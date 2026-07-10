Nu este o mărire de salariu, dar primești mai mulți bani în mână. Cum funcționează facilitatea fiscală de care puţini angajaţi ştiu

Practic, prin reducerea bazei de calcul a impozitului, angajatul poate păstra o parte mai mare din venitul său. Efectul se reflectă într-o ușoară creștere a salariului net, fără ca salariul brut să fie modificat.

Totuși, beneficiul nu se acordă automat. Pentru ca deducerea să fie aplicată, salariatul trebuie să îi comunice angajatorului că suportă aceste cheltuieli și să prezinte documentele care le dovedesc. Abia după aceea angajatorul poate efectua calculele necesare pentru aplicarea facilității fiscale.

Ce tipuri de cheltuieli sunt eligibile

Conform prevederilor din Codul fiscal, una dintre categoriile de cheltuieli care pot beneficia de deducere este reprezentată de contribuțiile lunare la fondurile de pensii facultative. Pentru acestea este prevăzută o limită anuală echivalentă în lei a sumei de 400 de euro, iar beneficiul maxim poate ajunge la 40 de euro adăugați la salariul net într-un an.

Același plafon anual și același beneficiu sunt prevăzute și pentru contribuțiile lunare la fondurile de pensii ocupaționale.

Lista include și contribuțiile lunare la produsele paneuropene de pensii personale, facilitate introdusă din luna martie 2026. Și în acest caz este aplicabil plafonul anual echivalent cu 400 de euro, iar avantajul maxim poate ajunge la 40 de euro pe an în salariul net.

O altă categorie introdusă tot din martie 2026 este cea a sumelor cheltuite lunar pentru cumpărarea de acțiuni, obligațiuni și ETF-uri prin intermediul brokerilor români. În limita anuală a echivalentului în lei a 400 de euro, fără includerea costurilor tranzacțiilor, beneficiul maxim este de 40 de euro pe an.

De asemenea, facilitatea fiscală poate fi aplicată și pentru serviciile medicale furnizate sub forma unui abonament lunar. Pentru această categorie este prevăzut același plafon anual de 400 de euro și același avantaj maxim de 40 de euro pe parcursul unui an.