Tripadvisor a ales cel mai bun hotel din lume în 2026: locul spectaculos nu este în Europa

Hotelul din Indonezia care a urcat pe primul loc în lume

G.H. Universal Hotel se află în Bandung, în nordul orașului, și atrage atenția printr-o combinație neobișnuită de arhitectură inspirată de stilul renascentist, atmosferă luxoasă și peisaj tropical. Hotelul are 105 camere, o curte amplă, piscină, spa, sală de fitness și servicii de dining disponibile permanent.

Un detaliu care îl diferențiază de multe alte hoteluri de lux este existența unui hotel special pentru animale de companie. G.H. Universal Pet Inn este prezentat drept singurul hotel de lux pentru animale din Indonezia, o facilitate gândită pentru turiștii care nu vor să își lase companionii acasă sau în grija altcuiva.

În jurul hotelului, turiștii pot ajunge la experiențe locale precum Amazing Art World, considerat cel mai mare muzeu de artă 3D din lume, sau la tururi vulcanice care includ lacuri de crater, izvoare termale și peisaje spectaculoase. Astfel, G.H. Universal nu câștigă doar prin clădire, ci și prin contextul turistic din Bandung.

Top 10 mondial include și Hotel Colline de France din Gramado, Brazilia, Hotel Sporting Family Hospitality din Livigno, Italia, Royal Lancaster London din Regatul Unit și FivePine Lodge and Spa din Sisters, Oregon. Lista continuă cu La Siesta Hoi An Resort & Spa din Vietnam, Abigail’s Hotel din Canada, Bucuti & Tara Beach Resort Aruba, Hotel Moments Budapest și La Sinfonía del Rey Hotel & Spa din Hanoi.

America are propriul câștigător, Europa impresionează prin hoteluri neobișnuite

În Statele Unite, cel mai bun hotel din 2026 a fost desemnat FivePine Lodge and Spa din Sisters, Oregon. Proprietatea este descrisă ca o destinație ideală pentru aventură în timpul zilei și relaxare romantică seara. Suitele au căzi mari, șeminee, iar hotelul oferă piscină exterioară încălzită, mic dejun și recepții cu vin.

Clasamentul american continuă cu The Loutrel din Charleston, The Verb Hotel din Boston, The Bryant Park Hotel din New York și French Quarter Inn, tot din Charleston. Sunt hoteluri diferite ca stil, dar unite de același element: au reușit să transforme o simplă cazare într-o experiență memorabilă pentru turiști.

Tripadvisor a anunțat și categoria hotelurilor „one-of-a-kind”, unde câștigător este Crane Hotel Faralda Amsterdam. Acesta se află într-o macara monumentală din zona NDSM a orașului Amsterdam, la aproximativ 50 de metri deasupra râului IJ. Are doar trei suite de lux și oferă vedere panoramică la oraș, inclusiv dintr-un jacuzzi amplasat pe puntea superioară.