Epic Games Launcher pornește mai repede decât Steam, dar testul arată cât durează deschiderea celor două platforme

Epic Games Launcher se deschide în mai puțin de șase secunde

În testele efectuate de jurnalista Jess Kinghorn de la PC Gamer, Epic Games Launcher a avut un timp mediu de pornire de 5,98 secunde. Steam a avut nevoie, în schimb, de 9,32 secunde pentru a încărca interfața magazinului, cu toate imaginile afișate corespunzător.

Pentru a obține rezultatele, fiecare aplicație a fost pornită de trei ori din zona de notificări a sistemului de operare, iar valorile înregistrate au fost apoi mediate. Calculatorul folosit pentru testare era un sistem preasamblat iBuyPower, echipat cu o placă video NVIDIA GeForce RTX 4070 Super.

Diferența dintre cele două platforme a fost de 3,34 secunde în favoarea Epic Games Launcher. Rezultatul indică un avantaj pentru aplicația Epic în condițiile testului, dar nu demonstrează că aceasta va porni mai repede pe orice calculator.

Performanța poate varia în funcție de componentele sistemului, de programele care rulează în fundal și de starea aplicațiilor în momentul pornirii. De asemenea, comparația a măsurat timpul necesar pentru încărcarea magazinelor digitale, nu viteza de descărcare a jocurilor sau performanța acestora după lansare.

Valve a accelerat pornirea Steam printr-o actualizare

Valve a anunțat o actualizare pentru clientul Steam care îmbunătățește performanța la pornire. Actualizarea a apărut în aceeași zi în care Epic Games a comunicat că a făcut propriul launcher mai rapid, oferind un context potrivit pentru comparația dintre cele două aplicații.

Steam rămâne una dintre principalele platforme pentru distribuția jocurilor pe PC, iar timpul de încărcare al clientului poate conta pentru cei care îl deschid frecvent pe parcursul zilei. Chiar dacă diferența măsurată în test a fost de câteva secunde, rezultatul nu trebuie interpretat drept o comparație definitivă între toate configurațiile posibile.

Au existat și alte teste în care Steam a fost deschis direct în biblioteca de jocuri și a ajuns la interfața respectivă într-un timp mai scurt. Totuși, rezultatele nu sunt neapărat comparabile dacă aplicațiile sunt evaluate în condiții diferite sau dacă punctul final al măsurătorii nu este același.