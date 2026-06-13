Trucul folosit de hoteluri pentru a-i face pe turiști să cheltuie mai mult. Mulți nu își dau seama

Specialiștii în marketing hotelier spun că experiența emoțională a devenit astăzi la fel de importantă precum camera în sine, iar marile lanțuri hoteliere investesc milioane de euro în studii despre comportamentul turiștilor.

Recepția este construită pentru a crea confort și relaxare

Primul contact al turistului cu hotelul este extrem de important, motiv pentru care recepțiile sunt amenajate astfel încât să transmită rapid senzația de confort și siguranță.

Lumina caldă, muzica lentă și mirosurile atent alese au rolul de a reduce stresul călătoriei și de a crea o stare psihologică favorabilă consumului. Experții spun că atunci când oamenii se simt relaxați și răsfățați sunt mult mai predispuși să cumpere servicii suplimentare fără să analizeze foarte atent costurile.

În multe hoteluri de lux există chiar parfumuri ambientale create special pentru brandul respectiv, astfel încât turiștii să asocieze mirosul cu ideea de confort și exclusivitate.

Mini-barul și produsele „la îndemână”

Unul dintre cele mai cunoscute trucuri folosite de hoteluri este amplasarea produselor exact acolo unde clientul le poate lua rapid, fără prea multă gândire.

Mini-barurile sunt poziționate strategic în camere, iar gustările, băuturile sau produsele premium sunt prezentate astfel încât să pară parte din experiența de vacanță.

Prețurile sunt de multe ori mult mai mari decât în magazine, însă turiștii ajung să cumpere din comoditate sau pentru că sunt deja într-o stare de relaxare. Același principiu este folosit și în restaurantele hotelurilor, unde meniurile evidențiază vizual preparatele cele mai profitabile pentru local.