DIGI schimbă modul în care îți plătești factura: plata instant prin RoPay, fără card și fără comisioane
DIGI introduce o nouă opțiune de plată pentru abonații săi și devine primul furnizor de telecomunicații din România care integrează sistemul național RoPay pentru achitarea facturilor. Noua funcționalitate este lansată în parteneriat cu ING Bank România și TRANSFOND și promite un proces mai rapid, mai sigur și mai simplu pentru clienții care vor să își plătească serviciile lunare fără să mai introducă manual datele cardului sau numărul facturii.
Prin această integrare, plata facturii DIGI poate fi făcută direct din aplicația bancară, cu datele deja completate și cu autorizare din partea clientului. Practic, utilizatorul nu mai trebuie să salveze cardul, să copieze informații de pe factură sau să treacă prin pași suplimentari. Totul se desfășoară digital, instant și fără costuri adiționale pentru abonat.
Cum funcționează plata facturii DIGI prin RoPay
Noua funcționalitate le oferă clienților DIGI trei variante de plată. Prima este disponibilă de pe telefon, prin aplicația DIGI sau din contul de client. După alegerea opțiunii RoPay, utilizatorul selectează banca dorită și este redirecționat către aplicația de mobile banking. Acolo, suma, contul și detaliile facturii sunt deja completate, iar plata trebuie doar confirmată.
A doua variantă este destinată celor care folosesc desktopul sau laptopul. În contul de client DIGI, după selectarea opțiunii de plată prin RoPay, pe ecran apare un cod QR. Acesta trebuie scanat cu aplicația bancară de pe telefon, iar tranzacția este finalizată prin autorizarea plății în aplicația de mobile banking.
Există și o a treia opțiune, utilă mai ales pentru cei care primesc factura în format PDF sau tipărit. DIGI va genera un cod QR direct pe factură, iar scanarea acestuia prin aplicația bancară permite efectuarea plății fără introducerea manuală a datelor. În toate cazurile, tranzacția este procesată instant, iar suma este debitată direct în contul DIGI.
Avantajul major este eliminarea pașilor care, până acum, puteau consuma timp sau puteau produce erori. Nu mai este nevoie să tastezi numărul facturii, să introduci datele cardului sau să verifici manual fiecare câmp. Confirmarea rămâne în controlul clientului, dar fluxul de plată devine mult mai scurt.
De ce este importantă integrarea RoPay pentru abonați
Pentru clienți, RoPay aduce în primul rând rapiditate și siguranță. Plata se face direct din aplicația bancară, ceea ce reduce dependența de card și elimină nevoia de a salva date sensibile pe platforme online. Într-un context în care fraudele digitale și tentativele de phishing sunt tot mai frecvente, orice metodă care limitează expunerea datelor cardului devine relevantă.
Serghei Bulgac, director general DIGI România, spune că introducerea RoPay face parte din direcția companiei de a investi constant în infrastructură digitală și de a simplifica relația cu utilizatorii. Potrivit acestuia, adoptarea sistemului RoPay la nivel național reprezintă o oportunitate importantă pentru securizarea și eficientizarea plăților online.
La rândul său, ING Bank România descrie RoPay ca pe o soluție națională de plată instant, disponibilă indiferent de bancă și gratuită pentru persoanele fizice. Raluca Țintoiu, Head of Wholesale Banking ING Bank România, subliniază că evitarea introducerii sau salvării datelor cardului aduce un plus de siguranță cibernetică pentru utilizatori.
TRANSFOND, operatorul care administrează infrastructura RoPay, vede această integrare ca pe un pas important în extinderea serviciului în zona telecom. Sabin Carantină, director general TRANSFOND, arată că plata unei facturi devine astfel un proces simplu, intuitiv și rapid, fără pași inutili, dar cu păstrarea controlului clientului asupra fiecărei tranzacții.
DIGI duce plata facturilor într-o zonă mai simplă și mai sigură
Integrarea RoPay vine într-un moment în care tot mai multe servicii se mută către fluxuri digitale rapide, cu cât mai puțină interacțiune manuală. Pentru un furnizor de telecomunicații cu milioane de clienți, plata lunară a facturii este una dintre cele mai frecvente interacțiuni cu utilizatorul. Tocmai de aceea, reducerea pașilor necesari poate face o diferență reală în experiența de zi cu zi.
DIGI este unul dintre cei mai mari operatori telecom din România, cu o poziție puternică pe segmentele de internet fix, televiziune, telefonie fixă și servicii mobile. Compania este prezentă și pe alte piețe europene, printre care Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Regatul Unit, iar integrarea unor soluții digitale de plată se potrivește cu strategia de extindere și modernizare a serviciilor.
RoPay este dezvoltat ca serviciu național de plăți și funcționează pe infrastructura de plăți instant. Pentru utilizatorul obișnuit, asta înseamnă că banii ajung imediat, iar plata poate fi făcută fără card, printr-un flux autorizat în aplicația bancară. În cazul facturilor DIGI, sistemul poate fi folosit atât online, cât și prin scanarea codului QR de pe factura PDF sau tipărită.
Pentru abonați, schimbarea este una practică: mai puțin timp pierdut, mai puține date introduse manual și un risc mai mic de eroare. Iar pentru piața telecom, lansarea marchează o premieră care ar putea accelera adoptarea RoPay și de către alți furnizori de servicii recurente.