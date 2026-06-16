De ce să nu foloseşti niciodată paharele din hoteluri sau pensiuni. Dezvăluirea făcută de o fostă cameristă
Când ajung într-o cameră de hotel sau pensiune, cei mai mulți turiști presupun că toate obiectele puse la dispoziție au fost curățate și dezinfectate înainte de sosirea lor. Totuși, mărturiile unor foști angajați din industria ospitalității arată că realitatea poate fi diferită în anumite unități de cazare. Unul dintre cele mai discutate avertismente vizează chiar paharele lăsate în camere, pe care mulți turiști le folosesc fără să stea pe gânduri.
De ce ar trebui să eviți paharele din camera de hotel
Janessa Richard, fostă angajată a unui hotel și cunoscută pe TikTok pentru dezvăluirile sale despre culisele industriei hoteliere, susține că paharele din camere nu sunt întotdeauna igienizate după fiecare client.
Potrivit acesteia, în multe situații, dacă paharele par curate și nu prezintă urme evidente de utilizare, ele sunt lăsate în cameră pentru următorii turiști.
„Nu vă recomand să beți din paharele găsite în camera de hotel. Cel mai adesea, acestea nu sunt schimbate atunci când vin alți turiști, mai ales dacă par curate. Dacă cei de la curățenie observă că paharele sunt curate și nu prezintă urme vizibile de murdărie, atunci le vor lăsa acolo și în mod clar nu le vor dezinfecta”, a explicat Janessa Richard.
Deși multe hoteluri respectă proceduri stricte de igienizare, specialiștii recomandă ca turiștii să clătească paharele cu apă fierbinte înainte de utilizare sau să folosească recipiente de unică folosință atunci când este posibil.
De ce nu este recomandat să mergi desculț prin cameră
Un alt sfat oferit de fosta cameristă îi privește pe turiștii care obișnuiesc să meargă desculți prin camerele de hotel.
„Niciodată să nu faceți asta. Chiar dacă sunt aspirate carpetele și covoarele, acestea sunt extrem de rar spălate sau curățate chimic. Uneori ajung să fie lăsate așa până la înlocuire”, a dezvăluit aceasta.
Experții în igienă recomandă folosirea papucilor de cameră sau a șosetelor, mai ales în unitățile unde există mochetă sau covoare textile. Aceste suprafețe pot acumula praf, bacterii și alergeni care nu sunt eliminați complet prin simpla aspirare.
Avertisment privind micul dejun de la hotel
O altă fostă angajată din industria hotelieră, Brandi Augustus, a stârnit controverse după ce a vorbit despre modul în care sunt gestionate uneori alimentele în anumite hoteluri. Potrivit acesteia, în unele cazuri, ingredientele de la bufetul de mic dejun sunt refolosite până când apar semne evidente de alterare.
De asemenea, Brandi Augustus a afirmat că în unele bucătării curățenia poate fi realizată superficial, iar angajații sunt obligați să folosească aceleași cârpe pentru mai multe suprafețe.
Aceste afirmații nu se aplică tuturor hotelurilor, însă reprezintă un motiv în plus pentru ca turiștii să fie atenți la aspectul preparatelor, la temperatura alimentelor și la condițiile generale de servire.
Alte lucruri pe care turiștii ar trebui să le verifice
Specialiștii în turism recomandă câteva măsuri simple care pot reduce riscurile și pot contribui la un sejur mai confortabil. Printre primele lucruri care merită verificate după intrarea în cameră se numără lenjeria de pat, funcționarea sistemului de aer condiționat și curățenia din baie. De asemenea, telecomanda televizorului, întrerupătoarele și mânerele ușilor sunt considerate printre cele mai atinse obiecte dintr-o cameră și, implicit, printre cele mai expuse acumulării de germeni.
Mulți călători experimentați aleg să dezinfecteze rapid aceste suprafețe cu șervețele antibacteriene înainte de utilizare.
Nu toate hotelurile sunt la fel
Este important de precizat că marile lanțuri hoteliere și numeroase pensiuni respectă standarde stricte de igienă și investesc constant în proceduri de curățenie. Totuși, mărturiile foștilor angajați au readus în atenție faptul că nu toate unitățile de cazare funcționează la același nivel.
Pentru turiști, cea mai bună protecție rămâne informarea înainte de rezervare, verificarea recenziilor recente și respectarea unor măsuri simple de precauție. În cele din urmă, câteva gesturi aparent banale, precum evitarea folosirii paharelor din cameră sau purtarea papucilor, pot contribui la o vacanță mai sigură și mai lipsită de surprize neplăcute.