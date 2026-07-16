Documentarul Disney+ care dezvăluie secretul familiei lui Charles Manson. Un test ADN i-a schimbat viața nepoatei sale

Sophia Maddox a început să se filmeze pentru a face față șocului

După ce a primit rezultatul testului ADN, Sophia Maddox a început să se filmeze, explicând că nu știa cum altfel să gestioneze vestea. Documentarul urmărește astfel nu doar investigația genealogică, ci și reacțiile sale imediate, schimbările prin care trece și impactul descoperirii asupra relației cu tatăl său, Daniel Arguelles. Maddox susține că acesta seamănă izbitor cu Charles Manson.

Povestea amintește de alte cazuri în care un test ADN a scos la iveală secrete de familie, însă miza este mult mai apăsătoare în cazul cineastei. Ea nu află doar că identitatea bunicului său a fost ascunsă, ci că acesta este un om asociat cu unele dintre cele mai șocante crime comise în America secolului trecut.

Potrivit sinopsisului oficial, informațiile genetice au permis echipei să găsească documente de familie care nu au mai fost prezentate public și înregistrări audio inedite. Materialele ar oferi noi detalii despre personalitatea, patologia și comportamentul sociopatic al lui Manson. În paralel, relația dintre Sophia și tatăl său devine tot mai tensionată, pe măsură ce investigația avansează.

Moștenirea întunecată lăsată de Charles Manson

Charles Manson a condus gruparea cunoscută sub numele de „Familia Manson”. În august 1969, membri ai cultului au ucis șapte persoane în două nopți, printre victime aflându-se actrița Sharon Tate, care era însărcinată. Manson nu a participat direct la toate atacurile, dar a fost condamnat pentru crimă și conspirație, procurorii demonstrând rolul său în manipularea și coordonarea adepților.

Cazul a continuat să fascineze industria cinematografică, iar numeroase filme inspirate de Charles Manson au încercat să reconstituie atât crimele, cât și influența exercitată de liderul cultului. Noul documentar schimbă însă perspectiva: în loc să se concentreze exclusiv pe Manson și adepții săi, analizează efectele pe care trecutul acestuia le are asupra unei persoane care nu l-a cunoscut, dar care descoperă că face parte din familia sa biologică.

Înaintea documentarului, era cunoscut public faptul că Manson avusese trei fii: Charles Manson Jr., Charles Luther Manson și Michael Brunner. Producția susține că Sophia Maddox și tatăl său reprezintă o ramură a familiei care nu fusese dezvăluită până acum. Modul exact în care testul ADN și documentele identificate confirmă legătura urmează să fie prezentat în film.

Documentarul vorbește despre traumă, nu doar despre crime

Sophia Maddox spune că proiectul a devenit o analiză a traumei generaționale și a întrebării dacă oamenii sunt condamnați să repete poveștile moștenite. Teama legată de ceea ce ar fi putut primi genetic de la Manson devine una dintre temele centrale, alături de posibilitatea de a-și construi propria identitate, independent de faptele unui strămoș.