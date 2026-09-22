Concediul medical în 2026. Câte zile poate acorda medicul de familie și cine plătește indemnizația
Concediul medical rămâne un subiect important pentru angajații din România, mai ales în ceea ce privește numărul de zile care pot fi acordate de medicul de familie și plata indemnizației. În 2026, regulile stabilesc limite clare pentru certificatele eliberate în cazul incapacității temporare de muncă, dar și modul în care sunt împărțite sumele între angajator și Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.
Câte zile poate acorda medicul de familie
Pentru un episod de boală, medicul de familie poate elibera certificate de concediu medical pentru cel mult 7 zile calendaristice. Acordarea se face în cel puțin două etape, iar prima etapă poate avea maximum 4 zile calendaristice.
Există și o limită cumulată pentru perioadele de concediu medical acordate de medicul de familie. În cazul incapacității temporare de muncă, acestea nu pot depăși 28 de zile calendaristice în ultimul an, calculate de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia.
După atingerea celor 28 de zile acordate de medicul de familie, certificatele de concediu medical trebuie eliberate de medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau de medicul din spital, în cazul unei internări. Pentru aceeași afecțiune, prelungirea poate fi făcută în etape succesive de maximum 30 sau 31 de zile calendaristice, cu respectarea duratelor maxime prevăzute de lege.
În cazul bolilor obișnuite, durata generală a concediului pentru incapacitate temporară de muncă poate ajunge la 183 de zile într-un interval de un an, calculat de la prima zi de îmbolnăvire. De la ziua 91, concediul poate fi prelungit până la 183 de zile de medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.
Pentru anumite boli există perioade maxime diferite, iar regulile privind durata concediului nu se aplică în același mod în cazul unor situații speciale. Printre acestea se află bolile infectocontagioase din grupa A și situațiile în care a fost instituită măsura izolării.
Cine plătește indemnizația în 2026
În cazul incapacității temporare de muncă provocate de boli obișnuite sau accidente în afara muncii, indemnizația este suportată atât de angajator, cât și din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Pentru certificatele eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027 se aplică însă regula diminuării cu o zi.
În această perioadă, pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, angajatorul suportă plata începând cu ziua a doua și până inclusiv în ziua a șasea de incapacitate. Din ziua următoare, indemnizația este suportată din bugetul FNUASS, cu excepțiile prevăzute de legislație.
Modificarea privind diminuarea cu o zi a fost menținută și prin modificările legislative adoptate în 2026. Pentru un episod de boală fără întrerupere, indemnizația se calculează și se plătește prin diminuarea cu o singură zi, indiferent de numărul certificatelor emise pentru acel episod.
Cum se calculează indemnizația pentru boala obișnuită
Pentru concediul medical acordat în cazul unei boli obișnuite, procentul aplicat bazei de calcul depinde de durata certificatului. Pentru perioade de până la 7 zile se aplică 55%, pentru perioadele între 8 și 14 zile se aplică 65%, iar pentru perioadele de peste 15 zile se aplică 75%.
În 2026, calculul indemnizației ține cont și de diminuarea cu o zi introdusă pentru certificatele eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027. Documentele oficiale de aplicare prevăd calcularea indemnizației în funcție de numărul de zile lucrătoare din concediul medical, din care este scăzută prima zi lucrătoare.
Controale privind concediile medicale
În 2026, CNAS și casele de asigurări de sănătate pot verifica legalitatea și temeinicia acordării concediilor medicale, inclusiv la solicitarea angajatorilor. Controlul poate include analiza documentelor medicale care au stat la baza certificatului, verificarea duratei concediului și a modului în care a fost completat certificatul.
În cazul în care, în urma controlului, se constată că certificatul a fost eliberat cu nerespectarea prevederilor legale, asiguratul nu beneficiază de indemnizația aferentă concediului medical. Regula este prevăzută în forma actualizată a legislației pentru 2026.
Prin urmare, pentru angajați, cele mai importante aspecte sunt limita de zile care poate fi acordată de medicul de familie și regulile aplicabile plății indemnizației. În același timp, certificatele medicale pot face obiectul verificărilor privind respectarea condițiilor legale.