Nu este o mărire de salariu, dar primești mai mulți bani în mână. Cum funcționează facilitatea fiscală de care puţini angajaţi ştiu
Există situații în care un angajat poate ajunge să încaseze un salariu net puțin mai mare fără să beneficieze de o majorare salarială. Mecanismul este prevăzut în Codul fiscal și se bazează pe deducerea din baza de calcul a impozitului pe venit a unor cheltuieli suportate chiar de salariat. Deși avantajele financiare nu sunt foarte mari, acestea pot fi cumulate, însă aplicarea lor nu este automată și presupune implicarea angajatorului.
Deducerile fiscale se acordă doar pentru anumite cheltuieli suportate de angajat
Facilitățile sunt prevăzute la articolul 78 din Codul fiscal și vizează anumite cheltuieli plătite din fondurile proprii ale salariatului. Lista acestora a fost extinsă recent prin OUG nr. 8/2026, astfel că, pe lângă facilitățile existente, au fost introduse și alte categorii de cheltuieli care pot fi luate în calcul la stabilirea impozitului pe venit.
Practic, prin reducerea bazei de calcul a impozitului, angajatul poate păstra o parte mai mare din venitul său. Efectul se reflectă într-o ușoară creștere a salariului net, fără ca salariul brut să fie modificat.
Totuși, beneficiul nu se acordă automat. Pentru ca deducerea să fie aplicată, salariatul trebuie să îi comunice angajatorului că suportă aceste cheltuieli și să prezinte documentele care le dovedesc. Abia după aceea angajatorul poate efectua calculele necesare pentru aplicarea facilității fiscale.
Ce tipuri de cheltuieli sunt eligibile
Conform prevederilor din Codul fiscal, una dintre categoriile de cheltuieli care pot beneficia de deducere este reprezentată de contribuțiile lunare la fondurile de pensii facultative. Pentru acestea este prevăzută o limită anuală echivalentă în lei a sumei de 400 de euro, iar beneficiul maxim poate ajunge la 40 de euro adăugați la salariul net într-un an.
Același plafon anual și același beneficiu sunt prevăzute și pentru contribuțiile lunare la fondurile de pensii ocupaționale.
Lista include și contribuțiile lunare la produsele paneuropene de pensii personale, facilitate introdusă din luna martie 2026. Și în acest caz este aplicabil plafonul anual echivalent cu 400 de euro, iar avantajul maxim poate ajunge la 40 de euro pe an în salariul net.
O altă categorie introdusă tot din martie 2026 este cea a sumelor cheltuite lunar pentru cumpărarea de acțiuni, obligațiuni și ETF-uri prin intermediul brokerilor români. În limita anuală a echivalentului în lei a 400 de euro, fără includerea costurilor tranzacțiilor, beneficiul maxim este de 40 de euro pe an.
De asemenea, facilitatea fiscală poate fi aplicată și pentru serviciile medicale furnizate sub forma unui abonament lunar. Pentru această categorie este prevăzut același plafon anual de 400 de euro și același avantaj maxim de 40 de euro pe parcursul unui an.
În cazul abonamentelor sportive lunare, plafonul anual este echivalentul în lei al sumei de 100 de euro, iar beneficiul maxim care poate fi obținut este de 10 euro pe an.
Facilitățile pot fi cumulate dacă sunt îndeplinite condițiile
Actul normativ stabilește plafoane anuale pentru deduceri, însă, în practică, multe dintre aceste cheltuieli sunt efectuate în fiecare lună. Dacă aceeași sumă este plătită lunar pe parcursul unui an, plafonul anual de 400 de euro corespunde unei medii de aproximativ 33,33 euro pe lună, iar cel de 100 de euro unei medii de aproximativ 8,33 euro lunar.
Chiar dacă avantajul obținut pentru fiecare categorie este redus, facilitățile pot fi cumulate. Astfel, o persoană care are venituri suficiente și suportă din propriul buzunar toate aceste tipuri de cheltuieli poate beneficia simultan de toate deducerile prevăzute de lege.
În această situație, beneficiul total poate ajunge la 210 euro pe an, adică aproximativ 1.100 de lei. Raportat la fiecare lună, suma este de aproximativ 17,5 euro, echivalentul a circa 91,66 lei.
Cum funcționează, în concret, mecanismul fiscal
Mecanismul este unul simplu: angajatul beneficiază, în esență, de recuperarea a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita plafoanelor stabilite de lege.
În cazul plafoanelor anuale de 400 de euro, avantajul maxim este de 40 de euro pe an pentru fiecare categorie eligibilă. Pentru plafonul anual de 100 de euro aferent abonamentelor sportive, beneficiul maxim este de 10 euro anual.
Astfel, o persoană care efectuează anual cheltuieli de cel puțin 2.100 de euro pentru toate cele șase categorii prevăzute de Codul fiscal poate obține un câștig suplimentar de 210 euro la salariul net într-un an.
Există o condiție importantă pentru acordarea facilității
Aceste deduceri fiscale sunt valabile exclusiv pentru cheltuielile suportate direct de salariat. Dacă respectivele costuri sunt achitate de angajator în beneficiul angajatului, facilitatea fiscală nu se aplică.
Totodată, beneficiul nu este acordat automat. Angajatul trebuie să informeze angajatorul că suportă aceste cheltuieli și să prezinte documentele justificative necesare. Numai după îndeplinirea acestor condiții deducerile pot fi incluse în calculul impozitului pe venit, ceea ce poate conduce la o creștere a salariului net, fără modificarea salariului brut.