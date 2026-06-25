Șoc pe piața telecom din România: Digi a răsturnat clasamentul și a devenit rețeaua mobilă cu cei mai mulți utilizatori
Piața de telefonie mobilă din România are, oficial, un nou lider. Digi a ajuns, pentru prima dată de la lansarea serviciilor sale mobile, pe primul loc în clasamentul operatorilor după numărul de cartele SIM active, potrivit celor mai recente date publicate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aferente celui de-al doilea semestru din 2025.
Este o schimbare importantă într-o piață dominată ani la rând de mari nume europene și în care diferențele de preț, acoperire, internet mobil și roaming au contat enorm pentru utilizatori. La finalul lui 2025, rețeaua Digi avea peste 7,7 milioane de utilizatori și o cotă de piață de aproape 34% pe segmentul total de telefonie mobilă, potrivit unui comunicat de presă al DIGI.
Digi depășește pragul de 7,7 milioane de utilizatori
Datele ANCOM arată că Digi a ajuns pe primul loc la numărul total de SIM-uri active, un indicator care include atât abonamentele, cât și cartelele preplătite utilizate efectiv. Cu o cotă de aproape 34%, operatorul a reușit să se impună într-un sector în care competiția este acerbă, iar fiecare procent de piață este câștigat greu.
Pentru companie, rezultatul este cu atât mai important cu cât Digi a intrat pe piața serviciilor mobile din România în urmă cu aproximativ două decenii, într-un moment în care operatorii deja consacrați aveau infrastructuri consolidate, baze uriașe de clienți și branduri foarte puternice. Astăzi, cifrele indică o schimbare clară în comportamentul consumatorilor, care par să fi pus tot mai mult accent pe costuri, trafic de date și minute incluse.
Digi susține că succesul vine dintr-o politică de preț competitivă și din extinderea constantă a rețelei. Oferta companiei este construită în jurul internetului mobil și minutelor naționale nelimitate, dar și al unor beneficii de roaming și apeluri internaționale incluse către anumite destinații. Într-o perioadă în care bugetele personale sunt atent calculate, aceste avantaje pot deveni decisive pentru un client care compară pachetele operatorilor.
Performanța este vizibilă și pe segmentul abonamentelor destinate persoanelor fizice. Potrivit companiei, Digi a depășit 48% cotă de piață în această categorie, ceea ce înseamnă că aproape unul din doi abonați rezidențiali de telefonie mobilă a ales rețeaua operatorului.
Peste 700.000 de numere au venit prin portare într-un singur an
Un alt detaliu care arată amploarea ascensiunii este numărul mare de portări. În 2025, Digi a atras peste 700.000 de numere de telefonie mobilă de la operatorii concurenți, clasându-se pe prima poziție după numărul total de numere primite în rețea.
Portarea este unul dintre cei mai relevanți indicatori pentru piața telecom, pentru că arată alegerea activă a unui client de a renunța la furnizorul actual și de a trece la un alt operator. Nu este vorba despre un utilizator nou care își cumpără o cartelă suplimentară, ci despre cineva care își păstrează numărul și decide că oferta primită în altă parte este mai avantajoasă.
Fenomenul poate spune multe despre schimbarea raportului de forțe din piață. Utilizatorii nu mai sunt la fel de atașați de un brand doar pentru că îl folosesc de ani de zile. Prețul, cantitatea de internet mobil inclusă, condițiile în roaming și disponibilitatea ofertelor pentru telefoane pot avea un impact mai mare decât fidelitatea tradițională față de un operator.
Serghei Bulgac, directorul general al Digi România, a declarat că rezultatele reflectă încrederea primită de la clienți, dar și responsabilitatea companiei de a continua investițiile în rețea. Mesajul este important într-un moment în care numărul de utilizatori nu mai este singurul criteriu după care este judecat un operator. Calitatea semnalului, viteza internetului, stabilitatea serviciilor și experiența în zonele aglomerate pot influența la fel de mult percepția clienților.
Acoperire de 98,6% și 5G în peste 500 de localități
Digi afirmă că oferă cea mai mare acoperire de voce mobilă din România, cu servicii disponibile pentru 98,6% din populație. În paralel, tehnologia 5G este disponibilă în peste 500 de localități, completând rețeaua 4G cu viteze mai mari și timpi de răspuns mai mici.
Extinderea 5G contează mai ales într-o piață în care consumul de date mobile crește constant. Streamingul video, jocurile online, apelurile video, munca de la distanță și utilizarea serviciilor bazate pe inteligență artificială pun tot mai multă presiune pe rețele. O acoperire bună nu mai înseamnă doar posibilitatea de a efectua un apel, ci și acces rapid și stabil la internet aproape oriunde.
Ascensiunea Digi pe primul loc nu înseamnă că lupta din telecomunicații s-a terminat. Dimpotrivă, este posibil ca aceasta să devină și mai dură, iar concurenții să vină cu oferte mai agresive, investiții noi și beneficii suplimentare pentru a-și păstra sau recâștiga clienții.
Pentru moment, însă, datele ANCOM confirmă o schimbare majoră: operatorul care a mizat ani la rând pe prețuri accesibile și pachete generoase de internet mobil a ajuns să fie rețeaua cu cei mai mulți utilizatori activi din România.