Un român din trei nu știe cum s-ar descurca dacă și-ar pierde locul de muncă. Ce arată un nou studiu

Datele celui mai recent Barometru UNSAR-IRES, citate de TVR Info, arată că 29% dintre români nu dispun de nicio soluție financiară de protecție în cazul în care nu ar mai putea contribui la veniturile familiei. Practic, aproape unul din trei respondenți recunoaște că nu are economii, asigurări sau alte instrumente care să îi ofere stabilitate într-o perioadă de criză.

Situația este cu atât mai importantă cu cât costul vieții a crescut constant în ultimii ani, iar multe gospodării se confruntă deja cu dificultăți în acoperirea cheltuielilor lunare.

Familia, principalul colac de salvare pentru mulți români

Potrivit studiului, 47% dintre respondenți spun că s-ar baza în primul rând pe ajutorul familiei dacă și-ar pierde sursa principală de venit. Acest rezultat confirmă faptul că sprijinul oferit de rude continuă să joace un rol esențial în societatea românească.

Economiile personale reprezintă a doua variantă menționată de participanții la sondaj, fiind indicate de 36% dintre respondenți. În schimb, doar 17% spun că s-ar putea baza pe o asigurare de viață pentru a depăși o perioadă dificilă din punct de vedere financiar.

Specialiștii atrag atenția că dependența exclusivă de familie poate deveni o vulnerabilitate, mai ales în perioadele în care mai mulți membri ai aceleiași familii sunt afectați simultan de probleme economice.

Deficit financiar de peste 165.000 de lei pentru o familie

Datele analizate de specialiști indică existența unui deficit mediu de protecție financiară de aproximativ 165.400 de lei pentru fiecare familie din România. Această sumă reprezintă diferența dintre resursele financiare disponibile și necesarul estimat pentru a face față unor evenimente neprevăzute, precum pierderea locului de muncă, incapacitatea temporară de muncă sau decesul persoanei care aduce principalele venituri în gospodărie.

Cu alte cuvinte, multe familii nu dispun de suficiente resurse pentru a-și menține nivelul de trai dacă apar probleme majore care afectează veniturile.