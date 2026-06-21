Un român din trei nu știe cum s-ar descurca dacă și-ar pierde locul de muncă. Ce arată un nou studiu
Pierderea locului de muncă, o problemă medicală sau un accident pot schimba radical situația financiară a unei familii de la o lună la alta.
Cu toate acestea, o parte importantă dintre români nu au un plan de rezervă pentru astfel de situații și se bazează în continuare pe ajutorul rudelor atunci când apar dificultăți.
Datele celui mai recent Barometru UNSAR-IRES, citate de TVR Info, arată că 29% dintre români nu dispun de nicio soluție financiară de protecție în cazul în care nu ar mai putea contribui la veniturile familiei. Practic, aproape unul din trei respondenți recunoaște că nu are economii, asigurări sau alte instrumente care să îi ofere stabilitate într-o perioadă de criză.
Situația este cu atât mai importantă cu cât costul vieții a crescut constant în ultimii ani, iar multe gospodării se confruntă deja cu dificultăți în acoperirea cheltuielilor lunare.
Familia, principalul colac de salvare pentru mulți români
Potrivit studiului, 47% dintre respondenți spun că s-ar baza în primul rând pe ajutorul familiei dacă și-ar pierde sursa principală de venit. Acest rezultat confirmă faptul că sprijinul oferit de rude continuă să joace un rol esențial în societatea românească.
Economiile personale reprezintă a doua variantă menționată de participanții la sondaj, fiind indicate de 36% dintre respondenți. În schimb, doar 17% spun că s-ar putea baza pe o asigurare de viață pentru a depăși o perioadă dificilă din punct de vedere financiar.
Specialiștii atrag atenția că dependența exclusivă de familie poate deveni o vulnerabilitate, mai ales în perioadele în care mai mulți membri ai aceleiași familii sunt afectați simultan de probleme economice.
Deficit financiar de peste 165.000 de lei pentru o familie
Datele analizate de specialiști indică existența unui deficit mediu de protecție financiară de aproximativ 165.400 de lei pentru fiecare familie din România. Această sumă reprezintă diferența dintre resursele financiare disponibile și necesarul estimat pentru a face față unor evenimente neprevăzute, precum pierderea locului de muncă, incapacitatea temporară de muncă sau decesul persoanei care aduce principalele venituri în gospodărie.
Cu alte cuvinte, multe familii nu dispun de suficiente resurse pentru a-și menține nivelul de trai dacă apar probleme majore care afectează veniturile.
În prezent, pe piața din România sunt active peste 2,2 milioane de polițe de asigurare de viață. Chiar și așa, gradul de utilizare a acestor instrumente de protecție financiară rămâne redus comparativ cu alte state europene.
România, în urma altor state europene la capitolul siguranță financiară
În țări precum Germania, Olanda sau Danemarca, constituirea unui fond de urgență și încheierea unor asigurări de protecție sunt considerate elemente obișnuite ale planificării financiare personale.
În România, însă, multe familii reușesc cu dificultate să economisească. Inflația din ultimii ani, creșterea costurilor pentru alimente, utilități și servicii, precum și nivelul relativ redus al veniturilor pentru o parte importantă a populației au făcut ca economisirea să devină tot mai dificilă.
Mai mult, numeroși angajați câștigă salarii apropiate de nivelul minim sau mediu pe economie, ceea ce lasă puțin spațiu pentru constituirea unor rezerve financiare consistente.
De ce recomandă specialiștii existența unui fond de urgență
Experții financiari recomandă ca fiecare familie să dețină economii suficiente pentru a acoperi cheltuielile esențiale pentru o perioadă de cel puțin trei până la șase luni. Un astfel de fond poate oferi un răgaz important în cazul pierderii locului de muncă sau al apariției unor probleme medicale neașteptate.
În lipsa unor economii sau a altor forme de protecție financiară, multe persoane sunt nevoite să apeleze la rude, la împrumuturi sau chiar la credite pentru a face față cheltuielilor curente.
Rezultatele barometrului arată că, deși conștientizarea importanței siguranței financiare este în creștere, o parte semnificativă a românilor rămâne vulnerabilă în fața unor evenimente care le pot afecta brusc veniturile și stabilitatea financiară.