DIGI schimbă modul în care îți plătești factura: plata instant prin RoPay, fără card și fără comisioane

Cum funcționează plata facturii DIGI prin RoPay

Noua funcționalitate le oferă clienților DIGI trei variante de plată. Prima este disponibilă de pe telefon, prin aplicația DIGI sau din contul de client. După alegerea opțiunii RoPay, utilizatorul selectează banca dorită și este redirecționat către aplicația de mobile banking. Acolo, suma, contul și detaliile facturii sunt deja completate, iar plata trebuie doar confirmată.

A doua variantă este destinată celor care folosesc desktopul sau laptopul. În contul de client DIGI, după selectarea opțiunii de plată prin RoPay, pe ecran apare un cod QR. Acesta trebuie scanat cu aplicația bancară de pe telefon, iar tranzacția este finalizată prin autorizarea plății în aplicația de mobile banking.

Există și o a treia opțiune, utilă mai ales pentru cei care primesc factura în format PDF sau tipărit. DIGI va genera un cod QR direct pe factură, iar scanarea acestuia prin aplicația bancară permite efectuarea plății fără introducerea manuală a datelor. În toate cazurile, tranzacția este procesată instant, iar suma este debitată direct în contul DIGI.

Avantajul major este eliminarea pașilor care, până acum, puteau consuma timp sau puteau produce erori. Nu mai este nevoie să tastezi numărul facturii, să introduci datele cardului sau să verifici manual fiecare câmp. Confirmarea rămâne în controlul clientului, dar fluxul de plată devine mult mai scurt.

De ce este importantă integrarea RoPay pentru abonați

Pentru clienți, RoPay aduce în primul rând rapiditate și siguranță. Plata se face direct din aplicația bancară, ceea ce reduce dependența de card și elimină nevoia de a salva date sensibile pe platforme online. Într-un context în care fraudele digitale și tentativele de phishing sunt tot mai frecvente, orice metodă care limitează expunerea datelor cardului devine relevantă.

Serghei Bulgac, director general DIGI România, spune că introducerea RoPay face parte din direcția companiei de a investi constant în infrastructură digitală și de a simplifica relația cu utilizatorii. Potrivit acestuia, adoptarea sistemului RoPay la nivel național reprezintă o oportunitate importantă pentru securizarea și eficientizarea plăților online.