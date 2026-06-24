După introducerea săptămânii de lucru de patru zile, angajații au venit cu o nouă cerere. Ce își doresc acum
Ideea unei săptămâni de lucru de patru zile continuă să câștige teren în multe țări, fiind văzută ca o soluție care poate îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Reducerea timpului petrecut la birou fără diminuarea salariului este asociată frecvent cu o stare de bine mai bună, mai multă odihnă și o productivitate crescută. Totuși, experiența unei companii din Țara Galilor a arătat că efectele unei astfel de schimbări nu sunt întotdeauna cele așteptate. După ce au beneficiat de mai mult timp liber, o parte dintre angajați au venit cu o solicitare care i-a luat prin surprindere pe angajatori.
Experimentul care a schimbat rutina angajaților
O mică firmă de consultanță SEO din Cardiff a decis să testeze modelul săptămânii de lucru de patru zile. Măsura le-a oferit angajaților trei zile libere în fiecare săptămână, fără reducerea salariului.
Potrivit OkDiario, inițiativa a fost primită foarte bine încă de la început. Într-o piață a muncii din ce în ce mai competitivă, beneficiul a fost perceput ca un avantaj important pentru personal.
Primele rezultate au fost încurajatoare. Nivelul de productivitate a crescut, iar angajații s-au declarat mai mulțumiți de programul lor. De asemenea, aceștia au devenit mai implicați în activitățile zilnice și au manifestat un nivel mai ridicat de motivație.
Pentru conducerea companiei, experimentul părea să confirme multe dintre argumentele invocate de susținătorii săptămânii de lucru reduse.
Cererea neașteptată venită din partea salariaților
După o perioadă de funcționare a noului sistem, angajatorul a observat însă o schimbare interesantă în comportamentul unei părți dintre angajați.
Deși beneficiau de mai mult timp liber decât înainte, unii dintre ei au început să își dorească exact opusul a ceea ce presupunea filosofia programului redus. Mai precis, au cerut posibilitatea de a lucra mai mult.
Motivul nu era legat de nemulțumiri față de noul program. Angajații doreau să profite de flexibilitatea obținută pentru a-și crește veniturile și pentru a avea mai multe oportunități de câștig.
Această reacție a demonstrat că, pentru o parte dintre salariați, timpul liber suplimentar nu reprezintă neapărat principalul obiectiv. Unii văd în flexibilitate șansa de a-și organiza diferit activitatea și de a decide singuri când și cât să lucreze.
Flexibilitatea începe să conteze mai mult decât numărul de zile lucrate
Experiența companiei din Cardiff a evidențiat o schimbare în modul în care este percepută munca. Dacă în trecut accentul era pus în special pe reducerea programului și pe creșterea timpului liber, acum tot mai mulți angajați par interesați de libertatea de alegere.
Angajatorul a constatat că există persoane care apreciază sistemul cu patru zile de lucru, dar care nu doresc să fie limitate atunci când vor să lucreze suplimentar pentru a-și atinge anumite obiective personale sau financiare.
Acești angajați nu resping ideea unei săptămâni mai scurte. Dimpotrivă, consideră că modelul este benefic, însă își doresc posibilitatea de a-și ajusta programul în funcție de propriile priorități.
În acest context, flexibilitatea devine un element la fel de important ca numărul efectiv de zile petrecute la locul de muncă.
Viitorul muncii ar putea arăta diferit decât se anticipa
Rezultatele experimentului sugerează că nu există o singură formulă care să răspundă nevoilor tuturor angajaților. În timp ce unii pun pe primul loc timpul liber și echilibrul dintre viața personală și cea profesională, alții sunt mai interesați de oportunitățile de dezvoltare și de posibilitatea de a obține venituri suplimentare.
Acest fenomen ar putea explica și de ce modelul săptămânii de lucru de patru zile nu este perceput în același mod de toată lumea.
Experiența companiei din Țara Galilor indică faptul că viitorul pieței muncii ar putea fi caracterizat mai degrabă de flexibilitate decât de reguli uniforme aplicate tuturor. În locul unor programe rigide, tot mai multe organizații ar putea lua în calcul sisteme adaptate nevoilor individuale ale angajaților.