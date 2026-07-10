VIDEO | China se apropie de tehnologia care a făcut SpaceX dominantă. Reușita care poate schimba lupta cu SUA în spațiu

De ce este importantă această reușită pentru China

Recuperarea primei trepte a unei rachete este una dintre cele mai importante tehnologii ale industriei spațiale moderne. Motivul este simplu: dacă o parte esențială a rachetei poate fi refolosită, costurile lansărilor scad, iar misiunile pot deveni mai dese și mai eficiente.

Exact această idee a stat la baza ascensiunii SpaceX. Noi am scris încă din 2015 despre momentul în care SpaceX a reușit să aterizeze cu succes Falcon 9, un moment care părea atunci aproape SF, dar care a devenit între timp rutină pentru compania lui Elon Musk.

Pentru China, testul Long March 10B nu înseamnă că a ajuns deja la nivelul SpaceX. Diferența rămâne uriașă, mai ales pentru că SpaceX are ani de experiență, sute de recuperări și o piață comercială globală construită în jurul acestei tehnologii. Dar reușita arată că Beijingul reduce distanța.

Lupta pentru sateliți, Lună și putere strategică

Tehnologia nu contează doar pentru prestigiul spațial. Rachetele care pot fi recuperate și refolosite sunt esențiale pentru lansarea constelațiilor de sateliți, pentru internet din spațiu, pentru misiuni comerciale și pentru ambițiile militare sau strategice ale marilor puteri.

China vrea să devină o putere spațială completă și are planuri inclusiv pentru misiuni cu echipaj spre Lună înainte de 2030. Long March 10B face parte din această strategie mai largă, prin care Beijingul încearcă să construiască un acces mai ieftin și mai rapid la orbită.

În paralel, competiția cu SUA devine tot mai aglomerată. Am scris recent și despre cum Amazon pregătește rivalul Starlink pentru internet din spațiu, semn că lupta nu se mai poartă doar între state, ci și între companii private uriașe. În aceeași zonă se înscrie și rivalitatea dintre SpaceX și Blue Origin, după ce racheta New Glenn a lui Jeff Bezos a intrat în competiția spațială.

Reușita Chinei nu schimbă peste noapte raportul de forțe, dar transmite un mesaj clar: tehnologia care părea aproape monopolul SpaceX începe să fie replicată și adaptată de rivali. Iar în spațiu, fiecare test reușit poate însemna lansări mai ieftine, sateliți mai mulți și o competiție tot mai dură pentru dominația orbitală.