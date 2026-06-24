După introducerea săptămânii de lucru de patru zile, angajații au venit cu o nouă cerere. Ce își doresc acum

Potrivit OkDiario, inițiativa a fost primită foarte bine încă de la început. Într-o piață a muncii din ce în ce mai competitivă, beneficiul a fost perceput ca un avantaj important pentru personal.

Primele rezultate au fost încurajatoare. Nivelul de productivitate a crescut, iar angajații s-au declarat mai mulțumiți de programul lor. De asemenea, aceștia au devenit mai implicați în activitățile zilnice și au manifestat un nivel mai ridicat de motivație.

Pentru conducerea companiei, experimentul părea să confirme multe dintre argumentele invocate de susținătorii săptămânii de lucru reduse.

Cererea neașteptată venită din partea salariaților

După o perioadă de funcționare a noului sistem, angajatorul a observat însă o schimbare interesantă în comportamentul unei părți dintre angajați.

Deși beneficiau de mai mult timp liber decât înainte, unii dintre ei au început să își dorească exact opusul a ceea ce presupunea filosofia programului redus. Mai precis, au cerut posibilitatea de a lucra mai mult.

Motivul nu era legat de nemulțumiri față de noul program. Angajații doreau să profite de flexibilitatea obținută pentru a-și crește veniturile și pentru a avea mai multe oportunități de câștig.

Această reacție a demonstrat că, pentru o parte dintre salariați, timpul liber suplimentar nu reprezintă neapărat principalul obiectiv. Unii văd în flexibilitate șansa de a-și organiza diferit activitatea și de a decide singuri când și cât să lucreze.