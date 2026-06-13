Trucul folosit de hoteluri pentru a-i face pe turiști să cheltuie mai mult. Mulți nu își dau seama
Puțini turiști își dau seama că multe dintre detaliile aparent banale din hotelurile moderne sunt gândite special pentru a-i face să petreacă mai mult timp în interiorul complexului și, implicit, să cheltuie mai mulți bani pe servicii suplimentare, restaurante, băuturi, spa-uri sau activități de relaxare.
De ce vrei să stai mai mult în hoteluri
De la mirosurile ambientale și muzica discretă din recepție până la amplasarea strategică a barurilor și restaurantelor, industria hotelieră folosește numeroase tehnici psihologice pentru a influența comportamentul clienților fără ca aceștia să observe.
Specialiștii în marketing hotelier spun că experiența emoțională a devenit astăzi la fel de importantă precum camera în sine, iar marile lanțuri hoteliere investesc milioane de euro în studii despre comportamentul turiștilor.
Recepția este construită pentru a crea confort și relaxare
Primul contact al turistului cu hotelul este extrem de important, motiv pentru care recepțiile sunt amenajate astfel încât să transmită rapid senzația de confort și siguranță.
Lumina caldă, muzica lentă și mirosurile atent alese au rolul de a reduce stresul călătoriei și de a crea o stare psihologică favorabilă consumului. Experții spun că atunci când oamenii se simt relaxați și răsfățați sunt mult mai predispuși să cumpere servicii suplimentare fără să analizeze foarte atent costurile.
În multe hoteluri de lux există chiar parfumuri ambientale create special pentru brandul respectiv, astfel încât turiștii să asocieze mirosul cu ideea de confort și exclusivitate.
Mini-barul și produsele „la îndemână”
Unul dintre cele mai cunoscute trucuri folosite de hoteluri este amplasarea produselor exact acolo unde clientul le poate lua rapid, fără prea multă gândire.
Mini-barurile sunt poziționate strategic în camere, iar gustările, băuturile sau produsele premium sunt prezentate astfel încât să pară parte din experiența de vacanță.
Prețurile sunt de multe ori mult mai mari decât în magazine, însă turiștii ajung să cumpere din comoditate sau pentru că sunt deja într-o stare de relaxare. Același principiu este folosit și în restaurantele hotelurilor, unde meniurile evidențiază vizual preparatele cele mai profitabile pentru local.
Hotelurile încearcă să te țină cât mai mult în interior
Multe resorturi moderne sunt proiectate astfel încât turiștii să simtă că nu au nevoie să părăsească hotelul. Piscinele spectaculoase, spa-urile, restaurantele tematice, magazinele, sălile de fitness și activitățile organizate au un singur scop principal: să îi determine pe clienți să cheltuie cât mai mult în interiorul complexului.
Astfel, specialiștii din turism spun că hotelurile obțin adesea profituri mai mari din serviciile suplimentare decât din cazarea propriu-zisă.
Tocmai de aceea, multe pachete turistice includ inițial prețuri atractive pentru camere, urmând ca veniturile reale să vină ulterior din consumul turiștilor.
Micul dejun și efectul psihologic al „gratuității”
Un alt truc des folosit este includerea unor servicii aparent gratuite, precum micul dejun sau accesul la anumite facilități. Psihologii spun că oamenii tind să cheltuie mai ușor bani după ce au impresia că au primit deja ceva inclus în preț.
În plus, bufeturile foarte bogate și spațiile elegante îi fac pe turiști să perceapă hotelul ca fiind mai valoros și mai exclusivist, ceea ce îi determină să consume mai mult și în restul sejurului.
De asemenea, designul interior al hotelurilor este studiat în detaliu pentru a influența subconștient starea clienților. Astfel, culorile calde, mobilierul confortabil și iluminarea discretă îi fac pe oameni să petreacă mai mult timp în lobby-uri, baruri sau restaurante.
În multe hoteluri de lux, traseele către lifturi sau camere sunt gândite astfel încât turiștii să treacă pe lângă cât mai multe zone comerciale. Chiar și muzica este aleasă strategic. Melodiile lente îi fac pe clienți să se miște mai încet și să petreacă mai mult timp în anumite spații.
Cum pot evita turiștii cheltuielile impulsive
Specialiștii recomandă turiștilor să stabilească dinainte un buget clar pentru vacanță și să compare prețurile serviciilor din hotel cu cele din exterior. În multe cazuri, restaurantele locale sau magazinele din apropiere pot fi mult mai accesibile decât cele din resorturi.
De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să verifice cu atenție costurile ascunse, taxele suplimentare și prețurile produselor din cameră înainte de a le consuma.
Chiar dacă multe dintre strategiile hotelurilor sunt subtile și bine gândite din punct de vedere psihologic, o atenție mai mare la detalii îi poate ajuta pe turiști să evite cheltuielile inutile și să își gestioneze mai bine bugetul de vacanță.