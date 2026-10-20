Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. Ce arată primele prognoze despre frig și ninsori în România
Românii care se întreabă dacă vor avea zăpadă de Crăciun și Revelion trebuie să mai aștepte până la o prognoză precisă, însă primele estimări pentru iarna 2026-2027 oferă deja câteva indicii. Începutul sezonului rece ar putea aduce mai puțină zăpadă decât în mod obișnuit în mai multe regiuni ale Europei, inclusiv în sud-estul continentului. Până atunci, ANM estimează temperaturi ușor peste normal în România în următoarele două săptămâni, urmate de o revenire spre valorile obișnuite în prima jumătate a lunii noiembrie.
Temperaturi peste normal și multe ploi la final de octombrie
Cea mai recentă prognoză a Administrației Naționale de Meteorologie acoperă intervalul 19 octombrie – 16 noiembrie și arată că finalul lunii octombrie va fi ceva mai cald decât în mod obișnuit.
În săptămâna 19-26 octombrie, temperaturile vor fi ușor peste valorile specifice perioadei în toată România. Abaterea va fi mai evidentă în nord-est.
În schimb, va ploua mai mult decât ar fi normal pentru această perioadă. ANM estimează un regim pluviometric excedentar în toate regiunile, cele mai mari cantități raportate la normal fiind așteptate tot în nord-estul țării.
Așadar, temperaturile ceva mai ridicate nu vor însemna neapărat vreme frumoasă. În multe zone, finalul de octombrie poate fi caracterizat de perioade cu ploi și umezeală ridicată.
Cum începe luna noiembrie
În intervalul 26 octombrie – 2 noiembrie, temperaturile medii vor continua să fie ușor mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, din nou cu o abatere mai pronunțată în nord-est.
Situația precipitațiilor se va echilibra însă. Cantitățile de apă estimate vor fi apropiate de mediile climatologice în toate regiunile.
Schimbarea devine mai evidentă după 2 noiembrie. Pentru săptămâna 2-9 noiembrie, ANM estimează temperaturi apropiate de cele normale în întreaga țară. Nici în privința ploilor nu sunt anticipate abateri importante.
Același scenariu este indicat și pentru 9-16 noiembrie: atât temperaturile, cât și precipitațiile ar urma să se mențină, în general, în jurul valorilor caracteristice perioadei.
Cum ar putea fi vremea de Crăciun 2026
Pentru 25 decembrie este mult prea devreme pentru a spune dacă într-un anumit oraș va ninge sau ce temperatură va fi. Prognozele pe termen lung nu pot oferi de acum asemenea detalii, ci indică doar tendințe pentru perioade și regiuni extinse.
Primele estimări sezoniere analizate în luna octombrie de Severe Weather Europe, pe baza mai multor modele meteorologice, sugerează însă posibilitatea unui început de iarnă cu mai puțină zăpadă decât media în numeroase regiuni europene.
Tendința apare în vestul, centrul și sudul Europei, dar și în Peninsula Balcanică. România se află astfel într-o regiune pentru care unele modele indică un sezon mai sărac în zăpadă.
Acest lucru nu înseamnă însă că nu va ninge de Crăciun. O iarnă cu o cantitate totală de zăpadă sub medie poate avea episoade scurte cu ninsori abundente și temperaturi foarte scăzute.
Cum ar putea fi vremea de Revelion?
Incertitudinea este și mai mare pentru noaptea dintre 31 decembrie 2026 și 1 ianuarie 2027. În acest moment nu există o prognoză suficient de precisă pentru a spune dacă Revelionul va aduce zăpadă, ploaie sau temperaturi negative într-o anumită regiune din România.
Estimările sezoniere pot arăta dacă o lună are șanse mai mari să fie mai caldă sau mai rece decât normalul, însă nu pot anticipa cu precizie vremea dintr-o anumită zi aflată la peste două luni distanță.
Vortexul polar poate schimba situația
Unul dintre elementele urmărite în apropierea iernii este vortexul polar, circulația atmosferică de mari dimensiuni asociată aerului rece din regiunile polare.
Dacă apar anumite modificări ale vortexului, mase de aer foarte rece pot coborî spre latitudini mai joase și pot ajunge inclusiv în Europa. În combinație cu umezeala suficientă, un asemenea episod poate crea condiții pentru ninsori.
Acesta este și motivul pentru care o estimare sezonieră care indică mai puțină zăpadă nu exclude un episod de iarnă autentică exact în perioada sărbătorilor.
Evoluția fenomenului El Niño este, de asemenea, urmărită de meteorologi, deoarece poate influența circulația atmosferică la scară largă. În Europa, efectele sale nu sunt însă directe, vremea fiind determinată de interacțiunea mai multor factori.
Când vom ști dacă ninge pe 25 decembrie
Primele informații cu adevărat utile pentru perioada Crăciunului vor apărea mult mai aproape de sărbători. Prognozele din prima parte a lunii decembrie vor putea contura mai bine tendința, iar cele emise cu aproximativ una-două săptămâni înainte vor oferi o imagine mult mai relevantă pentru România.
Deocamdată, scenariul poate fi rezumat astfel: finalul lunii octombrie va fi ceva mai cald și, inițial, mai ploios, prima jumătate a lui noiembrie ar urma să revină spre normal, iar estimările sezoniere pentru începutul iernii indică posibilitatea unor cantități de zăpadă sub medie în această parte a Europei. Un Crăciun alb sau un Revelion cu ninsoare rămân însă perfect posibile, fără a putea fi confirmate de pe acum.