtech): Comedia este, probabil, unul dintre cele mai dificile lucruri de transpus dintr-o cultură în alta. A existat vreo glumă, situație sau un tip de umor specific românesc pe care a trebuit să-l înțelegi înainte de a-l putea interpreta așa cum se cuvine?

Darko Perić: Nu-mi vine în minte o glumă anume pe care a trebuit să o învăț ca să înțeleg filmul. Fiecare cultură are propriile referințe și e important să înțelegi contextul. În cazul meu, am fost curios să descopăr universul filmului și felul în care personajele interacționează. Comedia poate funcționa foarte bine și atunci când situațiile devin absurde, dar personajele le tratează cu seriozitate. Nu trebuie întotdeauna să forțezi umorul; uneori, el apare natural din ceea ce se întâmplă.

Ozana Mazilu (Playtech): După ce ai lucrat la o producție de anvergură globală, precum „Money Heist”, cum a fost experiența filmării unei producții românești, din perspectiva atmosferei și a stilului de lucru?

Darko Perić: Cred că fiecare producție are propriul ritm, indiferent de țara în care este realizată. Experiența de la La Casa de Papel a fost, bineînțeles, una specială, dar asta nu înseamnă că toate celelalte proiecte trebuie comparate cu ea.

La Vacanță All Inclusive am apreciat profesionalismul echipei și atmosfera de pe platou. Radu Bărbulescu este un profesionist extraordinar, iar colaborarea cu Tudor Mircea mi-a plăcut mult. Am filmat doar câteva zile, dar experiența a fost foarte plăcută. Mi se pare interesant să lucrez cu oameni din medii diferite și să descopăr felul în care fiecare echipă își spune povestea.

Ozana Mazilu (Playtech): Ai interpretat personaje asociate cu pericolul, tensiunea și lumea interlopă. În ce măsură diferă procesul de construcție a unui personaj amenințător sau intimidant atunci când filmul are, în același timp, un pronunțat caracter comic?

Darko Perić: Cred că totul depinde de context și de felul în care este scris personajul. Un personaj intimidant nu trebuie să știe că este intimidant. Pentru mine, este important să înțeleg unde se află personajul, ce își dorește și cum reacționează la ceea ce se întâmplă în jurul lui. Trebuie să fii agil și să te adaptezi. Uneori funcționează, alteori nu, dar asta face parte din procesul de lucru.

Ozana Mazilu (Playtech): A existat vreun aspect legat de actorii români sau de modul românesc de lucru care ți s-a părut diferit față de experiențele tale din alte industrii cinematografice?

Darko Perić: Nu aș spune că există o singură caracteristică prin care poți defini o întreagă industrie. Fiecare echipă are personalitatea ei, iar oamenii cu care lucrezi influențează mult experiența. În România sunt foarte mulți oameni talentați și cred că ar fi loc pentru mai multe coproducții între România și Serbia.

Am lucrat foarte bine și cu Radu Bărbulescu și mi-a plăcut mult colaborarea cu Tudor Mircea. Chiar dacă am fost pe platou doar câteva zile, am simțit că toată lumea știa ce are de făcut.

Ozana Mazilu (Playtech): Cât de importantă este limba în procesul de construcție a unui personaj? Pot ritmul, accentul și muzicalitatea unei limbi să schimbe, efectiv, modul în care abordezi o scenă?

Darko Perić: Da, limba este foarte importantă. Nu am construit încă un rol solid într-o limbă pe care să o consider cu adevărat a mea, în care să mă simt complet acasă din punct de vedere lingvistic. Limba îți influențează ritmul, reacțiile și felul în care transmiți emoțiile.

Nu este vorba doar despre a pronunța corect cuvintele. Contează muzicalitatea limbii, accentele, pauzele și felul în care oamenii comunică între ei. Toate acestea pot schimba modul în care abordezi o scenă și felul în care publicul percepe personajul.

Ozana Mazilu (Playtech): Care dintre colegii de distribuție te-a surprins cel mai mult în timpul filmărilor și de ce?

Darko Perić: M-a surprins chimia dintre Smiley și Pavel Bartoș. Am filmat împreună doar câteva zile și nu am avut timp să-i cunosc foarte bine, dar energia dintre ei și profesionalismul lor mi-au rămas în minte.

Cred că este întotdeauna interesant să întâlnești oameni care vin din alte zone ale divertismentului și care au propriul mod de a se raporta la public și la o poveste.

Ozana Mazilu (Playtech): Dacă cineva vizionează „Vacanță All Inclusive” așteptându-se, pur și simplu, să-l vadă pe „Helsinki într-un film românesc”, ce crezi că îl va surprinde cel mai mult?

Darko Perić: Cred că îl va surprinde contrastul dintre Helsinki și Ilya, precum și tonul diferit al filmului. Helsinki este un personaj foarte cunoscut, dar eu nu sunt Helsinki. În Vacanță All Inclusive joc într-o poveste care îmbină comedia și acțiunea, iar personajul meu tratează multe situații cu seriozitate.

Cred că Vacanță All Inclusive îl va surprinde prin universul său, prin amestecul de comedie și acțiune și prin relațiile dintre personaje. Este o poveste despre oameni și situații care pot deveni foarte complicate, uneori chiar absurde. Sper ca publicul să vină la cinema cu mintea deschisă și să se bucure de film, fără să încerce să compare fiecare personaj cu cele pe care le-am interpretat înainte.