Unde poți găsi un job part-time în 2026. Domeniile care fac cele mai multe angajări şi cât se câştigă
Tot mai mulți români caută un loc de muncă part-time, fie pentru a-și completa salariul de la jobul principal, fie pentru că au nevoie de un program care să le permită să combine munca cu facultatea sau alte responsabilități. În primele nouă luni ale anului, numărul aplicărilor pentru locurile de muncă cu jumătate de normă a crescut cu 13% față de aceeași perioadă din 2025, potrivit unei analize eJobs. Iar unul dintre motive este cât se poate de practic: nevoia unui venit suplimentar.
1,3 milioane de aplicări pentru joburile part-time
De la începutul anului au fost înregistrate aproximativ 1,3 milioane de aplicări pentru locurile de muncă part-time. Angajatorii au scos pe piață aproximativ 27.000 de astfel de posturi, ceea ce înseamnă o medie de 49 de aplicări pentru fiecare poziție.
Concurența este totuși mai redusă decât în cazul pieței muncii în ansamblu. Pentru toate locurile de muncă disponibile, inclusiv cele full-time și sezoniere, media ajunge la 69 de aplicări pentru fiecare poziție.
Creșterea interesului pentru programul redus arată, potrivit reprezentanților eJobs, că o parte dintre angajați încearcă să-și suplimenteze veniturile fără să renunțe la locul de muncă principal.
„Nu înseamnă neapărat că vor să renunțe la jobul principal, ci, în multe cazuri, că încearcă să obțină un venit suplimentar fără să facă o schimbare profesională majoră”, explică Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.
Cât se câștigă dintr-un job part-time
Una dintre cele mai importante informații pentru cei care caută un al doilea loc de muncă este salariul. Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs, media salarială netă la nivel național pentru pozițiile cu jumătate de normă este de aproximativ 3.000 de lei pe lună.
Suma este o medie, astfel că venitul efectiv poate fi mai mic sau mai mare în funcție de domeniu, numărul de ore lucrate, experiență, oraș și responsabilități.
Pentru o persoană care are deja un loc de muncă full-time, un asemenea venit suplimentar poate conta semnificativ în bugetul familiei. Tocmai de aceea, eJobs observă că jobul part-time este folosit uneori ca soluție temporară pentru traversarea unei perioade financiare dificile sau pentru strângerea banilor necesari unei achiziții importante.
Retailul și turismul au printre cele mai multe oferte
Cele mai multe oportunități se găsesc în retail, asigurări, servicii, turism, financiar-bancar, industria alimentară și call-center/BPO. Sunt domenii în care programul poate fi împărțit mai ușor în ture sau în intervale de câteva ore.
„Cele mai multe joburi part-time sunt entry-level, deci, implicit, le vom regăsi în domeniile care angajează masiv candidați din acest nivel de carieră”, spune Roxana Drăghici.
La polul opus sunt administrația publică și instituțiile de stat, construcțiile și serviciile medicale, unde numărul posturilor cu program redus este mult mai mic.
Joburile de acasă sunt mult mai frecvente la part-time
Un avantaj important este posibilitatea muncii de acasă. Aproximativ 14,6% dintre posturile part-time sunt remote, în timp ce, la nivelul întregii piețe, doar 4,1% dintre joburile publicate de angajatori mai permit munca de acasă.
Interesul candidaților este și mai mare: aproape 20% dintre toate aplicările pentru joburile part-time sunt direcționate către poziții remote.
Pentru cine are deja un serviciu de opt ore, diferența poate fi esențială. Eliminarea drumului până la un al doilea loc de muncă face mai ușoară organizarea programului și poate reduce cheltuielile cu transportul.
Ce trebuie verificat înainte de a accepta un al doilea job
Salariul rămâne prima informație căutată de candidați, dar nu este singura. Oamenii vor să știe exact câte ore trebuie să lucreze, dacă programul este fix sau flexibil și dacă sunt obligatorii turele de seară sau de weekend.
„Contextul economic îi face să fie mai pragmatici în raport cu veniturile, iar un al doilea job devine o variantă luată în calcul de tot mai mulți oameni”, arată reprezentanta eJobs.
Înainte de acceptarea unei oferte trebuie calculat și câștigul real. Un salariu aparent atractiv poate deveni mai puțin avantajos dacă presupune transport zilnic, multe ore în weekend sau un program care se suprapune peste locul de muncă principal. Pentru cei care vor doar să-și completeze veniturile, posturile remote sau cele cu ture flexibile pot fi, din acest punct de vedere, printre variantele mai ușor de combinat cu un job full-time.