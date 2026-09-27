Minorii nu ar mai putea închiria trotinete electrice în București. Ce reguli noi pregătește Primăria Capitalei
Regulile pentru trotinetele electrice închiriate ar putea deveni mult mai stricte în București. Un proiect de regulament aflat pe agenda Consiliului General al Municipiului București prevede că serviciile de închiriere în regim self-service ar putea fi folosite numai de persoanele care au împlinit 18 ani. Operatorii ar urma să fie responsabili de verificarea vârstei utilizatorului prin propriile aplicații.
Proiectul urmează să fie dezbătut și supus votului pe 30 septembrie. Documentul nu se limitează însă la vârsta utilizatorilor. Sunt prevăzute reguli pentru locurile în care se poate circula, parcarea trotinetelor, folosirea telefonului sau a căștilor în timpul deplasării și obligațiile firmelor care administrează flotele.
Trotinetele închiriate ar putea fi folosite numai de persoanele de peste 18 ani
Una dintre cele mai importante prevederi stabilește o vârstă minimă de 18 ani pentru utilizarea trotinetelor electrice închiriate în regim self-service în București.
Operatorul ar urma să fie direct responsabil de verificarea vârstei la fiecare utilizare, prin platforma sau aplicația proprie. Astfel, dacă regulamentul va fi adoptat în forma propusă, un adolescent de 16 sau 17 ani nu va mai putea debloca legal o trotinetă oferită spre închiriere prin aplicație.
Este important însă că proiectul vizează serviciile de închiriere, nu stabilește prin el însuși o interdicție generală pentru toate trotinetele electrice deținute de minori.
Legislația rutieră națională permite în prezent conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice de la vârsta de 14 ani. Tocmai diferența dintre pragul național și limita de 18 ani propusă pentru serviciile de închiriere a generat observații în timpul consultării publice. O propunere transmisă PMB a cerut menținerea pragului de 14 ani și pentru trotinetele închiriate.
Trotinetele nu ar mai putea fi folosite oriunde
Proiectul stabilește și pe unde ar urma să poată circula utilizatorii trotinetelor închiriate.
Acolo unde există pistă pentru biciclete, deplasarea trebuie făcută pe aceasta. Dacă nu există o astfel de pistă, trotinetele ar putea circula numai pe sectoarele de drum unde limita maximă de viteză pentru vehicule este de 50 km/h.
Circulația pe trotuare ar fi interzisă, cu excepția situațiilor în care există o pistă special amenajată. Proiectul interzice, de asemenea, deplasarea pe aleile din parcuri și grădini publice și pe anumite străzi sau drumuri pietruite ori nereabilitate.
Accesul trotinetelor electrice în parcurile și grădinile publice din București a făcut deja obiectul unei interdicții adoptate de Consiliul General în 2025. Noul regulament urmărește să includă reguli specifice și pentru serviciile de închiriere.
Telefonul și căștile audio, interzise în timpul deplasării
Și comportamentul utilizatorului este vizat de proiect.
Folosirea telefonului mobil, a tabletei sau a căștilor audio în timpul mersului ar urma să fie interzisă. Totodată, pe o trotinetă va putea circula o singură persoană, iar transportarea obiectelor voluminoase nu va fi permisă.
Utilizatorii ar trebui să aibă asupra lor și actul de identitate atunci când circulă pe drumurile publice.
Pentru operatori apar, la rândul lor, cerințe tehnice. Trotinetele oferite spre închiriere ar trebui să fie dotate, printre altele, cu sisteme de localizare GPS, mijloace de iluminare și sisteme de avertizare sonoră.
Trotinetele nu vor mai putea fi lăsate la întâmplare
O problemă frecvent întâlnită în București este cea a trotinetelor lăsate pe trotuare, în apropierea trecerilor de pietoni sau în alte locuri unde pot bloca circulația.
Proiectul prevede că acestea nu vor putea fi parcate pe carosabil sau pe pistele pentru biciclete. De asemenea, nu vor putea fi lăsate astfel încât să afecteze circulația pietonală ori rutieră, accesul la imobile, instituții, stații de transport în comun, parcuri sau grădini. Spațiile verzi și zonele protejate sunt, de asemenea, vizate.
Operatorii ar urma să fie responsabili pentru mutarea trotinetelor lăsate necorespunzător.
În plus, firmele nu vor putea amplasa flotele oriunde doresc. Trotinetele vor putea fi amplasate numai în zonele marcate în aplicațiile de închiriere și în spațiile de pe domeniul public pentru care operatorii au obținut autorizația necesară de la Primăria Municipiului București.
Operatorii vor avea nevoie de autorizație
Noul regulament urmărește să introducă un sistem unitar de autorizare pentru firmele care oferă servicii de închiriere a trotinetelor electrice în București. Proiectul aflat în procedură la Primăria Capitalei poartă chiar denumirea de „Regulament privind autorizarea și condițiile de desfășurare a serviciului de închiriere a trotinetelor electrice în regim self-service prin intermediul platformelor online pe domeniul public al Municipiului București”.
Primăria Capitalei a prezentat proiectul încă din vară, argumentând necesitatea unor reguli mai clare atât pentru utilizatori, cât și pentru operatorii serviciilor de închiriere.
Regulile nu sunt încă în vigoare
Noile prevederi nu se aplică în acest moment. Proiectul apare pe ordinea de zi a Consiliului General și urmează să fie supus votului.
Prin urmare, limita de 18 ani pentru închiriere și celelalte obligații trebuie prezentate deocamdată drept măsuri propuse, nu drept reguli deja aplicabile.
Dacă proiectul va fi adoptat, serviciile de trotinete electrice închiriate din Capitală vor trebui să se conformeze noului regulament, inclusiv în ceea ce privește verificarea vârstei utilizatorilor și modul în care vehiculele sunt amplasate și folosite pe domeniul public.