Cel mai aglomerat bulevard din București se transformă. Ce se întâmplă, însă, cu locurile de parcare de pe Iuliu Maniu: „Maşinile alea nu se evaporă”

Prima etapă începe între Lujerului și Moinești

Lucrările anunțate de Primăria Sectorului 6 încep cu organizarea șantierului pe tronsonul dintre Pasajul Lujerului și Strada Moinești. Proiectul complet este însă mult mai amplu. Reconfigurarea vizează aproximativ 2,2 kilometri, între Valea Cascadelor și Lujerului, și o suprafață de circa 55.172 de metri pătrați.

Lucrările vor fi împărțite în două etape. Prima acoperă tronsonul estic, dintre Pasajul Lujerului și Strada Moinești, iar ulterior va fi abordată partea vestică, dintre Valea Cascadelor și Moinești.

Pentru șoferi, perioada de șantier poate deveni sensibilă tocmai din cauza volumului foarte mare de trafic existent deja. Chiar și lucrări anterioare pe Iuliu Maniu au produs dificultăți importante. În mai 2026, de exemplu, Brigada Rutieră recomanda rute alternative pentru intrarea dinspre A1 după ce lucrările la apă și canalizare restrânseseră circulația pe o porțiune la o singură bandă.

Bandă BUS și piste de biciclete pe ambele sensuri

Una dintre cele mai importante modificări va fi introducerea unei benzi dedicate transportului public. Măsura este relevantă într-o zonă în care autobuzele sunt prinse în prezent în același trafic cu mașinile.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov arată, de altfel, că traficul intens de pe Iuliu Maniu afectează viteza transportului public și subliniază că circulația autobuzelor împreună cu restul traficului pe segmentele foarte aglomerate reduce eficiența serviciului.

Cele șapte stații de transport public din zona proiectului vor fi reconfigurate, cu spații mai clare și mai sigure pentru călători. În același timp, vor apărea piste pentru biciclete pe ambele sensuri, separate fizic de carosabil.

Mai puține mașini pe aleea colectoare

O schimbare importantă apare și în cazul aleii colectoare. Aceasta urmează să fie transformată într-un spațiu de tip „shared space”, în care pietonii și bicicliștii vor avea prioritate. Accesul mașinilor va fi permis doar în anumite situații, precum aprovizionarea sau intervențiile.