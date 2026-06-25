Șoc pe piața telecom din România: Digi a răsturnat clasamentul și a devenit rețeaua mobilă cu cei mai mulți utilizatori

Digi depășește pragul de 7,7 milioane de utilizatori

Datele ANCOM arată că Digi a ajuns pe primul loc la numărul total de SIM-uri active, un indicator care include atât abonamentele, cât și cartelele preplătite utilizate efectiv. Cu o cotă de aproape 34%, operatorul a reușit să se impună într-un sector în care competiția este acerbă, iar fiecare procent de piață este câștigat greu.

Pentru companie, rezultatul este cu atât mai important cu cât Digi a intrat pe piața serviciilor mobile din România în urmă cu aproximativ două decenii, într-un moment în care operatorii deja consacrați aveau infrastructuri consolidate, baze uriașe de clienți și branduri foarte puternice. Astăzi, cifrele indică o schimbare clară în comportamentul consumatorilor, care par să fi pus tot mai mult accent pe costuri, trafic de date și minute incluse.

Digi susține că succesul vine dintr-o politică de preț competitivă și din extinderea constantă a rețelei. Oferta companiei este construită în jurul internetului mobil și minutelor naționale nelimitate, dar și al unor beneficii de roaming și apeluri internaționale incluse către anumite destinații. Într-o perioadă în care bugetele personale sunt atent calculate, aceste avantaje pot deveni decisive pentru un client care compară pachetele operatorilor.

Performanța este vizibilă și pe segmentul abonamentelor destinate persoanelor fizice. Potrivit companiei, Digi a depășit 48% cotă de piață în această categorie, ceea ce înseamnă că aproape unul din doi abonați rezidențiali de telefonie mobilă a ales rețeaua operatorului.

Peste 700.000 de numere au venit prin portare într-un singur an

Un alt detaliu care arată amploarea ascensiunii este numărul mare de portări. În 2025, Digi a atras peste 700.000 de numere de telefonie mobilă de la operatorii concurenți, clasându-se pe prima poziție după numărul total de numere primite în rețea.

Portarea este unul dintre cei mai relevanți indicatori pentru piața telecom, pentru că arată alegerea activă a unui client de a renunța la furnizorul actual și de a trece la un alt operator. Nu este vorba despre un utilizator nou care își cumpără o cartelă suplimentară, ci despre cineva care își păstrează numărul și decide că oferta primită în altă parte este mai avantajoasă.

Fenomenul poate spune multe despre schimbarea raportului de forțe din piață. Utilizatorii nu mai sunt la fel de atașați de un brand doar pentru că îl folosesc de ani de zile. Prețul, cantitatea de internet mobil inclusă, condițiile în roaming și disponibilitatea ofertelor pentru telefoane pot avea un impact mai mare decât fidelitatea tradițională față de un operator.