Cum instalezi Disney+ pe televizor și transformi Smart TV-ul într-un cinema pentru Marvel, Pixar și Star Wars

Ce trebuie să verifici înainte să instalezi Disney+

Înainte să cauți aplicația, verifică dacă televizorul este conectat la internet. Intră în meniul de setări, caută zona de rețea și asigură-te că TV-ul este conectat la Wi-Fi sau la cablul de internet. Poți verifica simplu deschizând o aplicație care există deja pe televizor, precum YouTube. Dacă aceasta pornește și redă clipuri fără probleme, conexiunea este cel mai probabil în regulă.

Ai nevoie și de un cont Disney+ cu abonament activ. Îl poți crea înainte de instalare de pe telefon sau laptop, ca să nu pierzi timp scriind cu telecomanda o adresă de e-mail și o parolă. Dacă ai primit Disney+ printr-o ofertă de la operatorul de telefonie, internet sau televiziune, este posibil să trebuiască mai întâi să activezi abonamentul din contul furnizorului. Abia apoi te vei putea conecta în aplicația de pe televizor.

Merită să verifici și dacă televizorul are actualizările de sistem instalate. Pe multe modele, aplicațiile noi nu apar în magazin sau nu se instalează corect dacă software-ul televizorului este vechi. Caută în setări secțiunea „Actualizare software”, „Software update” sau „Actualizare sistem” și lasă televizorul să termine procesul înainte să încerci să instalezi Disney+.

Cum instalezi Disney+ pe Samsung, LG și alte Smart TV-uri

Pe un televizor Samsung, apasă butonul Home de pe telecomandă și intră în zona „Apps”. Acolo vei găsi, de regulă, o pictogramă de căutare. Scrie „Disney+”, selectează aplicația oficială și apasă „Instalează”. După ce descărcarea s-a terminat, poți apăsa „Deschide” sau poți muta aplicația în bara principală, astfel încât să o găsești mai rapid data viitoare.

Pe televizoarele LG, intră în magazinul de aplicații, denumit de obicei LG Content Store. Folosește opțiunea de căutare, scrie numele platformei și selectează aplicația Disney+. După instalare, aceasta va apărea în meniul principal al televizorului. Pe unele modele mai noi, aplicația poate fi deja afișată în zona de recomandări sau în lista de servicii de streaming disponibile din prima pornire.

Dacă ai un televizor Sony, Philips, TCL, Hisense sau alt model cu Android TV ori Google TV, intră în Google Play Store. Caută Disney+, deschide pagina aplicației și selectează „Instalează”. Pe Google TV, poți folosi uneori și comanda vocală de pe telecomandă. Apasă butonul cu microfonul și spune „Instalează Disney Plus”, însă rezultatul depinde de limba setată pe televizor și de funcțiile disponibile pe modelul respectiv.

După instalare, deschide aplicația și selectează „Conectare”. Introdu adresa de e-mail și parola folosite pentru contul Disney+. În unele cazuri, televizorul poate afișa un cod de activare pe ecran. Deschizi apoi Disney+ pe telefon sau laptop, confirmi codul cerut și televizorul se conectează automat la cont, fără să fie nevoie să scrii parola cu telecomanda.