De ce să nu foloseşti niciodată paharele din hoteluri sau pensiuni. Dezvăluirea făcută de o fostă cameristă

Potrivit acesteia, în multe situații, dacă paharele par curate și nu prezintă urme evidente de utilizare, ele sunt lăsate în cameră pentru următorii turiști.

„Nu vă recomand să beți din paharele găsite în camera de hotel. Cel mai adesea, acestea nu sunt schimbate atunci când vin alți turiști, mai ales dacă par curate. Dacă cei de la curățenie observă că paharele sunt curate și nu prezintă urme vizibile de murdărie, atunci le vor lăsa acolo și în mod clar nu le vor dezinfecta”, a explicat Janessa Richard.

Deși multe hoteluri respectă proceduri stricte de igienizare, specialiștii recomandă ca turiștii să clătească paharele cu apă fierbinte înainte de utilizare sau să folosească recipiente de unică folosință atunci când este posibil.

De ce nu este recomandat să mergi desculț prin cameră

Un alt sfat oferit de fosta cameristă îi privește pe turiștii care obișnuiesc să meargă desculți prin camerele de hotel.

„Niciodată să nu faceți asta. Chiar dacă sunt aspirate carpetele și covoarele, acestea sunt extrem de rar spălate sau curățate chimic. Uneori ajung să fie lăsate așa până la înlocuire”, a dezvăluit aceasta.

Experții în igienă recomandă folosirea papucilor de cameră sau a șosetelor, mai ales în unitățile unde există mochetă sau covoare textile. Aceste suprafețe pot acumula praf, bacterii și alergeni care nu sunt eliminați complet prin simpla aspirare.

Avertisment privind micul dejun de la hotel

O altă fostă angajată din industria hotelieră, Brandi Augustus, a stârnit controverse după ce a vorbit despre modul în care sunt gestionate uneori alimentele în anumite hoteluri. Potrivit acesteia, în unele cazuri, ingredientele de la bufetul de mic dejun sunt refolosite până când apar semne evidente de alterare.

De asemenea, Brandi Augustus a afirmat că în unele bucătării curățenia poate fi realizată superficial, iar angajații sunt obligați să folosească aceleași cârpe pentru mai multe suprafețe.

Aceste afirmații nu se aplică tuturor hotelurilor, însă reprezintă un motiv în plus pentru ca turiștii să fie atenți la aspectul preparatelor, la temperatura alimentelor și la condițiile generale de servire.