Ce poți cumpăra copilului la 18 ani dacă investești alocația în fiecare lună. Ce sumă poate strânge până la majorat

Ce sumă poate strânge un copil până la majorat

Potrivit simulărilor realizate de specialiști în educație financiară, un părinte care investește aproximativ 300 de lei în fiecare lună pentru copil, începând de la naștere și până la împlinirea vârstei de 18 ani, poate ajunge la un capital de ordinul zecilor sau chiar sutelor de mii de lei, în funcție de instrumentul financiar ales și de randamentul obținut.

Spre exemplu, la un randament mediu anual de aproximativ 8%, o investiție de 300 de lei pe lună timp de 18 ani poate depăși pragul de 150.000 de lei. Chiar și în scenarii mai prudente, suma acumulată este suficient de mare pentru a reprezenta un avantaj financiar important la începutul vieții de adult.

Banii pot fi folosiți pentru:

achiziția primei mașini;

plata taxelor universitare sau a studiilor în străinătate;

avansul pentru cumpărarea unei locuințe;

lansarea unei mici afaceri;

constituirea unui fond de urgență pentru începutul vieții independente.

Specialiștii spun că, în multe cazuri, acest capital poate face diferența dintre un tânăr care pornește fără economii și unul care are deja resurse pentru a-și îndeplini obiective importante.

De ce este important să începi cât mai devreme

Experții în educație financiară explică faptul că timpul este cel mai important aliat al investitorului. Cu cât economisirea începe mai devreme, cu atât efectul dobânzii compuse este mai mare.

Astfel, chiar dacă un părinte nu își permite să investească sume mari, contribuțiile regulate pot produce rezultate spectaculoase pe termen lung. În schimb, amânarea cu câțiva ani poate reduce semnificativ suma finală acumulată.

Un alt aspect subliniat de specialiști este alegerea instrumentului financiar. Un cont de economii oferă, de regulă, un randament redus, în timp ce investițiile diversificate, realizate pe termen lung și adaptate profilului de risc al fiecărei familii, pot genera câștiguri mai consistente.