Doi angajați pe același post. Cum funcționează „job sharing” în România și de ce poate costa firma mai mult
Un singur loc de muncă, dar două persoane care îl împart. Este principiul sistemului cunoscut drept „job sharing”, utilizat în diferite forme în alte țări și care poate fi aplicat și în România. Pentru angajat poate însemna un program mai scurt și mai multă flexibilitate, însă pentru firmă există în prezent un inconvenient important: în anumite situații, doi angajați part-time pot costa mai mult decât unul singur cu normă întreagă.
Cum funcționează, concret, job sharing-ul
Codul muncii din România nu reglementează „job sharing” drept un tip distinct de contract. Soluția este folosirea contractelor individuale de muncă cu timp parțial.
„În România, job sharing-ul nu este reglementat în Codul muncii ca o categorie distinctă de raport de muncă. Modelul poate fi organizat prin două contracte individuale de muncă cu timp parțial, fiecare salariat având propriul raport de muncă cu angajatorul”, explică Gabriela Bunescu, Senior Associate, Employment & Labor Law la Hațegan Attorneys.
Un exemplu simplu ar fi un post care trebuie acoperit între orele 08:00 și 16:00. Primul angajat poate lucra între 08:00 și 12:00, iar al doilea între 12:00 și 16:00. Fiecare are propriul contract, salariu, concediu și propriile drepturi și obligații.
Munca part-time este deja răspândită în România la nivelul contractelor. Potrivit datelor Inspecției Muncii citate de avocați, la sfârșitul lui 2025 existau 709.481 de contracte cu timp parțial din aproape 6,48 milioane de contracte active.
De ce doi angajați pot costa mai mult decât unul
Problema apare în special în cazul salariilor mai mici, din cauza regulilor fiscale aplicabile contractelor part-time.
Să luăm un post plătit cu 4.500 de lei brut lunar. Dacă o singură persoană lucrează opt ore și primește acest salariu, nu apare costul suplimentar specific acestei reguli.
Dacă postul este împărțit între două persoane care lucrează câte patru ore și primesc fiecare 2.250 de lei brut, situația se schimbă. Pentru fiecare contract, CAS și CASS pot fi datorate prin raportare la baza minimă de 4.125 de lei aplicabilă în a doua jumătate a anului 2026.
Potrivit calculului prezentat de avocați, diferența generează un cost suplimentar de aproximativ 656 de lei pentru fiecare contract, adică aproximativ 1.312 lei lunar pentru cele două persoane. Într-un an, firma poate ajunge astfel la peste 15.700 de lei în plus.
Există însă excepții prevăzute de Codul fiscal, inclusiv pentru anumite categorii precum elevii și studenții de până la 26 de ani, pensionarii pentru limită de vârstă sau persoanele care cumulează mai multe contracte și îndeplinesc condițiile fiscale privind veniturile.
Pentru cine ar putea fi util un asemenea program
Pentru angajați, avantajul principal este flexibilitatea. Job sharing-ul ar putea fi potrivit, de exemplu, unui părinte care revine la serviciu după concediul pentru creșterea copilului și nu dorește imediat un program de opt ore. Astfel, poate fi o variantă și pentru studenți, pentru persoane apropiate de pensionare sau pentru cei care vor să combine două activități profesionale.
Angajatorul poate câștiga, la rândul său, acces la două persoane cu experiențe sau competențe diferite pentru același rol.
Ce se întâmplă dacă unul dintre angajați lipsește
Aici apare una dintre problemele practice ale sistemului. Dacă unul dintre cei doi intră în concediu medical sau de odihnă, celălalt nu poate pur și simplu să lucreze opt ore în loc de patru.
Contractele part-time trebuie să precizeze durata și repartizarea programului, iar Codul muncii interzice, ca regulă, efectuarea orelor suplimentare în cazul salariaților cu timp parțial.
„Dacă un salariat cu patru ore ajunge în mod constant să lucreze șase sau șapte ore pentru a acoperi activitatea, problema devine una de respectare a regimului timpului de muncă”, explică Gabriela Bunescu.
Firma trebuie, prin urmare, să stabilească dinainte cine preia sarcinile atunci când unul dintre cei doi lipsește, dar și cum se predau documentele, informațiile și activitățile începute.
Ce s-ar putea schimba din 2027
În Parlament există o inițiativă care ar elimina actuala suprataxare a muncii part-time de la 1 ianuarie 2027, însă proiectul nu este încă lege, votul final fiind amânat în Camera Deputaților.
Dacă regula fiscală va fi eliminată, unul dintre principalele dezavantaje financiare ale job sharing-ului ar putea dispărea. Pentru angajat, trebuie reținut însă un lucru simplu: job sharing-ul nu înseamnă că două persoane au același contract. Sunt doi salariați independenți juridic, fiecare cu propriul contract part-time. Ei împart, practic, activitatea unui post, nu contractul de muncă.