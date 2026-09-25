Unde poți găsi un job part-time în 2026. Domeniile care fac cele mai multe angajări şi cât se câştigă

Concurența este totuși mai redusă decât în cazul pieței muncii în ansamblu. Pentru toate locurile de muncă disponibile, inclusiv cele full-time și sezoniere, media ajunge la 69 de aplicări pentru fiecare poziție.

Creșterea interesului pentru programul redus arată, potrivit reprezentanților eJobs, că o parte dintre angajați încearcă să-și suplimenteze veniturile fără să renunțe la locul de muncă principal.

„Nu înseamnă neapărat că vor să renunțe la jobul principal, ci, în multe cazuri, că încearcă să obțină un venit suplimentar fără să facă o schimbare profesională majoră”, explică Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Cât se câștigă dintr-un job part-time

Una dintre cele mai importante informații pentru cei care caută un al doilea loc de muncă este salariul. Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs, media salarială netă la nivel național pentru pozițiile cu jumătate de normă este de aproximativ 3.000 de lei pe lună.

Suma este o medie, astfel că venitul efectiv poate fi mai mic sau mai mare în funcție de domeniu, numărul de ore lucrate, experiență, oraș și responsabilități.

Pentru o persoană care are deja un loc de muncă full-time, un asemenea venit suplimentar poate conta semnificativ în bugetul familiei. Tocmai de aceea, eJobs observă că jobul part-time este folosit uneori ca soluție temporară pentru traversarea unei perioade financiare dificile sau pentru strângerea banilor necesari unei achiziții importante.

Retailul și turismul au printre cele mai multe oferte

Cele mai multe oportunități se găsesc în retail, asigurări, servicii, turism, financiar-bancar, industria alimentară și call-center/BPO. Sunt domenii în care programul poate fi împărțit mai ușor în ture sau în intervale de câteva ore.

„Cele mai multe joburi part-time sunt entry-level, deci, implicit, le vom regăsi în domeniile care angajează masiv candidați din acest nivel de carieră”, spune Roxana Drăghici.

La polul opus sunt administrația publică și instituțiile de stat, construcțiile și serviciile medicale, unde numărul posturilor cu program redus este mult mai mic.