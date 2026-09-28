Cel mai aglomerat bulevard din București se transformă. Ce se întâmplă, însă, cu locurile de parcare de pe Iuliu Maniu: „Maşinile alea nu se evaporă”
Pentru mii de șoferi care intră sau ies zilnic din București prin vestul Capitalei, Bulevardul Iuliu Maniu este sinonim cu traficul bară la bară. Artera care preia o bună parte din mașinile venite dinspre A1 și localitățile din vestul Bucureștiului a fost poreclită de șoferi chiar „Iadul Maniu”, din cauza blocajelor de la orele de vârf. De luni, 28 septembrie, începe însă o amplă reconfigurare a bulevardului, prin care Primăria Sectorului 6 spune că vrea să transforme o arteră dominată de traficul auto într-un coridor modern de mobilitate și o „promenadă verde”.
Problemele de trafic din zonă sunt cât se poate de reale. La începutul anului școlar, de exemplu, Bulevardul Iuliu Maniu a fost raportat complet blocat pe anumite intervale de la intrarea dinspre A1 până la Pasajul Lujerului, în timp ce drumurile dinspre Chiajna și Dudu înregistrau, la rândul lor, blocaje importante.
Prima etapă începe între Lujerului și Moinești
Lucrările anunțate de Primăria Sectorului 6 încep cu organizarea șantierului pe tronsonul dintre Pasajul Lujerului și Strada Moinești. Proiectul complet este însă mult mai amplu. Reconfigurarea vizează aproximativ 2,2 kilometri, între Valea Cascadelor și Lujerului, și o suprafață de circa 55.172 de metri pătrați.
Lucrările vor fi împărțite în două etape. Prima acoperă tronsonul estic, dintre Pasajul Lujerului și Strada Moinești, iar ulterior va fi abordată partea vestică, dintre Valea Cascadelor și Moinești.
Pentru șoferi, perioada de șantier poate deveni sensibilă tocmai din cauza volumului foarte mare de trafic existent deja. Chiar și lucrări anterioare pe Iuliu Maniu au produs dificultăți importante. În mai 2026, de exemplu, Brigada Rutieră recomanda rute alternative pentru intrarea dinspre A1 după ce lucrările la apă și canalizare restrânseseră circulația pe o porțiune la o singură bandă.
Bandă BUS și piste de biciclete pe ambele sensuri
Una dintre cele mai importante modificări va fi introducerea unei benzi dedicate transportului public. Măsura este relevantă într-o zonă în care autobuzele sunt prinse în prezent în același trafic cu mașinile.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov arată, de altfel, că traficul intens de pe Iuliu Maniu afectează viteza transportului public și subliniază că circulația autobuzelor împreună cu restul traficului pe segmentele foarte aglomerate reduce eficiența serviciului.
Cele șapte stații de transport public din zona proiectului vor fi reconfigurate, cu spații mai clare și mai sigure pentru călători. În același timp, vor apărea piste pentru biciclete pe ambele sensuri, separate fizic de carosabil.
Mai puține mașini pe aleea colectoare
O schimbare importantă apare și în cazul aleii colectoare. Aceasta urmează să fie transformată într-un spațiu de tip „shared space”, în care pietonii și bicicliștii vor avea prioritate. Accesul mașinilor va fi permis doar în anumite situații, precum aprovizionarea sau intervențiile.
De asemenea, trotuarele vor fi refăcute și extinse, iar de-a lungul bulevardului vor apărea mici zone verzi de tip „pocket park”, cu spații pentru odihnă.
Locurile de parcare, marea nemulțumire a locuitorilor
Transformarea aleilor și extinderea spațiilor destinate pietonilor și bicicliștilor au ridicat însă o problemă importantă pentru oamenii care locuiesc în zonă: unde vor fi parcate mașinile care ocupă în prezent breteaua laterală și locurile ce ar putea dispărea odată cu reconfigurarea? Mai mulți bucureșteni au cerut Primăriei Sectorului 6 să prezinte, în paralel cu proiectul, și o soluție concretă pentru parcare.
„Sunt curios unde vor merge să parcheze cei care parcau pe bulevard. Aveți o alternativă pentru ei? Cred că se vor înghesui pe străduțele din spatele bulevardului și se va crea un haos de toată frumusețea”, a comentat un locuitor. Altul a transmis: „Suntem nemulțumiți de acest proiect în forma prezentată, în special noi, cei care avem în prezent locuri de parcare în zonă. Înainte de a începe promenada, considerăm că trebuie prezentată clar soluția pentru locurile de parcare care vor fi desființate. (…) Spațiul verde și promenada sunt importante, dar și nevoia de parcări a locuitorilor trebuie luată în calcul”.
Aceeași problemă a fost ridicată și de alți locuitori, care se tem că eliminarea parcărilor de pe bretea ar putea muta pur și simplu mașinile pe străzile din jur.
„Ce soluție aveți pentru cele câteva sute, poate mii de mașini care sunt acum parcate pe breteaua laterală? Mașinile acestea nu se evaporă. Văd că apar marcate niște locuri la bulevard, dar ele oricum existau și acum. Plus că, dacă faceți bandă BUS dedicată, unde mai faceți parcare? Înțeleg că vreți să dezvoltați «orașul-parc» sau să descurajați posesia auto, dar mașinile sunt o realitate și există. Și șoferii sunt cetățeni și plătitori de impozite. Mi-e teamă că veți genera o mare problemă în zonă, pe care nici amenzile și nici mașinile de ridicat autoturisme parcate neregulamentar nu o vor putea gestiona”, se arată într-un alt comentariu.
Nu toate reacțiile sunt însă împotriva extinderii spațiilor verzi. Unii locuitori cer chiar ca asemenea investiții să continue și spre zona Păcii-Preciziei, dar atrag atenția că proiectele trebuie gândite pentru toate nevoile cartierului.
„Așteptăm să se întâmple ceva similar și de la Păcii spre ieșirea către A1, unde există comunități de oameni care au nevoie de acces la spații verzi și infrastructură modernă. În ultimii ani s-a construit foarte mult în zonă, iar spațiile verzi lipsesc cu desăvârșire. Poate vă gândiți să continuați Parcul Liniei măcar până la stația de metrou Preciziei”, a scris un bucureștean.
În schimb, un alt comentator consideră că prioritatea ar trebui să fie traficul:
„În loc să vă ocupați de problemele care afectează traficul de la Păcii până la ieșire, plantați copaci și faceți pistă de biciclete. Nu spun că este rău, dar nu ar trebui să vă concentrați pe alte priorități?”
Tei și stejari, iluminat LED și stații de încărcare
Primăria Sectorului 6 promite și refacerea zonelor verzi de pe ambele părți ale arterei. Vor fi plantate inclusiv specii autohtone rezistente la mediul urban, precum teiul și stejarul, iar vegetația va beneficia de sisteme automate de irigații.
Proiectul mai prevede iluminat LED cu sistem de telegestiune, bănci, coșuri pentru colectare selectivă, rastele pentru biciclete și stații de încărcare pentru vehicule electrice.
Vor exista și măsuri pentru persoanele cu dizabilități: rampe, marcaje tactilo-vizuale, mână curentă dublă și panouri cu inscripții Braille.
Investiție de peste 45 de milioane de lei
Valoarea totală anunțată pentru proiect este de aproximativ 45,3 milioane de lei, inclusiv TVA, o parte importantă a investiției fiind acoperită din finanțare europeană nerambursabilă. Documentele aprobate de Consiliul Local Sector 6 indică peste 36,3 milioane de lei drept cheltuieli eligibile pentru proiect.
Marea întrebare pentru șoferi rămâne însă dacă transformarea va reuși să reducă problema care a făcut celebru Iuliu Maniu: ambuteiajele. Proiectul încearcă să mute o parte din deplasări către transportul public, bicicletă și mersul pe jos, dar bulevardul rămâne una dintre principalele porți de intrare în Capitală dinspre A1. Pentru cei care îl traversează zilnic, prima provocare va fi chiar perioada lucrărilor, pe o arteră care ajunge deja frecvent la limita capacității în orele de vârf.