Dotările pe care trebuie să le aibă hotelurile și pensiunile în funcție de stele și margarete. Așa eviți să plătești pentru servicii inexistente

Pe măsură ce categoria crește, cresc și cerințele privind dimensiunea camerelor, dotările, serviciile oferite și programul personalului. Diferențele nu se rezumă doar la mobilier mai elegant sau la o recepție mai modernă, ci și la facilități concrete care pot influența experiența turistului.

Ce trebuie să găsești în funcție de categoria de clasificare

Categorie cazare Ce trebuie să găsești Ce înseamnă pentru turist 1 stea / 1 margaretă Pat, lenjerie curată, iluminat, mobilier minim, condiții de bază pentru odihnă. Baia poate fi comună. Cazare simplă, potrivită pentru bugete mici și șederi scurte. 2 stele / 2 margarete Baie proprie, mobilier esențial, condiții mai clare de igienă, televizor în cameră sau în spații comune. Confort de bază, fără servicii extinse sau facilități moderne obligatorii. 3 stele / 3 margarete Baie proprie, televizor, internet, spațiu de depozitare, curățenie zilnică, recepție cu program extins, mic dejun, frigider sau minibar. Varianta echilibrată între preț și confort, cea mai căutată de turiști. 4 stele / 4 margarete Aer condiționat individual, minibar, uscător de păr, produse cosmetice, halat, papuci, recepție permanentă, room service și asistență turistică. Confort superior, servicii mai atente și experiență mai apropiată de zona premium. 5 stele / 5 margarete Camere spațioase, seif, minibar complet, dotări premium, produse cosmetice de calitate, concierge, room service non-stop și servicii personalizate. Experiență completă, nu doar cazare, cu servicii adaptate cerințelor turistului.

Categoria de 3 stele, preferata românilor

Cele mai multe rezervări sunt realizate la hotelurile și pensiunile de 3 stele sau 3 margarete, deoarece oferă un raport echilibrat între preț și confort.

La acest nivel, turistul trebuie să beneficieze de baie proprie, acces la internet, televizor, spații adecvate pentru depozitarea bagajelor și servicii regulate de curățenie. De asemenea, micul dejun este, în majoritatea cazurilor, inclus în oferta unității.

Pentru mulți călători, aceasta este categoria la care experiența începe să depășească simpla funcție de cazare și se transformă într-un sejur confortabil.

Ce primești în plus la 4 și 5 stele

Diferența dintre 3 și 4 stele este adesea mai mare decât cea dintre 2 și 3 stele.

În categoria superioară apar elemente precum minibarul obligatoriu, aerul condiționat individual, produsele cosmetice de calitate, uscătorul de păr, halatul și papucii de cameră. În plus, recepția funcționează permanent, iar serviciile de asistență pentru turiști sunt disponibile pe tot parcursul zilei.

La 5 stele, accentul cade pe experiență și personalizare. Camerele sunt mai mari, dotările sunt premium, iar turistul poate beneficia de servicii suplimentare precum concierge, transport dedicat, rezervări personalizate sau room service disponibil non-stop.