Digi răstoarnă piața telecom: a depășit Orange la internetul mobil și domină netul fix și televiziunea

Digi a ajuns numărul unu la internet mobil

La finalul anului 2025, România avea 22,3 milioane de conexiuni active de internet mobil, cu 3% mai multe decât în anul precedent. Dintre acestea, 19,5 milioane utilizau rețele 4G și/sau 5G, semn că internetul mobil de mare viteză a devenit regula, nu excepția.

Digi a profitat de această creștere și a câștigat aproximativ cinci puncte procentuale într-un singur an. Operatorul a ajuns la peste 35% din totalul conexiunilor active, în timp ce Orange a rămas foarte aproape, cu 34,7%. Este una dintre cele mai importante schimbări din telecomul românesc, mai ales că liderul pieței mobile a fost multă vreme Orange.

Clasamentul se păstrează și atunci când piața este analizată după traficul real de date, nu doar după numărul de conexiuni. Digi are aproximativ 34% din traficul de internet mobil, Orange controlează 30%, iar Vodafone ajunge la 25%. Diferențele sunt mai mici în acest caz, dar arată că Digi nu atrage doar utilizatori cu abonamente ieftine, ci și clienți care consumă efectiv mult internet mobil.

Un alt semn al transformării pieței este explozia conexiunilor 5G. Numărul lor a crescut cu 45% în 2025 și a depășit cinci milioane. Totuși, 4G rămâne tehnologia care susține cea mai mare parte a traficului mobil, cu 91% din total.

Internetul fix rămâne teritoriul aproape exclusiv al Digi

Dacă pe mobil competiția este strânsă, pe internet fix diferența dintre operatori este uriașă. Digi deține 74% din toate conexiunile de internet fix din România, în timp ce Orange are 15%, iar Vodafone 10%. Restul de aproape 300 de furnizori împart mai puțin de 2% din piață.

În total, numărul conexiunilor de internet fix a depășit pentru prima dată pragul de șapte milioane. Este o bornă importantă pentru piața locală, care a avut nevoie de patru ani pentru a crește de la șase la șapte milioane de conexiuni. Cea mai mare contribuție a venit din mediul rural, unde numărul conexiunilor a urcat cu 6%, față de doar 1% în orașe.

Românii consumă tot mai multe date, iar internetul fix rămâne coloana vertebrală a acestui consum. Traficul de internet fix a crescut cu 15% în 2025, iar cel mobil cu 16%. În medie, un locuitor din România a folosit aproape patru GB de date pe zi, dintre care aproximativ 87% au fost consumați prin rețele fixe.