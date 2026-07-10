Reguli noi pentru autorulote. Ce sisteme de siguranță devin obligatorii din iulie 2026

Prin urmare, modificările sunt destinate în principal vehiculelor noi introduse pe piață. Proprietarii care dețin deja autorulote nu sunt obligați să monteze ulterior aceste sisteme de siguranță.

Scopul noilor măsuri este creșterea nivelului de protecție în trafic prin utilizarea unor tehnologii capabile să reducă riscul producerii accidentelor și să limiteze consecințele erorilor umane.

Frânarea automată de urgență devine una dintre cele mai importante dotări

Printre sistemele care devin obligatorii pentru anumite vehicule se numără frânarea automată de urgență (AEB).

Această tehnologie utilizează camere și senzori pentru a identifica obstacolele sau posibilitatea unei coliziuni. Dacă șoferul nu reacționează la timp, sistemul poate activa automat frânarea.

În cazul vehiculelor de dimensiuni mai mari, inclusiv al unor autorulote construite pe platforme comerciale, această funcție este considerată utilă pentru reducerea accidentelor provocate de neatenție sau de întârzierea reacției conducătorului auto.

Asistență pentru respectarea limitei de viteză

Pachetul de măsuri introduce și obligativitatea sistemelor inteligente de asistență pentru viteză (ISA). Acestea folosesc informațiile referitoare la limitele legale de viteză și îl avertizează pe șofer atunci când acestea sunt depășite.

Rolul tehnologiei este de a contribui la reducerea accidentelor cauzate de viteza excesivă, fără a înlocui responsabilitatea conducătorului auto în timpul deplasării.