Joburile part-time care pot aduce până la 3.000 de lei pe lună. Domeniile în care angajatorii caută acum oameni
Tot mai mulți români sunt interesați de un loc de muncă part-time, pe fondul creșterii costului vieții și al dorinței de a-și suplimenta veniturile. Specialiștii în recrutare spun că există numeroase oportunități pentru cei care vor să lucreze câteva ore pe zi, iar în unele domenii câștigurile pot ajunge la aproximativ 3.000 de lei net pe lună.
Interesul pentru astfel de posturi a crescut în ultimii ani, pe măsură ce cheltuielile lunare au devenit tot mai greu de acoperit dintr-un singur salariu. Pentru unii, un al doilea job reprezintă o soluție pentru plata facturilor, în timp ce alții urmăresc să economisească sau să își permită un nivel de trai mai ridicat.
Domeniile în care există cele mai multe oportunități
Potrivit specialiștilor în resurse umane, cele mai multe joburi part-time sunt disponibile în domenii care permit un program flexibil sau desfășurarea activității de la distanță.
Printre acestea se numără administrarea paginilor de social media, creare și editare de conținut, relații cu clienții, contabilitate, audit, introducere și prelucrare de date sau alte servicii care presupun lucrul la calculator. Aceste activități pot fi realizate înainte sau după programul principal de lucru, iar în multe cazuri angajații își pot organiza singuri programul.
În funcție de experiență, responsabilități și numărul de ore lucrate, un astfel de job poate aduce venituri suplimentare de până la 3.000 de lei net pe lună.
Programul flexibil, unul dintre cele mai mari avantaje
Munca part-time este preferată și pentru flexibilitatea pe care o oferă. Spre deosebire de un al doilea job cu program fix, multe dintre activitățile desfășurate online permit angajaților să lucreze seara sau în weekend, fără să interfereze cu locul de muncă principal.
Acesta este și motivul pentru care posturile din zona digitală sunt printre cele mai căutate. O mare parte dintre angajatori caută colaboratori care să gestioneze proiecte punctuale, să ofere suport administrativ sau să desfășoare activități care nu necesită prezența permanentă la birou.
Tot mai mulți români caută venituri suplimentare
Specialiștii spun că interesul pentru un al doilea loc de muncă este alimentat de scăderea puterii de cumpărare. Creșterea prețurilor din ultimii ani a făcut ca un singur salariu să nu mai fie suficient pentru multe familii.
În același timp, există și persoane care aleg să își diversifice sursele de venit pentru a avea o rezervă financiară sau pentru a-și atinge mai rapid anumite obiective, precum achiziționarea unei locuințe, plata unui credit ori constituirea unui fond de economii.
Tot mai des se vorbește despre conceptul de „carieră de portofoliu”, în care veniturile provin din mai multe activități desfășurate simultan, nu doar dintr-un singur contract de muncă.
Ce trebuie să ai în vedere înainte de a accepta un al doilea job
Specialiștii atrag atenția că un venit suplimentar vine și cu responsabilități mai mari. Un program încărcat poate reduce timpul destinat odihnei și vieții personale, iar pe termen lung poate afecta sănătatea și performanța profesională.
Înainte de a accepta un al doilea loc de muncă, este recomandat ca angajații să analizeze cu atenție programul, volumul de activitate și modul în care acesta se poate îmbina cu obligațiile de la jobul principal.
De asemenea, experții recomandă ca orice activitate suplimentară să fie desfășurată în baza unui contract legal, pentru ca angajatul să beneficieze de toate drepturile prevăzute de legislația muncii și de protecția oferită de sistemul de asigurări sociale.
În contextul actual al pieței muncii, joburile part-time rămân una dintre cele mai accesibile modalități prin care românii își pot completa veniturile, iar interesul pentru astfel de oportunități este așteptat să rămână ridicat și în perioada următoare.