Vremea rea cuprinde România. Meteorologii anunță ploi abundente, vânt puternic și un nou strat de zăpadă

Luni, vântul va sufla mai puternic în sudul Banatului, Moldova, Dobrogea și în zonele montane, în timp ce marți și miercuri intensificările se vor resimți mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și la munte, unde condițiile meteorologice vor fi mai dificile.

În general, rafalele vor atinge viteze de 40–50 km/h, însă la altitudini mari acestea vor ajunge la 70–90 km/h, suficient pentru a îngreuna deplasarea pe traseele montane expuse și pentru a produce disconfort în zonele afectate.

Unde va ploua cel mai mult și când apar ninsorile

Precipitațiile vor fi mai importante în sud-vestul, vestul și nord-vestul României, precum și în regiunile montane, unde meteorologii estimează acumulări locale de 20–50 de litri de apă pe metru pătrat. Pentru a înțelege mai ușor aceste cantități, 50 l/mp înseamnă echivalentul unui strat de apă de cinci centimetri, dacă apa ar rămâne pe o suprafață plană, fără să se infiltreze sau să se scurgă.

În același timp, luni și pe parcursul zilei de marți, la altitudini mai mari de 1.700 de metri în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, iar stratul nou de zăpadă ar putea ajunge la aproximativ cinci centimetri.

Aceste fenomene marchează o nouă etapă a vremii specifice apropierii sezonului rece, după schimbările rapide de temperatură resimțite în ultimele zile.

Două coduri galbene de vânt puternic. Rafale de până la 120 km/h

Prima avertizare cod galben vizează județul Caraș-Severin și este valabilă până luni, 16 noiembrie, la ora 20:00, potrivit intervalului transmis. Vântul va avea intensificări locale și temporare, cu rafale de 50–70 km/h, în timp ce în zonele montane vitezele vor ajunge la 70–90 km/h.

Cea de-a doua avertizare, pentru intervalul 17 noiembrie, ora 06:00 – 18 noiembrie, ora 10:00, vizează regiunile montane, unde vântul va atinge 70–90 km/h, iar la altitudini mari rafalele ar putea ajunge la 90–120 km/h.