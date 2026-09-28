Doi angajați pe același post. Cum funcționează „job sharing” în România și de ce poate costa firma mai mult

„În România, job sharing-ul nu este reglementat în Codul muncii ca o categorie distinctă de raport de muncă. Modelul poate fi organizat prin două contracte individuale de muncă cu timp parțial, fiecare salariat având propriul raport de muncă cu angajatorul”, explică Gabriela Bunescu, Senior Associate, Employment & Labor Law la Hațegan Attorneys.

Un exemplu simplu ar fi un post care trebuie acoperit între orele 08:00 și 16:00. Primul angajat poate lucra între 08:00 și 12:00, iar al doilea între 12:00 și 16:00. Fiecare are propriul contract, salariu, concediu și propriile drepturi și obligații.

Munca part-time este deja răspândită în România la nivelul contractelor. Potrivit datelor Inspecției Muncii citate de avocați, la sfârșitul lui 2025 existau 709.481 de contracte cu timp parțial din aproape 6,48 milioane de contracte active.

De ce doi angajați pot costa mai mult decât unul

Problema apare în special în cazul salariilor mai mici, din cauza regulilor fiscale aplicabile contractelor part-time.

Să luăm un post plătit cu 4.500 de lei brut lunar. Dacă o singură persoană lucrează opt ore și primește acest salariu, nu apare costul suplimentar specific acestei reguli.

Dacă postul este împărțit între două persoane care lucrează câte patru ore și primesc fiecare 2.250 de lei brut, situația se schimbă. Pentru fiecare contract, CAS și CASS pot fi datorate prin raportare la baza minimă de 4.125 de lei aplicabilă în a doua jumătate a anului 2026.

Potrivit calculului prezentat de avocați, diferența generează un cost suplimentar de aproximativ 656 de lei pentru fiecare contract, adică aproximativ 1.312 lei lunar pentru cele două persoane. Într-un an, firma poate ajunge astfel la peste 15.700 de lei în plus.

Există însă excepții prevăzute de Codul fiscal, inclusiv pentru anumite categorii precum elevii și studenții de până la 26 de ani, pensionarii pentru limită de vârstă sau persoanele care cumulează mai multe contracte și îndeplinesc condițiile fiscale privind veniturile.

Pentru cine ar putea fi util un asemenea program

Pentru angajați, avantajul principal este flexibilitatea. Job sharing-ul ar putea fi potrivit, de exemplu, unui părinte care revine la serviciu după concediul pentru creșterea copilului și nu dorește imediat un program de opt ore. Astfel, poate fi o variantă și pentru studenți, pentru persoane apropiate de pensionare sau pentru cei care vor să combine două activități profesionale.