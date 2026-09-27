Minorii nu ar mai putea închiria trotinete electrice în București. Ce reguli noi pregătește Primăria Capitalei

Trotinetele închiriate ar putea fi folosite numai de persoanele de peste 18 ani

Una dintre cele mai importante prevederi stabilește o vârstă minimă de 18 ani pentru utilizarea trotinetelor electrice închiriate în regim self-service în București.

Operatorul ar urma să fie direct responsabil de verificarea vârstei la fiecare utilizare, prin platforma sau aplicația proprie. Astfel, dacă regulamentul va fi adoptat în forma propusă, un adolescent de 16 sau 17 ani nu va mai putea debloca legal o trotinetă oferită spre închiriere prin aplicație.

Este important însă că proiectul vizează serviciile de închiriere, nu stabilește prin el însuși o interdicție generală pentru toate trotinetele electrice deținute de minori.

Legislația rutieră națională permite în prezent conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice de la vârsta de 14 ani. Tocmai diferența dintre pragul național și limita de 18 ani propusă pentru serviciile de închiriere a generat observații în timpul consultării publice. O propunere transmisă PMB a cerut menținerea pragului de 14 ani și pentru trotinetele închiriate.

Trotinetele nu ar mai putea fi folosite oriunde

Proiectul stabilește și pe unde ar urma să poată circula utilizatorii trotinetelor închiriate.

Acolo unde există pistă pentru biciclete, deplasarea trebuie făcută pe aceasta. Dacă nu există o astfel de pistă, trotinetele ar putea circula numai pe sectoarele de drum unde limita maximă de viteză pentru vehicule este de 50 km/h.

Circulația pe trotuare ar fi interzisă, cu excepția situațiilor în care există o pistă special amenajată. Proiectul interzice, de asemenea, deplasarea pe aleile din parcuri și grădini publice și pe anumite străzi sau drumuri pietruite ori nereabilitate.