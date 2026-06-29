Disney+ pregătește un iulie plin de supereroi, mistere și aventuri: X-Men ’97, Tom Hiddleston și Emmy Rossum, printre premiere
Disney+ intră în luna iulie 2026 cu un program variat, construit pentru gusturi foarte diferite: de la animații Marvel și povești fantastice pentru adolescenți, până la thrillere tensionate, documentare istorice și producții National Geographic. Printre cele mai așteptate titluri se numără revenirea mutanților în „X-Men ’97”, un nou serial cu Emmy Rossum și o incursiune spectaculoasă în ultimele ore ale orașului Pompei, alături de Tom Hiddleston.
Platforma aduce atât producții originale lansate în regim săptămânal, cât și sezoane disponibile integral pentru cei care preferă să urmărească totul dintr-o singură sesiune. Iulie vine și cu titluri potrivite pentru familie, producții coreene, seriale de animație cult și filme care pot completa o seară relaxantă acasă.
Supereroi, suspans și un thriller cu Emmy Rossum
Una dintre cele mai mari premiere ale lunii este sezonul al doilea din „X-Men ’97”, disponibil din 1 iulie. Serialul de animație Marvel continuă povestea celebrei echipe de mutanți, care ajunge de această dată dispersată în epoci diferite ale cronologiei. Eroii trebuie să găsească o cale de întoarcere, în timp ce lumea anilor ’90 devine tot mai ostilă mutanților, iar noi amenințări apar în absența lor.
Premiera va avea loc cu trei episoade disponibile simultan, urmând ca restul sezonului să fie lansat săptămânal. Pentru fanii Marvel, noul capitol promite să păstreze energia și estetica inspirată de seria animată clasică, dar să extindă povestea într-o direcție mai ambițioasă, cu personaje separate de timp și cu pericole care pot schimba complet echilibrul dintre oameni și mutanți.
Pe 27 iulie ajunge „Furie și seducție” („Furious”), un serial original creat de Liz Meriwether, cunoscută și ca producătoare executivă a proiectului. Emmy Rossum o interpretează pe Alice Black, o agentă FBI prinsă într-o urmărire periculoasă, în încercarea de a opri o criminală în serie misterioasă și extrem de calculată.
Serialul pornește de la un conflict aparent clar, între o investigatoare și o suspectă, însă povestea promite să complice rapid granița dintre bine și rău. Pe măsură ce viețile celor două femei se intersectează, fiecare își caută propria formă de dreptate. „Furie și seducție” debutează cu trei episoade, iar apoi va avea câte un episod nou în fiecare zi de luni.
Tom Hiddleston se întoarce în timp, la Pompei
Tom Hiddleston, cunoscut publicului Disney+ mai ales din „Loki”, este gazda documentarului „Pompeii: Dincolo de timp, cu Tom Hiddleston”, disponibil pe 23 iulie. Producția National Geographic combină dramatizarea cinematografică cu investigația documentară, pentru a reconstrui ultimele ore înainte de erupția Vezuviului care a distrus orașul roman.
Serialul își propune să privească Pompei dintr-o perspectivă mai umană, concentrată nu doar pe amploarea tragediei, ci și pe viețile oamenilor care au fost surprinși de dezastru. Arheologi, istorici, geologi și experți în dezastre analizează dovezi recente și încearcă să explice ce s-a întâmplat, dar și ce șanse ar fi avut locuitorii de a supraviețui.
Toate episoadele vor fi disponibile din ziua premierei, ceea ce face seria ideală pentru o vizionare completă într-un weekend. Producția îl reunește pe Tom Hiddleston cu Kevin R. Wright, producător executiv al serialului „Loki”, într-un proiect care mizează pe detalii istorice, imagini spectaculoase și povești reale redescoperite după aproape două milenii.
Aventuri pentru familie și titluri care completează luna
Pentru publicul mai tânăr, Disney+ lansează pe 17 iulie filmul original „Descendenții: Țara minunilor malefice”. Povestea le readuce în prim-plan pe Red și Chloe, care descoperă că schimbarea trecutului are consecințe neașteptate. Când Regina de Cupă este răpită, cele două pornesc într-o nouă aventură prin Țara Minunilor, alături de personaje noi și de o echipă de răufăcători.
Luna include și producția specială National Geographic „Rechinii ciocan în prim-plan, cu Bertie Gregory”, disponibilă pe 5 iulie, dar și serialul documentar „Cultul lui NatureBoy”, care ajunge pe platformă pe 15 iulie cu toate episoadele. Pentru fanii producțiilor asiatice, primul sezon din „Magazin pentru ucigași” devine disponibil pe 8 iulie, iar al doilea sezon este programat tot în iulie.
În plus, abonații vor putea vedea sezonul 2 din „Schimbare de viteze”, sezonul 15 din „King of the Hill”, serialul „R.J. Decker”, noi episoade din „Sofia Întâi: Magia regală” și compilații cu „Bluey”. De la 1 iulie, în catalog intră și clasicul „Dans murdar”, o alegere potrivită pentru cei care vor să revadă una dintre cele mai cunoscute povești romantice ale anilor ’80.
Disponibilitatea anumitor titluri poate varia în funcție de țară, iar programul poate suferi modificări, însă lista anunțată pentru iulie arată că Disney+ pregătește una dintre cele mai diverse luni ale verii.