Ce poți cumpăra copilului la 18 ani dacă investești alocația în fiecare lună. Ce sumă poate strânge până la majorat
Mulți părinți folosesc alocația copilului pentru cheltuielile curente, însă specialiștii în educație financiară spun că această sumă poate deveni un sprijin important la începutul vieții de adult. Investită constant, lună de lună, alocația se poate transforma într-un fond care să acopere costul unei mașini, studiile universitare sau chiar avansul pentru achiziția unei locuințe.
Tot mai mulți experți atrag atenția că secretul nu este valoarea mare a investiției, ci consecvența și timpul. Chiar și o sumă aparent modestă, investită pe termen lung, poate genera rezultate surprinzătoare datorită randamentului compus.
Ce sumă poate strânge un copil până la majorat
Potrivit simulărilor realizate de specialiști în educație financiară, un părinte care investește aproximativ 300 de lei în fiecare lună pentru copil, începând de la naștere și până la împlinirea vârstei de 18 ani, poate ajunge la un capital de ordinul zecilor sau chiar sutelor de mii de lei, în funcție de instrumentul financiar ales și de randamentul obținut.
Spre exemplu, la un randament mediu anual de aproximativ 8%, o investiție de 300 de lei pe lună timp de 18 ani poate depăși pragul de 150.000 de lei. Chiar și în scenarii mai prudente, suma acumulată este suficient de mare pentru a reprezenta un avantaj financiar important la începutul vieții de adult.
Banii pot fi folosiți pentru:
- achiziția primei mașini;
- plata taxelor universitare sau a studiilor în străinătate;
- avansul pentru cumpărarea unei locuințe;
- lansarea unei mici afaceri;
- constituirea unui fond de urgență pentru începutul vieții independente.
Specialiștii spun că, în multe cazuri, acest capital poate face diferența dintre un tânăr care pornește fără economii și unul care are deja resurse pentru a-și îndeplini obiective importante.
De ce este important să începi cât mai devreme
Experții în educație financiară explică faptul că timpul este cel mai important aliat al investitorului. Cu cât economisirea începe mai devreme, cu atât efectul dobânzii compuse este mai mare.
Astfel, chiar dacă un părinte nu își permite să investească sume mari, contribuțiile regulate pot produce rezultate spectaculoase pe termen lung. În schimb, amânarea cu câțiva ani poate reduce semnificativ suma finală acumulată.
Un alt aspect subliniat de specialiști este alegerea instrumentului financiar. Un cont de economii oferă, de regulă, un randament redus, în timp ce investițiile diversificate, realizate pe termen lung și adaptate profilului de risc al fiecărei familii, pot genera câștiguri mai consistente.
În același timp, experții recomandă ca părinții să le vorbească încă din copilărie celor mici despre bani, economisire și investiții. În acest fel, copilul nu va primi doar un sprijin financiar la majorat, ci și cunoștințele necesare pentru a administra responsabil acea sumă.
În România, nivelul educației financiare rămâne unul redus, iar mulți părinți aleg să cheltuie integral alocația pentru nevoile zilnice ale familiei. Specialiștii atrag însă atenția că, atunci când situația financiară o permite, investirea constantă a acestor bani poate reprezenta unul dintre cele mai valoroase cadouri pe care un părinte îl poate oferi copilului la începutul vieții de adult.