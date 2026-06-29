Disney+ pregătește un iulie plin de supereroi, mistere și aventuri: X-Men ’97, Tom Hiddleston și Emmy Rossum, printre premiere

Supereroi, suspans și un thriller cu Emmy Rossum

Una dintre cele mai mari premiere ale lunii este sezonul al doilea din „X-Men ’97”, disponibil din 1 iulie. Serialul de animație Marvel continuă povestea celebrei echipe de mutanți, care ajunge de această dată dispersată în epoci diferite ale cronologiei. Eroii trebuie să găsească o cale de întoarcere, în timp ce lumea anilor ’90 devine tot mai ostilă mutanților, iar noi amenințări apar în absența lor.

Premiera va avea loc cu trei episoade disponibile simultan, urmând ca restul sezonului să fie lansat săptămânal. Pentru fanii Marvel, noul capitol promite să păstreze energia și estetica inspirată de seria animată clasică, dar să extindă povestea într-o direcție mai ambițioasă, cu personaje separate de timp și cu pericole care pot schimba complet echilibrul dintre oameni și mutanți.

Pe 27 iulie ajunge „Furie și seducție” („Furious”), un serial original creat de Liz Meriwether, cunoscută și ca producătoare executivă a proiectului. Emmy Rossum o interpretează pe Alice Black, o agentă FBI prinsă într-o urmărire periculoasă, în încercarea de a opri o criminală în serie misterioasă și extrem de calculată.

Serialul pornește de la un conflict aparent clar, între o investigatoare și o suspectă, însă povestea promite să complice rapid granița dintre bine și rău. Pe măsură ce viețile celor două femei se intersectează, fiecare își caută propria formă de dreptate. „Furie și seducție” debutează cu trei episoade, iar apoi va avea câte un episod nou în fiecare zi de luni.

Tom Hiddleston se întoarce în timp, la Pompei

Tom Hiddleston, cunoscut publicului Disney+ mai ales din „Loki”, este gazda documentarului „Pompeii: Dincolo de timp, cu Tom Hiddleston”, disponibil pe 23 iulie. Producția National Geographic combină dramatizarea cinematografică cu investigația documentară, pentru a reconstrui ultimele ore înainte de erupția Vezuviului care a distrus orașul roman.

Serialul își propune să privească Pompei dintr-o perspectivă mai umană, concentrată nu doar pe amploarea tragediei, ci și pe viețile oamenilor care au fost surprinși de dezastru. Arheologi, istorici, geologi și experți în dezastre analizează dovezi recente și încearcă să explice ce s-a întâmplat, dar și ce șanse ar fi avut locuitorii de a supraviețui.