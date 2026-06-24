Digi răstoarnă piața telecom: a depășit Orange la internetul mobil și domină netul fix și televiziunea
Digi a reușit să schimbe ierarhia pe una dintre cele mai disputate piețe din România. Operatorul care domina deja autoritar internetul fix și televiziunea a devenit, în 2025, și lider pe segmentul de internet mobil după numărul de conexiuni active, depășind Orange. Diferența este mică, însă semnificația este uriașă pentru o piață în care Orange a fost ani la rând reperul principal.
Datele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații arată că Digi a trecut de pragul de 35% din conexiunile de internet mobil, în timp ce Orange a coborât sub acest nivel. Vodafone rămâne pe locul al treilea, cu aproximativ 21% din piață. În același timp, Digi păstrează o dominație greu de contestat pe internet fix și televiziune, două segmente în care distanța față de concurență este foarte mare.
Digi a ajuns numărul unu la internet mobil
La finalul anului 2025, România avea 22,3 milioane de conexiuni active de internet mobil, cu 3% mai multe decât în anul precedent. Dintre acestea, 19,5 milioane utilizau rețele 4G și/sau 5G, semn că internetul mobil de mare viteză a devenit regula, nu excepția.
Digi a profitat de această creștere și a câștigat aproximativ cinci puncte procentuale într-un singur an. Operatorul a ajuns la peste 35% din totalul conexiunilor active, în timp ce Orange a rămas foarte aproape, cu 34,7%. Este una dintre cele mai importante schimbări din telecomul românesc, mai ales că liderul pieței mobile a fost multă vreme Orange.
Clasamentul se păstrează și atunci când piața este analizată după traficul real de date, nu doar după numărul de conexiuni. Digi are aproximativ 34% din traficul de internet mobil, Orange controlează 30%, iar Vodafone ajunge la 25%. Diferențele sunt mai mici în acest caz, dar arată că Digi nu atrage doar utilizatori cu abonamente ieftine, ci și clienți care consumă efectiv mult internet mobil.
Un alt semn al transformării pieței este explozia conexiunilor 5G. Numărul lor a crescut cu 45% în 2025 și a depășit cinci milioane. Totuși, 4G rămâne tehnologia care susține cea mai mare parte a traficului mobil, cu 91% din total.
Internetul fix rămâne teritoriul aproape exclusiv al Digi
Dacă pe mobil competiția este strânsă, pe internet fix diferența dintre operatori este uriașă. Digi deține 74% din toate conexiunile de internet fix din România, în timp ce Orange are 15%, iar Vodafone 10%. Restul de aproape 300 de furnizori împart mai puțin de 2% din piață.
În total, numărul conexiunilor de internet fix a depășit pentru prima dată pragul de șapte milioane. Este o bornă importantă pentru piața locală, care a avut nevoie de patru ani pentru a crește de la șase la șapte milioane de conexiuni. Cea mai mare contribuție a venit din mediul rural, unde numărul conexiunilor a urcat cu 6%, față de doar 1% în orașe.
Românii consumă tot mai multe date, iar internetul fix rămâne coloana vertebrală a acestui consum. Traficul de internet fix a crescut cu 15% în 2025, iar cel mobil cu 16%. În medie, un locuitor din România a folosit aproape patru GB de date pe zi, dintre care aproximativ 87% au fost consumați prin rețele fixe.
Creșterea este susținută și de extinderea fibrei optice până în locuințe sau sedii. Numărul conexiunilor de acest tip a ajuns la 5,7 milioane, în creștere cu 7%, iar aproape patru din zece conexiuni fixe sunt deja de tip Gigabit.
Digi controlează și televiziunea, dar Orange păstrează avantajul la bani
Imaginea dominației Digi devine și mai clară pe piața serviciilor TV. Operatorul are 77% din numărul total de abonați la servicii de retransmisie, urmat de Orange cu 13% și Vodafone cu 8%. Piața se menține la peste 7,8 milioane de abonați, însă schimbarea importantă este migrarea de la satelit și IPTV către televiziunea prin cablu.
Cu toate acestea, Digi nu este lider și la venituri. Orange a rămas cel mai mare operator telecom din România după valoarea veniturilor, cu 33% din piață. Digi este foarte aproape, cu 32%, iar Vodafone are 23%. Diferența arată că Orange continuă să obțină mai mult de la fiecare client, chiar dacă Digi are acum mai multe conexiuni în segmente-cheie.
Veniturile totale din telecom au scăzut ușor în 2025, cu 0,8%, până la 16 miliarde de lei. Internetul a reprezentat însă cea mai importantă componentă, cu 41% din total. Într-o piață în care consumul de date crește de la an la an, lupta dintre Digi, Orange și Vodafone se mută tot mai mult de la minute și SMS-uri la viteză, acoperire, fibră optică și 5G.