Tripadvisor a ales cel mai bun hotel din lume în 2026: locul spectaculos nu este în Europa
Tripadvisor a anunțat câștigătorii Travelers’ Choice Awards: Best of the Best Hotels 2026, iar marele titlu merge în Indonezia. G.H. Universal Hotel din Bandung a fost desemnat cel mai bun hotel din lume, într-un clasament care adună unele dintre cele mai apreciate locuri de cazare de pe glob, de la resorturi luxoase până la hoteluri aflate în locuri complet neobișnuite.
Premiile sunt stabilite pe baza recenziilor și notelor lăsate de turiști pe parcursul anului 2025. Cu alte cuvinte, clasamentul nu reflectă doar opțiunile editoriale ale unei publicații de turism, ci experiențele reale ale călătorilor care au stat în aceste hoteluri, au evaluat serviciile și au transformat anumite proprietăți în repere internaționale.
Hotelul din Indonezia care a urcat pe primul loc în lume
G.H. Universal Hotel se află în Bandung, în nordul orașului, și atrage atenția printr-o combinație neobișnuită de arhitectură inspirată de stilul renascentist, atmosferă luxoasă și peisaj tropical. Hotelul are 105 camere, o curte amplă, piscină, spa, sală de fitness și servicii de dining disponibile permanent.
Un detaliu care îl diferențiază de multe alte hoteluri de lux este existența unui hotel special pentru animale de companie. G.H. Universal Pet Inn este prezentat drept singurul hotel de lux pentru animale din Indonezia, o facilitate gândită pentru turiștii care nu vor să își lase companionii acasă sau în grija altcuiva.
În jurul hotelului, turiștii pot ajunge la experiențe locale precum Amazing Art World, considerat cel mai mare muzeu de artă 3D din lume, sau la tururi vulcanice care includ lacuri de crater, izvoare termale și peisaje spectaculoase. Astfel, G.H. Universal nu câștigă doar prin clădire, ci și prin contextul turistic din Bandung.
Top 10 mondial include și Hotel Colline de France din Gramado, Brazilia, Hotel Sporting Family Hospitality din Livigno, Italia, Royal Lancaster London din Regatul Unit și FivePine Lodge and Spa din Sisters, Oregon. Lista continuă cu La Siesta Hoi An Resort & Spa din Vietnam, Abigail’s Hotel din Canada, Bucuti & Tara Beach Resort Aruba, Hotel Moments Budapest și La Sinfonía del Rey Hotel & Spa din Hanoi.
America are propriul câștigător, Europa impresionează prin hoteluri neobișnuite
În Statele Unite, cel mai bun hotel din 2026 a fost desemnat FivePine Lodge and Spa din Sisters, Oregon. Proprietatea este descrisă ca o destinație ideală pentru aventură în timpul zilei și relaxare romantică seara. Suitele au căzi mari, șeminee, iar hotelul oferă piscină exterioară încălzită, mic dejun și recepții cu vin.
Clasamentul american continuă cu The Loutrel din Charleston, The Verb Hotel din Boston, The Bryant Park Hotel din New York și French Quarter Inn, tot din Charleston. Sunt hoteluri diferite ca stil, dar unite de același element: au reușit să transforme o simplă cazare într-o experiență memorabilă pentru turiști.
Tripadvisor a anunțat și categoria hotelurilor „one-of-a-kind”, unde câștigător este Crane Hotel Faralda Amsterdam. Acesta se află într-o macara monumentală din zona NDSM a orașului Amsterdam, la aproximativ 50 de metri deasupra râului IJ. Are doar trei suite de lux și oferă vedere panoramică la oraș, inclusiv dintr-un jacuzzi amplasat pe puntea superioară.
Lista celor mai neobișnuite hoteluri include și Valley Views Glamping din Noua Zeelandă, Eagle Brae din Scoția, Taj Lake Palace din India, Shinta Mani Wild din Cambodgia, Treehouse Lodge din Peru, La Tour D’eole din Maroc, Nayara Bocas Del Toro din Panama, Fingal Hotel din Edinburgh și Skylodge Adventure Suites din Peru.
Ce arată clasamentul despre turismul de lux în 2026
Rezultatele din acest an arată că turiștii nu mai caută doar camere impecabile, paturi confortabile și servicii corecte. Hotelurile care ajung în vârful clasamentelor sunt cele care oferă o poveste, un decor memorabil sau acces la experiențe locale greu de găsit în altă parte.
Faptul că primul loc mondial merge către un hotel din Bandung, nu către o adresă clasică din Paris, Londra, Dubai sau New York, spune multe despre schimbarea gusturilor în turism. Călătorii par tot mai interesați de destinații care combină luxul cu identitatea locală, arhitectura spectaculoasă și sentimentul că se află într-un loc diferit de orice altă vacanță.
În același timp, succesul hotelurilor neobișnuite arată că experiența contează la fel de mult ca locația. Un hotel într-o macara, un lodge de aventură, o casă în copaci sau un palat pe apă pot deveni mai atractive decât un resort clasic, tocmai pentru că oferă ceva ce nu se repetă ușor.
Clasamentul Tripadvisor din 2026 confirmă o direcție clară: hotelul nu mai este doar locul în care dormi între două obiective turistice. Pentru mulți călători, hotelul a devenit chiar motivul principal al vacanței