Joburile part-time care pot aduce până la 3.000 de lei pe lună. Domeniile în care angajatorii caută acum oameni

Domeniile în care există cele mai multe oportunități

Potrivit specialiștilor în resurse umane, cele mai multe joburi part-time sunt disponibile în domenii care permit un program flexibil sau desfășurarea activității de la distanță.

Printre acestea se numără administrarea paginilor de social media, creare și editare de conținut, relații cu clienții, contabilitate, audit, introducere și prelucrare de date sau alte servicii care presupun lucrul la calculator. Aceste activități pot fi realizate înainte sau după programul principal de lucru, iar în multe cazuri angajații își pot organiza singuri programul.

În funcție de experiență, responsabilități și numărul de ore lucrate, un astfel de job poate aduce venituri suplimentare de până la 3.000 de lei net pe lună.

Programul flexibil, unul dintre cele mai mari avantaje

Munca part-time este preferată și pentru flexibilitatea pe care o oferă. Spre deosebire de un al doilea job cu program fix, multe dintre activitățile desfășurate online permit angajaților să lucreze seara sau în weekend, fără să interfereze cu locul de muncă principal.

Acesta este și motivul pentru care posturile din zona digitală sunt printre cele mai căutate. O mare parte dintre angajatori caută colaboratori care să gestioneze proiecte punctuale, să ofere suport administrativ sau să desfășoare activități care nu necesită prezența permanentă la birou.

Tot mai mulți români caută venituri suplimentare

Specialiștii spun că interesul pentru un al doilea loc de muncă este alimentat de scăderea puterii de cumpărare. Creșterea prețurilor din ultimii ani a făcut ca un singur salariu să nu mai fie suficient pentru multe familii.

În același timp, există și persoane care aleg să își diversifice sursele de venit pentru a avea o rezervă financiară sau pentru a-și atinge mai rapid anumite obiective, precum achiziționarea unei locuințe, plata unui credit ori constituirea unui fond de economii.