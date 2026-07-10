Reguli noi pentru autorulote. Ce sisteme de siguranță devin obligatorii din iulie 2026
Începând cu 7 iulie 2026, anumite autorulote noi comercializate în Uniunea Europeană intră sub incidența unor cerințe suplimentare privind siguranța rutieră. Noile prevederi fac parte din pachetul european destinat reducerii numărului de accidente și introduc, pentru anumite categorii de vehicule, obligația de a fi echipate cu tehnologii moderne de asistență pentru șofer. Măsurile nu se aplică însă în mod identic tuturor autorulotelor și nu impun proprietarilor actuali să își modifice vehiculele deja aflate în circulație.
- Noile obligații se aplică în funcție de categoria vehiculului
- Frânarea automată de urgență devine una dintre cele mai importante dotări
- Asistență pentru respectarea limitei de viteză
- Sisteme pentru menținerea benzii de circulație
- Tehnologii care monitorizează atenția șoferului
- Vizibilitate mai bună în timpul manevrelor
- Protecție pentru participanții vulnerabili la trafic
- „Cutia neagră” și pregătirea pentru dispozitivele anti-alcool
Noile obligații se aplică în funcție de categoria vehiculului
Regulile europene nu vizează toate autorulotele în aceeași măsură. Aplicarea cerințelor depinde de categoria de omologare, de momentul omologării și de platforma pe care este construit vehiculul.
Prin urmare, modificările sunt destinate în principal vehiculelor noi introduse pe piață. Proprietarii care dețin deja autorulote nu sunt obligați să monteze ulterior aceste sisteme de siguranță.
Scopul noilor măsuri este creșterea nivelului de protecție în trafic prin utilizarea unor tehnologii capabile să reducă riscul producerii accidentelor și să limiteze consecințele erorilor umane.
Frânarea automată de urgență devine una dintre cele mai importante dotări
Printre sistemele care devin obligatorii pentru anumite vehicule se numără frânarea automată de urgență (AEB).
Această tehnologie utilizează camere și senzori pentru a identifica obstacolele sau posibilitatea unei coliziuni. Dacă șoferul nu reacționează la timp, sistemul poate activa automat frânarea.
În cazul vehiculelor de dimensiuni mai mari, inclusiv al unor autorulote construite pe platforme comerciale, această funcție este considerată utilă pentru reducerea accidentelor provocate de neatenție sau de întârzierea reacției conducătorului auto.
Asistență pentru respectarea limitei de viteză
Pachetul de măsuri introduce și obligativitatea sistemelor inteligente de asistență pentru viteză (ISA). Acestea folosesc informațiile referitoare la limitele legale de viteză și îl avertizează pe șofer atunci când acestea sunt depășite.
Rolul tehnologiei este de a contribui la reducerea accidentelor cauzate de viteza excesivă, fără a înlocui responsabilitatea conducătorului auto în timpul deplasării.
Sisteme pentru menținerea benzii de circulație
Autorulotele și celelalte vehicule vizate de noile cerințe trebuie să fie dotate și cu tehnologii care contribuie la menținerea benzii de circulație.
Aceste sisteme pot avertiza conducătorul auto dacă vehiculul părăsește accidental banda și, în anumite situații, pot interveni asupra direcției pentru corectarea traiectoriei.
În cazul autorulotelor, care sunt în general mai lungi și mai grele decât autoturismele obișnuite, astfel de sisteme sunt considerate importante pentru reducerea riscului de accidente pe autostrăzi și pe drumurile de mare viteză.
Tehnologii care monitorizează atenția șoferului
Noile reguli prevăd și introducerea sistemelor capabile să detecteze oboseala sau lipsa de atenție a conducătorului auto.
Aceste tehnologii analizează comportamentul la volan și pot identifica semne de somnolență, transmițând avertismente și recomandând efectuarea unei pauze.
Măsura este considerată relevantă mai ales pentru vehiculele utilizate la deplasări lungi, categorie în care se încadrează frecvent autorulotele.
Vizibilitate mai bună în timpul manevrelor
Pentru vehiculele de dimensiuni mari sunt prevăzute și sisteme care facilitează mersul înapoi.
Camerele video și senzorii pentru detectarea obstacolelor contribuie la îmbunătățirea vizibilității în timpul manevrelor efectuate în parcări sau în spații restrânse.
În cazul autorulotelor, unde vizibilitatea în partea din spate poate fi limitată, aceste dotări sunt considerate un element suplimentar de siguranță.
Protecție pentru participanții vulnerabili la trafic
Noile cerințe europene urmăresc și reducerea accidentelor în care sunt implicați pietoni sau bicicliști. În acest sens, sistemele de asistență trebuie să contribuie la detectarea mai rapidă a participanților vulnerabili la trafic și la evitarea coliziunilor.
„Cutia neagră” și pregătirea pentru dispozitivele anti-alcool
Printre tehnologiile prevăzute pentru anumite vehicule noi se numără și sistemul de înregistrare a datelor tehnice înainte și în timpul unui accident.
Cunoscut popular drept „cutia neagră”, acesta nu înregistrează conversațiile din interiorul vehiculului. Dispozitivul stochează informații tehnice precum viteza, frânarea sau modul de funcționare al sistemelor de siguranță, date care pot fi utilizate pentru analiza cauzelor accidentelor și pentru îmbunătățirea siguranței rutiere.
În același timp, noile cerințe prevăd ca anumite vehicule să fie proiectate astfel încât să permită montarea ulterioară a unor sisteme de blocare a pornirii în cazul consumului de alcool. Aceste dispozitive pot împiedica pornirea vehiculului dacă șoferul depășește limita legală de alcool.