Cum instalezi Disney+ pe televizor și transformi Smart TV-ul într-un cinema pentru Marvel, Pixar și Star Wars
Disney+ este una dintre platformele de streaming pe care le poți instala rapid pe majoritatea televizoarelor inteligente recente. Aplicația îți oferă acces la filme Disney și Pixar, producții Marvel și Star Wars, documentare National Geographic, seriale pentru adulți și conținut pentru copii, toate organizate în același loc.
Procesul de instalare diferă ușor în funcție de televizorul pe care îl ai. Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Hisense sau modelele care rulează Google TV, Android TV, Fire TV ori alte sisteme au magazine de aplicații și meniuri diferite. Totuși, ideea de bază rămâne aceeași: conectezi televizorul la internet, intri în magazinul de aplicații, cauți Disney+ și te conectezi în cont.
Ce trebuie să verifici înainte să instalezi Disney+
Înainte să cauți aplicația, verifică dacă televizorul este conectat la internet. Intră în meniul de setări, caută zona de rețea și asigură-te că TV-ul este conectat la Wi-Fi sau la cablul de internet. Poți verifica simplu deschizând o aplicație care există deja pe televizor, precum YouTube. Dacă aceasta pornește și redă clipuri fără probleme, conexiunea este cel mai probabil în regulă.
Ai nevoie și de un cont Disney+ cu abonament activ. Îl poți crea înainte de instalare de pe telefon sau laptop, ca să nu pierzi timp scriind cu telecomanda o adresă de e-mail și o parolă. Dacă ai primit Disney+ printr-o ofertă de la operatorul de telefonie, internet sau televiziune, este posibil să trebuiască mai întâi să activezi abonamentul din contul furnizorului. Abia apoi te vei putea conecta în aplicația de pe televizor.
Merită să verifici și dacă televizorul are actualizările de sistem instalate. Pe multe modele, aplicațiile noi nu apar în magazin sau nu se instalează corect dacă software-ul televizorului este vechi. Caută în setări secțiunea „Actualizare software”, „Software update” sau „Actualizare sistem” și lasă televizorul să termine procesul înainte să încerci să instalezi Disney+.
Cum instalezi Disney+ pe Samsung, LG și alte Smart TV-uri
Pe un televizor Samsung, apasă butonul Home de pe telecomandă și intră în zona „Apps”. Acolo vei găsi, de regulă, o pictogramă de căutare. Scrie „Disney+”, selectează aplicația oficială și apasă „Instalează”. După ce descărcarea s-a terminat, poți apăsa „Deschide” sau poți muta aplicația în bara principală, astfel încât să o găsești mai rapid data viitoare.
Pe televizoarele LG, intră în magazinul de aplicații, denumit de obicei LG Content Store. Folosește opțiunea de căutare, scrie numele platformei și selectează aplicația Disney+. După instalare, aceasta va apărea în meniul principal al televizorului. Pe unele modele mai noi, aplicația poate fi deja afișată în zona de recomandări sau în lista de servicii de streaming disponibile din prima pornire.
Dacă ai un televizor Sony, Philips, TCL, Hisense sau alt model cu Android TV ori Google TV, intră în Google Play Store. Caută Disney+, deschide pagina aplicației și selectează „Instalează”. Pe Google TV, poți folosi uneori și comanda vocală de pe telecomandă. Apasă butonul cu microfonul și spune „Instalează Disney Plus”, însă rezultatul depinde de limba setată pe televizor și de funcțiile disponibile pe modelul respectiv.
După instalare, deschide aplicația și selectează „Conectare”. Introdu adresa de e-mail și parola folosite pentru contul Disney+. În unele cazuri, televizorul poate afișa un cod de activare pe ecran. Deschizi apoi Disney+ pe telefon sau laptop, confirmi codul cerut și televizorul se conectează automat la cont, fără să fie nevoie să scrii parola cu telecomanda.
Ce faci dacă aplicația Disney+ nu apare în magazin
Cel mai frecvent motiv pentru care nu găsești Disney+ este compatibilitatea televizorului. Un model Smart TV mai vechi poate avea acces la YouTube și alte aplicații, dar să nu mai primească aplicații recente sau actualizări pentru acestea. Dacă scrii „Disney+” în zona de căutare și aplicația nu apare deloc, este posibil ca sistemul de operare al televizorului să fie prea vechi.
Verifică întâi dacă televizorul are ultima versiune de software. După actualizare, repornește-l complet: oprește-l, scoate-l din priză aproximativ un minut, apoi pornește-l din nou. Acest pas poate rezolva problemele în care magazinul de aplicații nu se încarcă bine, apar rezultate incomplete sau aplicația nu pornește după instalare.
Un alt motiv poate fi regiunea setată pe televizor. Dacă modelul a fost cumpărat din altă țară sau a fost configurat inițial pe o regiune diferită, magazinul de aplicații poate afișa un catalog care nu include Disney+. În setările TV-ului, caută zona de țară, regiune sau locație și verifică dacă este selectată România. Fii atentă, însă: schimbarea regiunii poate modifica aplicațiile disponibile și poate cere reconfigurarea anumitor servicii deja instalate.
Nu încerca să instalezi aplicația din surse neoficiale sau din fișiere descărcate de pe site-uri necunoscute. Pe lângă faptul că metoda poate să nu funcționeze, poți expune televizorul la aplicații nesigure, erori sau probleme legate de cont. Magazinul oficial al televizorului este cea mai simplă și sigură variantă.
Cum vezi Disney+ dacă televizorul tău este prea vechi
Faptul că aplicația nu poate fi instalată direct pe TV nu înseamnă că trebuie să schimbi televizorul. Poți folosi un dispozitiv extern conectat prin HDMI, cum ar fi Chromecast cu Google TV, Amazon Fire TV Stick, Apple TV sau un TV Stick cu Android TV. Aceste dispozitive au propriul magazin de aplicații și pot transforma un televizor mai vechi într-unul mult mai flexibil.
După conectarea unui astfel de dispozitiv, selectează intrarea HDMI corectă din telecomandă, conectează stick-ul la Wi-Fi și instalează Disney+ din magazinul său de aplicații. Avantajul este că vei avea o interfață mai nouă, actualizări mai frecvente și acces mai simplu la alte platforme de streaming. În multe cazuri, aceasta este o soluție mai ieftină decât înlocuirea televizorului doar pentru o aplicație.
Poți folosi și telefonul, prin funcția de distribuire către televizor, atunci când ai Chromecast sau un TV compatibil cu casting. Deschide Disney+ pe mobil, pornește filmul sau serialul, apoi apasă pictograma de distribuire și selectează televizorul. Telefonul va controla redarea, iar imaginea va apărea pe ecranul mare.
Instalarea Disney+ durează, de regulă, doar câteva minute. După ce ai aplicația pe televizor și contul conectat, poți crea profiluri separate pentru membrii familiei, poți seta restricții pentru copii și poți relua rapid serialele exact din locul în care le-ai lăsat pe telefon, tabletă sau laptop.