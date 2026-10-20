Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. Ce arată primele prognoze despre frig și ninsori în România

În săptămâna 19-26 octombrie, temperaturile vor fi ușor peste valorile specifice perioadei în toată România. Abaterea va fi mai evidentă în nord-est.

În schimb, va ploua mai mult decât ar fi normal pentru această perioadă. ANM estimează un regim pluviometric excedentar în toate regiunile, cele mai mari cantități raportate la normal fiind așteptate tot în nord-estul țării.

Așadar, temperaturile ceva mai ridicate nu vor însemna neapărat vreme frumoasă. În multe zone, finalul de octombrie poate fi caracterizat de perioade cu ploi și umezeală ridicată.

Cum începe luna noiembrie

În intervalul 26 octombrie – 2 noiembrie, temperaturile medii vor continua să fie ușor mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, din nou cu o abatere mai pronunțată în nord-est.

Situația precipitațiilor se va echilibra însă. Cantitățile de apă estimate vor fi apropiate de mediile climatologice în toate regiunile.

Schimbarea devine mai evidentă după 2 noiembrie. Pentru săptămâna 2-9 noiembrie, ANM estimează temperaturi apropiate de cele normale în întreaga țară. Nici în privința ploilor nu sunt anticipate abateri importante.

Același scenariu este indicat și pentru 9-16 noiembrie: atât temperaturile, cât și precipitațiile ar urma să se mențină, în general, în jurul valorilor caracteristice perioadei.