Concediul medical în 2026. Câte zile poate acorda medicul de familie și cine plătește indemnizația

Există și o limită cumulată pentru perioadele de concediu medical acordate de medicul de familie. În cazul incapacității temporare de muncă, acestea nu pot depăși 28 de zile calendaristice în ultimul an, calculate de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia.

După atingerea celor 28 de zile acordate de medicul de familie, certificatele de concediu medical trebuie eliberate de medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau de medicul din spital, în cazul unei internări. Pentru aceeași afecțiune, prelungirea poate fi făcută în etape succesive de maximum 30 sau 31 de zile calendaristice, cu respectarea duratelor maxime prevăzute de lege.

În cazul bolilor obișnuite, durata generală a concediului pentru incapacitate temporară de muncă poate ajunge la 183 de zile într-un interval de un an, calculat de la prima zi de îmbolnăvire. De la ziua 91, concediul poate fi prelungit până la 183 de zile de medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

Pentru anumite boli există perioade maxime diferite, iar regulile privind durata concediului nu se aplică în același mod în cazul unor situații speciale. Printre acestea se află bolile infectocontagioase din grupa A și situațiile în care a fost instituită măsura izolării.

Cine plătește indemnizația în 2026

În cazul incapacității temporare de muncă provocate de boli obișnuite sau accidente în afara muncii, indemnizația este suportată atât de angajator, cât și din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Pentru certificatele eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027 se aplică însă regula diminuării cu o zi.

În această perioadă, pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, angajatorul suportă plata începând cu ziua a doua și până inclusiv în ziua a șasea de incapacitate. Din ziua următoare, indemnizația este suportată din bugetul FNUASS, cu excepțiile prevăzute de legislație.

Modificarea privind diminuarea cu o zi a fost menținută și prin modificările legislative adoptate în 2026. Pentru un episod de boală fără întrerupere, indemnizația se calculează și se plătește prin diminuarea cu o singură zi, indiferent de numărul certificatelor emise pentru acel episod.