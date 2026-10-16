Epic Games Launcher pornește mai repede decât Steam, dar testul arată cât durează deschiderea celor două platforme
Epic Games Launcher s-a dovedit mai rapid decât Steam într-un test realizat după ce ambele platforme au primit actualizări menite să le îmbunătățească performanța. Diferența a fost de câteva secunde, însă rezultatele depind de configurația sistemului și de modul în care este măsurat timpul de pornire.
Comparația a fost făcută după ce Epic Games a anunțat că a accelerat funcționarea propriului launcher, folosind o abordare descrisă drept „vibe coding”. În aceeași zi, Valve a publicat o actualizare pentru clientul Steam, care promitea îmbunătățirea vitezei de pornire. Testul a urmărit să stabilească ce platformă ajunge mai repede la magazinul său digital, cu imaginile încărcate corect, scrie publicația PC Gamer.
Epic Games Launcher se deschide în mai puțin de șase secunde
În testele efectuate de jurnalista Jess Kinghorn de la PC Gamer, Epic Games Launcher a avut un timp mediu de pornire de 5,98 secunde. Steam a avut nevoie, în schimb, de 9,32 secunde pentru a încărca interfața magazinului, cu toate imaginile afișate corespunzător.
Pentru a obține rezultatele, fiecare aplicație a fost pornită de trei ori din zona de notificări a sistemului de operare, iar valorile înregistrate au fost apoi mediate. Calculatorul folosit pentru testare era un sistem preasamblat iBuyPower, echipat cu o placă video NVIDIA GeForce RTX 4070 Super.
Diferența dintre cele două platforme a fost de 3,34 secunde în favoarea Epic Games Launcher. Rezultatul indică un avantaj pentru aplicația Epic în condițiile testului, dar nu demonstrează că aceasta va porni mai repede pe orice calculator.
Performanța poate varia în funcție de componentele sistemului, de programele care rulează în fundal și de starea aplicațiilor în momentul pornirii. De asemenea, comparația a măsurat timpul necesar pentru încărcarea magazinelor digitale, nu viteza de descărcare a jocurilor sau performanța acestora după lansare.
Valve a accelerat pornirea Steam printr-o actualizare
Valve a anunțat o actualizare pentru clientul Steam care îmbunătățește performanța la pornire. Actualizarea a apărut în aceeași zi în care Epic Games a comunicat că a făcut propriul launcher mai rapid, oferind un context potrivit pentru comparația dintre cele două aplicații.
Steam rămâne una dintre principalele platforme pentru distribuția jocurilor pe PC, iar timpul de încărcare al clientului poate conta pentru cei care îl deschid frecvent pe parcursul zilei. Chiar dacă diferența măsurată în test a fost de câteva secunde, rezultatul nu trebuie interpretat drept o comparație definitivă între toate configurațiile posibile.
Au existat și alte teste în care Steam a fost deschis direct în biblioteca de jocuri și a ajuns la interfața respectivă într-un timp mai scurt. Totuși, rezultatele nu sunt neapărat comparabile dacă aplicațiile sunt evaluate în condiții diferite sau dacă punctul final al măsurătorii nu este același.
În cazul testului publicat de PC Gamer, criteriul a fost încărcarea magazinului fiecărei platforme. Din această perspectivă, Epic Games Launcher a avut avantajul, chiar dacă Steam a primit și el o actualizare destinată accelerării pornirii.
Epic Games Launcher are o problemă când încerci să îl închizi complet
În timpul testelor, jurnalista a observat și o diferență de funcționare între cele două aplicații. Steam poate fi închis complet din meniul său, prin selectarea opțiunii de ieșire. Verificarea în Task Manager confirmă apoi că programul nu mai rulează în fundal.
În cazul Epic Games Launcher, închiderea ferestrei cu butonul „X” sau folosirea opțiunii „Close window” din meniul pictogramei din zona de notificări nu oprește neapărat procesul. Aplicația poate continua să ruleze în fundal, ceea ce înseamnă că simpla închidere a ferestrei nu este suficientă pentru a garanta o pornire complet nouă la următoarea măsurătoare.
Pentru a evita această situație, testul a folosit opțiunea „End task” din Task Manager. Nici această operațiune nu a fost suficientă din prima încercare: la fiecare test, launcherul Epic s-a redeschis după prima oprire forțată, astfel că procesul a trebuit încheiat încă o dată.
Acest comportament poate influența modul în care este evaluată pornirea aplicației, deoarece un program rămas activ în fundal nu se află în aceeași situație ca unul închis complet. Pentru o comparație corectă, starea inițială a ambelor platforme trebuie controlată cu atenție.
De ce Steam rămâne preferatul jurnalistei, în ciuda diferenței de viteză
Chiar dacă Epic Games Launcher a câștigat comparația privind timpul de pornire, Jess Kinghorn a precizat că preferă în continuare Steam. Pe lângă modul mai simplu în care poate fi închis clientul Valve, jurnalista a menționat și câteva funcții pe care le folosește în mod regulat.
Printre acestea se numără actualizarea vizuală Big Art, care a îmbunătățit aspectul bibliotecii de jocuri, precum și funcția de calendar personal. Aceasta din urmă îi permite să urmărească jocurile care urmează să apară, inclusiv titluri din categoriile cozy și horror.
Comparația arată că viteza de pornire reprezintă doar unul dintre criteriile după care pot fi evaluate platformele pentru jocuri pe PC. Epic Games Launcher a fost mai rapid în cele trei măsurători efectuate pe sistemul testat, însă Steam oferă funcții și un mod de utilizare pe care jurnalista le preferă.